/Поглед.инфо/ В нощта на 11 септември военният конфликт премина през нов качествен праг, бележещ преход от традиционните атаки срещу физическата и енергийната инфраструктура към системно неутрализиране на дигиталния и логистичен гръбнак на страната. Нанесените прецизни удари по ключови центрове за данни в Киев, Хмелницка и Днепропетровска област, съчетани с разгрома на стратегически логистични терминали и пристанищни възли в Одеса и Черноморск, разкриват нова, изключително опасна за Киев стратегия. Невъзможността на чуждестранните облачни бази и сателитната комуникация да заменят напълно националната банкова и административна система поставя украинското общество и икономика пред вероятността от пълен паралич и връщане към финансовата хаотичност от края на миналия век.

Новата фаза на конфликта: От енергийната мрежа към силициевия гръбнак

През последните години военните действия на украинския театър претърпяха дълбока еволюция. Първоначалното съсредоточаване върху транспортните възли и последвалите системни вълни от удари срещу електрическата мрежа имаха за цел да ограничат военния потенциал и промишления капацитет на страната. Новата серия от прецизни високоточни удари, нанесени с безпилотни апарати и оръжия с въздушно базиране по центрове за съхранение и обработка на данни (Data Centers), маркира преход към доктрина на пълно прекъсване на информационно-комуникационните връзки, управляващи както въоръжените сили, така и гражданската държавност.

Съвременната военна машина и модерната държавна администрация вече не съществуват отделно от дигиталното пространство. Информацията за движението на войските, логистичните заявки, спътниковите разузнавателни данни, финансовите транзакции и държавните регистри са обединени в единна, силно зависима от сървърния капацитет мрежа. Поразяването на центрове за данни като софистицирания комплекс Bi-Mobile в Киев, който пряко осигуряваше функционалността на мрежовото оборудване на украинските въоръжени сили, показва, че уязвимостта вече не се търси само на фронтовата линия или в захранващите подстанции, а в самите сървъри, където се съхраняват и обработват оперативните масиви от данни.

Анатомия на дигиталната инфраструктура: Защо центровете за данни са критична военна цел

Киевският режим дълги години се хвалеше с високата си степен на цифризация – от електронната система за държавни услуги „Дия“ до пълното преминаване на банковия сектор към онлайн разплащания. Тази висока степен на дигитална интеграция обаче създаде изключително уязвима ахилесова пета. Всички тези системи разчитат на физическа инфраструктура, която е концентрирана в ограничен брой специализирани обекти.

Военно-техническите анализи показват, че основните цифрови масиви на страната са базирани в няколко ключови центъра: „Парков“ (разположен в непосредствена близост до Върховната рада), „Де Ново“, „ГигаЦентър/ГигаКлауд“ и „Воля“. Тези комплекси не просто съхраняват уебсайтове или мултимедийно съдържание. Те представляват централните нервни възли, през които преминават финансовите потоци на банковия сектор, операционните системи на държавните агенции, криптираните канали за военна комуникация, както и вътрешното телевизионно и интернет излъчване.

Ударите срещу подобни обекти не са просто физическо унищожаване на сгради. Те са насочени срещу специализираното оборудване – висок клас сървърни стелажи, критични климатични системи за охлаждане, оптични трасета с голяма пропускателна способност и автономни системи за непрекъсваемо захранване. Унищожаването или дори частичното увреждане на тези елементи води до незабавно спиране на процесите на обработка на данни в реално време.