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Си Дзинпин във Вашингтон: Преговори за търговското примирие на фона на технологична блокада и арсенална криза

/Поглед.инфо/ Предстоящата визита на китайския лидер Си Дзинпин в Съединените щати се провежда в момент на сериозни икономически трусове и технологично съперничество между двете най-големи световни стопанства. На фона на осемчасовите сложни преговори в Ню Йорк между финансовия министър Скот Бесент и китайския вицепремиер Хе Лифенг, и двете страни демонстрират предпазливост относно постигането на трайно стратегическо споразумение. Пекин комбинира покупки на американска соя със затягане на контрола върху износа на критични суровини, докато във вътрешнополитически план китайското ръководство завърши мащабни чистки във въоръжените си сили преди Петия пленум на Централния комитет на ККП.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 9001 прочитания
Си Дзинпин във Вашингтон: Преговори за търговското примирие на фона на технологична блокада и арсенална криза
ИИ генерирана
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Архитектурата на дипломатическия сблъсък във Вашингтон

Официалното потвърждение за пристигането на Си Дзинпин в Съединените щати бе разпространено от говорителя на китайското външно министерство Го Дзякун едва 48 часа преди предвиденото кацане на китайската делегация. В дипломатическата практика подобно бавене обикновено сигнализира за напрегнати задкулисни пазарения по протокола и окончателния дневен ред. Според разпространените от китайското Външно министерство формулировки, основните цели на двустранните срещи се свеждат до „обогатяване на конструктивните отношения на стратегическа стабилност“ и „управляване на различията“.

Зад тази традиционна за Пекин дипломатическа реторика прозират съвсем конкретни икономически и военни калкулации. Китайският лидер пристига във Вашингтон след поредица от геополитически сътресения в Близкия изток и на фона на приемането от американския Конгрес на нови пакети със санкционни ограничения, известни в медиите като „адските санкции“.

Администрацията в Белия дом се опитва да използва тези законодателни лостове, за да принуди Пекин да направи отстъпки в сферата на интелектуалната собственост, валутния курс на юана и достъпа до вътрешния си пазар. По данни на азиатски икономически наблюдатели обаче, Пекин не възнамерява да отстъпва от стратегическите си приоритети, разчитайки на вътрешния си пазар и стабилните суровинни доставки от Евразия.

Китайската страна разглежда настоящия момент като удобен за фиксиране на нови търговски параметри, тъй като американският президент е подложен на силен вътрешнополитически натиск преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември. Евентуално изостряне на търговската война би се отразило пряко върху потребителските цени в САЩ и върху подкрепата за управляващата републиканска партия в ключови аграрни щати.

Анатомия на Нюйоркския маратон: Сблъсъкът Бесент - Хе Лифенг

Реалната подготовка за срещата на върха бе извършена по време на инфарктни осемчасови преговори в Ню Йорк, проведени между американския финансов министър Скот Бесент и китайския вицепремиер Хе Лифенг. Търговските делегации на двете най-големи световни стопанства се опитваха да договорят рамка за удължаване на търговското примирие, чийто правен срок изтича през ноември.

Според публикация в списание Financial Times, позоваваща се на американски дипломатически източници, по време на разговорите на 20 септември не е било постигнато официално споразумение за удължаване на примирието. Вашингтон настоява за краткосрочно удължаване в рамките на шест месеца, което да запази лоста на тарифния натиск за по-нататъшни отстъпки. Китайската делегация от своя страна изисква дългосрочна гаранция за стабилност, обхващаща целия остатък от президентския мандат в Белия дом.

За смекчаване на преговорната атмосфера китайските държавни компании за зърнени храни осъществиха превантивна покупка на около 260 000 тона американска соя, съобщава агенция Bloomberg. Подобни суровинни сделки са традиционен инструмент в китайската арсенална дипломация — те предоставят на американския президент бърз медиен актив за пред изборните среди, без да ангажират Пекин с дългосрочни структурни отстъпки.

Основният препъникамък в Ню Йорк е бил свързан с баланса при критичните суровини и технологиите. Американските представители са поставили въпроса за спазването на износните квоти за рядкоземни метали — най-вече диспросий, тербий и неодим, които са критично необходими за американската военна промишленост, автомобилостроенето и производството на вятърни турбини. Твърди се, че към момента Китай доставя едва около две трети от предварително договорените количества, позовавайки се на екологични проверки и процедури по национална сигурност.

В обратно направление Пекин настоява за пълно отпадане на ембаргото върху доставките на напреднали полупроводници, литографски машини от последно поколение и графични процесори за системи с изкуствен интелект. Сдържаната реакция на американската страна принуди търговския преговарящ на САЩ Джеймисън Гриър да заяви в ефира на Fox News, че сключването на „голяма сделка“ с Китай е практически изключено поради кардиналните различия в икономическите и политическите модели на двете държави.

Позицията на китайското Министерство на търговията след преговорите в Ню Йорк бе формулирана като „откровен, задълбочен и конструктивен обмен на мнения“. В китайския дипломатически език отсъствието на думата „успешен“ означава липса на краен компромис. Очертава се тенденция към постепенно обособяване на два отделни търговски режима — единият обхваща стратегически чувствителните технологии, където контролът ще продължи да се затяга, а другият се ограничава до обмена на селскостопански продукти, енергоносители и стандартни потребителски стоки.

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