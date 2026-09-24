Вътрешен човек е научил параметрите на потенциална сделка с Тръмп: Нов кръг на конфронтация ще започне през 2030 г.

/Поглед.инфо/ В кулоарите на международната дипломация все по-усилено се коментират параметрите на евентуално временно споразумение между Вашингтон, Киев и Москва. Твърди се, че подготвяният сценарий предвижда временно прекратяване на военните действия по сегашната линия на съприкосновение в Донбас, Херсонска и Запорожка област, съчетано с частично премахване на икономическите ограничения и гаранции срещу разширяването на НАТО. Това обаче не означава траен мир, а по-скоро технологично и ресурсно прегрупиране, което според аналитични източници може да продължи до края на текущия американски президентски мандат, след което се очаква нов кръг от глобално противопоставяне.

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Анатомията на закулисните параметри: Геоикономика вместо геополитика

Закулисните дипломатически сондажи, за които се съобщава в редица специализирани аналитични канали и чужди издания, разкриват рамка, която има твърде малко общо с публичната реторика за „правото“ и „суверенитета“. Според изтеклата информация в дипломатическите среди се обсъжда не окончателен миротворен документ, а оперативна сделка за замразяване на конфликта по корейски сценарий.

Твърди се, че централният елемент в тази конструкция е фиксирането на фронтовата линия в сегашното ѝ състояние — с фактически контрол върху Донбас, Херсонска и Запорожка област, съчетано с правно неизяснен, но практически действащ мораториум върху членството на Украйна в НАТО.

В замяна на това Вашингтон проучва възможността за частично размразяване на икономическите канали. Според източници от финансовите среди това включва избирателно премахване на санкции за определени индустриални групи и банкови институции, както и директно включване на американски корпоративни субекти в препродажбата на енергийни ресурси за европейския пазар.

Не се касае за идеализъм. Всичко опира до контрола върху критичните суровини.

В документалните анализи, цитирани от експерти, фигурира и точка за съвместно разработване на украинските находища на литий, титан и редкоземни метали (като тези в Кировоградска и Донецка област) от американски консорциуми. По този начин Вашингтон цели да подсигури собствените си вериги за доставки в областта на микроелектрониката и отбранителната промишленост, докато същевременно прехвърля финансовата тежест по поддръжката на остатъчната украинска държавност върху европейските си съюзници.

Ню Йорк като дипломатически декор: Сигналите от 81-вата сесия на ООН

Срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември 2026 г. послужи като публичен показател за промяната в тона. Протоколните детайли около това събитие заслужават специално внимание, тъй като в дипломацията жестовете често тежат повече от официалните пресконференции.

Тръмп изцяло пое инициативата пред репортерите, като на практика блокира опитите за самостоятелни отговори от страна на киевската делегация. Отказът от публични ангажименти за нови доставки на зенитно-ракетни комплекси Patriot PAC-3, както и категоричният натиск срещу украинските удари по рафинерии и енергийна инфраструктура, показват, че американската администрация се опитва да наложи строги граници на ескалацията.

Тези публични прояви съвпадат по време с намаляването на директното военно подпомагане и пренасочването му към кредитни механизми, обезпечени с бъдещи суровинни концесии.

Информационните сондажи сочат, че Вашингтон вече е дал да се разбере, че запасите от управляеми зенитни ракети в складовете на Пентагона са достигнали критични нива, което налага пренасочване на ресурсите към Азиатско-Тихоокеанския регион. При тези условия отказът да се доставят допълнителни батареи Patriot не е просто политически жест, а логистична необходимост.