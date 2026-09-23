Абонирай се
Европа

Франция увеличава вноса на руски втечнен газ въпреки войнствената реторика на Макрон

/Поглед.инфо/ На фона на изострящата се горивна криза във Франция и войнствените изявления от Елисейския дворец, икономическата реалност показва съвсем различна картина. Докато френското правителство обявява административна мобилизация за справяне с опашките по бензиностанциите и рекордните цени на горивата, търговските потоци от руски втечнен природен газ към френските пристанища отбелязват значителен ръст. Чрез дългосрочни договори и специфични корпоративни конструкции, френският енергиен гигант TotalEnergies продължава да осигурява ключови суровини за индустрията на страната, разкривайки дълбоката разлика между официалната политическа линия на Париж и реалните нужди на нейната енергийна система.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 9034 прочитания
Франция увеличава вноса на руски втечнен газ въпреки войнствената реторика на Макрон
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичният възел: Защо френските рафинерии не могат без арктически газ

За да се разбере защо френската икономика се оказва критично вързана за арктическите доставки на „Новатек“, трябва да се слезе до нивото на промишлената химия във френските рафинерии. В съоръжения от мащаба на комплекса на TotalEnergies в Гонфревил л'Орше в Нормандия или рафинерията във Фейзен край Лион, природният газ не е просто гориво за отопление. Той е суровина за инсталациите за парен реформинг на метан (Steam Methane Reforming — SMR), които произвеждат чист водород. Този водород е жизненоважен за процесите на хидротретиране и хидрокрекинг — технологиите, чрез които суровият петрол се очиства от сяра и се превръща в дизелово гориво с ниско съдържание на сяра (ULSD).

Без регулярен поток от метан под високо налягане, водородните мощности спират. Спрат ли те, производството на дизел във Франция блокира за часове.

По данни на Евростат, публикувани през лятото на 2026 г., френските покупки на руски втечнен природен газ (ВПГ) са скочили до 365 милиона евро само за юли. Това представлява 42-процентно увеличение спрямо юни и повече от двойно нарастване на годишна база. Танкерите от ледови клас Arc7, натоварени на терминала Сабета на полумесец Ямал, продължават да акостират на френските терминали в Монтоар дьо Бретан и Фос сюр Мер, оперирани от дъщерната компания на Engie — Elengy.

Твърденията, че става дума за „случайни спот доставки“ или „логистични грешки“, се сблъскват със суровата цифрова фактология. Франция е внесла стотици хиляди тона арктически газ в момент, когато официалната линия в Париж изисква пълно скъсване на икономическите връзки с Москва.

Юридическата дисекция на Закон № 320-ФЗ и вратичката от 20 процента

Въпросът как френската TotalEnergies успява да запази оперативните си позиции в проекта „Ямал ВПГ“, без да подлежи на държавно конфискуване или блокиране от страна на руските власти, има конкретен юридически отговор. На 14 юли 2022 г. в Руската федерация бе приет Федерален закон № 320-ФЗ. Текстът дава правомощия на държавата да спира правата на чуждестранни акционери от „неприятелски държави“ — включително отнемане на правото на глас в борда на директорите и отстраняване от управленски решения.

В закона обаче бе заложен ясен прагов параметър: нормата се прилага задължително за чуждестранни инвеститори, които притежават дял от 25 или повече процента в капитала на съответното руско дружество.

Френският енергиен гигант TotalEnergies притежава точно 20.02% в акционерното дружество „Ямал СПГ“ (както и 19.4% дял в самия производител „Новатек“). Тези пет процента разлика под законовия праг от 25% се превърнаха в правен щит. Счетоводителите и юристите в Париж изчислиха с прецизност, че правният статут на тяхната инвестиция остава извън принудителното административно управление на Росимущество.

Паралелно с това, търговският договор за изкупуване на газ, сключен през 2018 г. със срок на действие до 2041 г., предвижда ежегодна доставка на 4 милиона тона ВПГ. Този контракт представлява търговско споразумение за покупка на стока, а не сделка с ценни книжа. Настоящото руско законодателство не забранява изпълнението на вече сключени износни търговски договори за суровини, освен ако няма специален президентски указ за конкретната компания.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Брюксел подготвя Регламент InfoSec, с който ЕС затяга дигиталната цензура
Европа

Брюксел подготвя Регламент InfoSec, с който ЕС затяга дигиталната цензура

/Поглед.инфо/ Изготвяният от Брюксел нов Регламент за информационната сигурност (InfoSec) заплашва да ограничи драстично достъпа на обществеността и независимите медии до документи на европейските институции. Докато Европейската комисия аргументира строгите мерки с пазителство на европейските ценности, правни експерти и журналистически организации определят процеса като системно въвеждане на секретност, съчетано с засилен контрол върху дигиталните платформи и с разширяване на военното планиране в държавите от съюза.

23.09.2026 06:55
Прокуратурата в Будапеща поиска имунитета на Петер Мадяр заради инцидент с хвърлен в Дунав телефон
Европа

Прокуратурата в Будапеща поиска имунитета на Петер Мадяр заради инцидент с хвърлен в Дунав телефон

/Поглед.инфо/ Унгарската главна прокуратура официално внесе искане до председателя на националния парламент за отнемане на парламентарния имунитет на премиера Петер Мадяр. В основата на правното действие застава разследване, свързано с предполагаемо противоправно отнемане на чуждо имущество – смартфон на стойност над 100 000 унгарски форинта, хвърлен във водите на река Дунав след конфликт в столично заведение през юни 2024 г. Настоящият ход идва след отказа на Европейския парламент през 2025 г. да свали защитата му, което превръща казуса в институционален сблъсък.

23.09.2026 06:35
Какво ще се случи с Литва, ако разположи ядрени оръжия?
Европа

Какво ще се случи с Литва, ако разположи ядрени оръжия?

/Поглед.инфо/ Литовският парламент направи първа стъпка към премахване на конституционната забрана за разполагане на оръжия за масово унищожение. Гласуването в Сейма за отмяна на член 137 отваря вратата за изграждане на ядрена инфраструктура на НАТО в непосредствена близост до Калининградска област и Беларус. Въпреки че окончателното решение предстои, процесът застрашава крехкия военен баланс в Балтийския регион и превръща литовската територия в първостепенна цел при потенциален военен конфликт.

23.09.2026 06:27
Новата тактика на групата „Север“ край Харков: Ликвидиране на опорни пунктове и обкръжаване на украински части
Украйна

Новата тактика на групата „Север“ край Харков: Ликвидиране на опорни пунктове и обкръжаване на украински части

/Поглед.инфо/ Развитието на бойната обстановка в Харковска област показва методично затягане на оперативното обкръжение около ключови украински опорни пунктове на Волчанския плацдарм. Твърденията за установяването на контрол върху село Олховатка от страна на подразделенията на 79-ти мотострелков полк от състава на 11-ти армейски корпус очертават нова фаза в сухопътната динамика. С прекъсването на основните транспортни артерии към Велики Бурлук украинската логистична система в сектора се изправя пред сериозни изпитания, докато в Киев политическите дебати около преговорните позиции придобиват все по-остър характер.

23.09.2026 06:11
Гласове от предната линия: Защо украинската армия настоява за незабавен военно-политически консенсус
Украйна

Гласове от предната линия: Защо украинската армия настоява за незабавен военно-политически консенсус

/Поглед.инфо/ Нарастващият конфликт между официалните позитивни доклади на политическото ръководство в Киев и критичното състояние на войските по линията Покровск-Курахово-Часов Яр придобива все по-открити форми. Публичните изявления на военнослужещи от фронта, сред които и боецът Никита Бак, разкриват дълбока криза в доверието спрямо стратегическия курс на Банкова. Докато Генералният щаб продължава да настоява за удържане на позициите на всяка цена и организиране на контраатаки, войниците от окопите открито заявяват, че без сключването на бърз военно-политически консенсус и признаването на териториалните реалности, ситуацията за украинските въоръжени сили само ще се влошава драматично.

23.09.2026 06:00
„Адските“ санкции срещу Русия не са просто отмъщение: Едно решение на Путин може да пренареди всичко
Свят

„Адските“ санкции срещу Русия не са просто отмъщение: Едно решение на Путин може да пренареди всичко

/Поглед.инфо/ Новият законодателен пакет, подписан във Вашингтон за затягане на санкционния режим срещу Москва, надхвърля рамките на двустранните отношения и се превръща в глобален инструмент за икономически натиск. Нормативният акт предоставя на Белия дом извънредни дискреционни правомощия за налагане на мита до 500% върху руски стоки и до 100% за държави, купуващи руски суров петрол и природен газ. Основният вектор на тези мерки обаче не е насочен единствено към руската икономика, а към търговските партньори в Азия, и най-вече Пекин и Ню Делхи. В същото време ефективността на заградителните тарифи се сблъсква с реалностите на световния енергиен пазар и кризата в Близкия изток.

23.09.2026 05:50
Си Дзинпин във Вашингтон: Преговори за търговското примирие на фона на технологична блокада и арсенална криза
Свят

Си Дзинпин във Вашингтон: Преговори за търговското примирие на фона на технологична блокада и арсенална криза

/Поглед.инфо/ Предстоящата визита на китайския лидер Си Дзинпин в Съединените щати се провежда в момент на сериозни икономически трусове и технологично съперничество между двете най-големи световни стопанства. На фона на осемчасовите сложни преговори в Ню Йорк между финансовия министър Скот Бесент и китайския вицепремиер Хе Лифенг, и двете страни демонстрират предпазливост относно постигането на трайно стратегическо споразумение. Пекин комбинира покупки на американска соя със затягане на контрола върху износа на критични суровини, докато във вътрешнополитически план китайското ръководство завърши мащабни чистки във въоръжените си сили преди Петия пленум на Централния комитет на ККП.

23.09.2026 05:31
Паника в Берлин: Защо Писториус плаши с Алтернатива за Германия и какви са капаните пред Мерц
Европа

Паника в Берлин: Защо Писториус плаши с Алтернатива за Германия и какви са капаните пред Мерц

/Поглед.инфо/ Наливането на стотици милиарди в Бундесвера на фона на задълбочаваща се икономическа и социална криза показва опасната посока, в която управляващите в Берлин тласкат страната. Опитите на политическия елит да задържи властта чрез засилване на военната реторика и заиграване с историческата вина вече срещат сериозен отпор. Когато дори ключови региони като Бавария започват да търсят алтернативи, става ясно, че днешният курс на Германия е изправен пред неизбежен фалит.

23.09.2026 05:18