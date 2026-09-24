/Поглед.инфо/ Военните действия в Донбас навлизат в нова оперативна фаза, белязана от изоставяне на тежките градски щурмове за сметка на бързо оперативно обкръжение и логистична изолация. Докато вниманието на международната общност бе насочено основно към Покровск, руските сили от групировката „Център“ осъществиха маньовър в района на Доброполе, притискайки елитни украински подразделения в тесен коридор под постоянен огнен контрол. Паралелно с това системните удари срещу енергийната инфраструктура променят радикално тиловата устойчивост на страната, намалявайки инсталираните мощности до критични нива преди идващия есенно-зимен период.

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Окръжението при Доброполе и новата оперативна доктрина на групировка „Център“

Тактическият модел, прилаган от руското командване в източния театър на военните действия, претърпя видима еволюция. Вместо методологичното и изтощително завземане на всяка отделна сграда – подход, който бе наблюдаван в Бахмут и Авдеевка – новото ръководство на групeровката сили „Център“ прилага стратегия на бързо оперативно обкръжение и прерязване на логистичните артерии.

Назначението на генерал Иванаев за командир на групировката през август 2024 г. бе последвано от изоставяне на челната зачистка на градските зони в Покровския и Доброполския сектор. В района на Доброполе руските подразделения овладяха ключови улици в северната част на града, включително районите на ул. „Чапаева“, ул. „Мелитополска“ и ул. „Добролюбова“, като същевременно напреднаха към близкия пункт Святогоровка.

От южна страна бе прочистен масив от земеделски земи с площ около 10 квадратни километра между Доброполе и Красноподиля. Под руски контрол преминаха южните промишлени зони, жп гарата, автобазата и градското гробище.

Вместо да се ангажират в позиционни walk-in улични боеве, атакуващите сили затвориха обръча около града от изток, север и юг, след което насочиха основните си офанзивни копия на четири километра по-на север, достигайки южните подстъпи на Белозерск.

Анатомия на логистичния коридор: Минимален изход и пълна FPV-доминация

Широчината на оставащата шийка за отстъпление на украинските сили от Доброполе се оценява по оперативни карти на едва 2 до 2.5 километра, а в определени участъци реалният изходен маршрут е свит до по-малко от един километър. В условията на плътно покритие с безпилотни летателни апарати и артилерийски огън подобна дистанция губи значението си на функционален коридор.

Излизането от подобна капанна зона без подкрепата на тежка бронирана техника и организирано радиоелектронно противодействие се превръща в изключително високорискова операция. Всеки опит за прегрупиране или изтегляне през открития терен източно от Святогорск се засича своевременно от разузнавателни дронове и се атакува с FPV-квадрокоптери.

Пространството за маньовър на обкръжените сили е практически ликвидирано. Използването на черни пътища през нивите е възпрепятствано от есенното влошаване на метеорологичните условия и запечатано от миниране.