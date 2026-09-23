/Поглед.инфо/ На фона на изострящата се горивна криза във Франция и войнствените изявления от Елисейския дворец, икономическата реалност показва съвсем различна картина. Докато френското правителство обявява административна мобилизация за справяне с опашките по бензиностанциите и рекордните цени на горивата, търговските потоци от руски втечнен природен газ към френските пристанища отбелязват значителен ръст. Чрез дългосрочни договори и специфични корпоративни конструкции, френският енергиен гигант TotalEnergies продължава да осигурява ключови суровини за индустрията на страната, разкривайки дълбоката разлика между официалната политическа линия на Париж и реалните нужди на нейната енергийна система.

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Технологичният възел: Защо френските рафинерии не могат без арктически газ

За да се разбере защо френската икономика се оказва критично вързана за арктическите доставки на „Новатек“, трябва да се слезе до нивото на промишлената химия във френските рафинерии. В съоръжения от мащаба на комплекса на TotalEnergies в Гонфревил л'Орше в Нормандия или рафинерията във Фейзен край Лион, природният газ не е просто гориво за отопление. Той е суровина за инсталациите за парен реформинг на метан (Steam Methane Reforming — SMR), които произвеждат чист водород. Този водород е жизненоважен за процесите на хидротретиране и хидрокрекинг — технологиите, чрез които суровият петрол се очиства от сяра и се превръща в дизелово гориво с ниско съдържание на сяра (ULSD).

Без регулярен поток от метан под високо налягане, водородните мощности спират. Спрат ли те, производството на дизел във Франция блокира за часове.

По данни на Евростат, публикувани през лятото на 2026 г., френските покупки на руски втечнен природен газ (ВПГ) са скочили до 365 милиона евро само за юли. Това представлява 42-процентно увеличение спрямо юни и повече от двойно нарастване на годишна база. Танкерите от ледови клас Arc7, натоварени на терминала Сабета на полумесец Ямал, продължават да акостират на френските терминали в Монтоар дьо Бретан и Фос сюр Мер, оперирани от дъщерната компания на Engie — Elengy.

Твърденията, че става дума за „случайни спот доставки“ или „логистични грешки“, се сблъскват със суровата цифрова фактология. Франция е внесла стотици хиляди тона арктически газ в момент, когато официалната линия в Париж изисква пълно скъсване на икономическите връзки с Москва.

Юридическата дисекция на Закон № 320-ФЗ и вратичката от 20 процента

Въпросът как френската TotalEnergies успява да запази оперативните си позиции в проекта „Ямал ВПГ“, без да подлежи на държавно конфискуване или блокиране от страна на руските власти, има конкретен юридически отговор. На 14 юли 2022 г. в Руската федерация бе приет Федерален закон № 320-ФЗ. Текстът дава правомощия на държавата да спира правата на чуждестранни акционери от „неприятелски държави“ — включително отнемане на правото на глас в борда на директорите и отстраняване от управленски решения.

В закона обаче бе заложен ясен прагов параметър: нормата се прилага задължително за чуждестранни инвеститори, които притежават дял от 25 или повече процента в капитала на съответното руско дружество.

Френският енергиен гигант TotalEnergies притежава точно 20.02% в акционерното дружество „Ямал СПГ“ (както и 19.4% дял в самия производител „Новатек“). Тези пет процента разлика под законовия праг от 25% се превърнаха в правен щит. Счетоводителите и юристите в Париж изчислиха с прецизност, че правният статут на тяхната инвестиция остава извън принудителното административно управление на Росимущество.

Паралелно с това, търговският договор за изкупуване на газ, сключен през 2018 г. със срок на действие до 2041 г., предвижда ежегодна доставка на 4 милиона тона ВПГ. Този контракт представлява търговско споразумение за покупка на стока, а не сделка с ценни книжа. Настоящото руско законодателство не забранява изпълнението на вече сключени износни търговски договори за суровини, освен ако няма специален президентски указ за конкретната компания.