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Европа

Прокуратурата в Будапеща поиска имунитета на Петер Мадяр заради инцидент с хвърлен в Дунав телефон

/Поглед.инфо/ Унгарската главна прокуратура официално внесе искане до председателя на националния парламент за отнемане на парламентарния имунитет на премиера Петер Мадяр. В основата на правното действие застава разследване, свързано с предполагаемо противоправно отнемане на чуждо имущество – смартфон на стойност над 100 000 унгарски форинта, хвърлен във водите на река Дунав след конфликт в столично заведение през юни 2024 г. Настоящият ход идва след отказа на Европейския парламент през 2025 г. да свали защитата му, което превръща казуса в институционален сблъсък.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 14115 прочитания
Прокуратурата в Будапеща поиска имунитета на Петер Мадяр заради инцидент с хвърлен в Дунав телефон
ИИ генерирана
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Анатомията на един нощен инцидент в Будапеща: Фактология, дати и процесуални детайли

Според официално публикуваното съобщение на надзорния орган в Унгария, изпълняващият длъжността заместник-главен прокурор е отправил формална петиция до председателя на унгарския парламент (Házelnök) за временно прекратяване на имунитета на Петер Мадяр. Наказателно-процесуалната рамка на случая се позовава на събития от нощта на 21 юни 2024 година, разиграли се в нощно заведение на крайбрежната улица в Будапеща. Според твърденията на разследващите органи, между политика и посетител в клуба е избухнал вербален конфликт, провокиран от заснемане с мобилно устройство без съгласие.

Твърди се, че по време на сблъсъка Мадяр е отнел физически мобилния телефон от ръцете на гражданина, поставил го е в джоба си, след което е напуснал заведението и го е изхвърлил в река Дунав. По-късно устройството, чиято пазарна стойност се оценява на над 100 000 унгарски форинта (приблизително 250 евро), е било извадено от водолазен екип на полицията и е прикрепено като веществено доказателство към материалите по делото, преди да бъде върнато на собственика му.

От гледна точка на унгарския Наказателен кодекс (Büntető Törvénykönyv - Btk.), подобно действие попада в хипотезата на престъпление срещу собствеността – грабеж или противозаконно отнемане на чужда движима вещ, съчетано с унищожаване на доказателства. Юристи обаче посочват, че определящ за квалификацията на деянието е намерението за противоправно своевластяване или трайно присвояване. Ако защитата успее да докаже липса на такова намерение, а само опит за унищожаване на записи, засесящи личната сфера, правната квалификация може да се измести към повреждане на чужда вещ.

Случаят придобива специфична процесуална сложност поради факта, че през въпросния период Петер Мадяр притежава статут на член на Европейския парламент.

Двойната защита: От Брюксел до унгарския парламент

Институционалната хронология показва, че през есента на 2025 г. унгарските правоохранителни органи вече са опитвали да задействат процедура по отнемане на имунитета му през правната комисия на Европейския парламент (JURI). Тогава обаче евродепутатите гласуваха против искането, прилагайки принципа fumus persecutionis – правна доктрина, според която искане за сваляне на имунитет се отхвърля, ако съществува основателно съмнение, че наказателното преследване е задвижено с цел политическо вредителство или препятстване на парламентарната дейност.

След преминаването му в националния парламент на Унгария и заемането на министър-председателския пост през май 2026 г., правният механизъм изцяло се прехвърля върху националното законодателство. Според Закон LV от 1990 г. за правния статут на народните представители в Унгария, депутат или член на правителството не може да бъде задържан или подлаган на наказателно преследване без изричното съгласие на законодателния орган.

Процедурата в Унгарското национално събрание (Országgyűlés) изисква председателят на парламента незабавно да препрати искането на главната прокуратура към Комисията по имунитета и привилегиите (Mentelmi bizottság). Комисията разглежда материалите в закровено заседание, изслушва засегнатото лице и изготвя доклад, който се внася за гласуване в пленарна зала. За сваляне на имунитета е необходимо мнозинство от две трети от присъстващите народни представители.

Политическото съотношение на силите в унгарския парламент превръща това гласуване в тест за стабилността на управляващата коалиция и за ефективността на прокурорския надзор.

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