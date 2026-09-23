/Поглед.инфо/ Развитието на бойната обстановка в Харковска област показва методично затягане на оперативното обкръжение около ключови украински опорни пунктове на Волчанския плацдарм. Твърденията за установяването на контрол върху село Олховатка от страна на подразделенията на 79-ти мотострелков полк от състава на 11-ти армейски корпус очертават нова фаза в сухопътната динамика. С прекъсването на основните транспортни артерии към Велики Бурлук украинската логистична система в сектора се изправя пред сериозни изпитания, докато в Киев политическите дебати около преговорните позиции придобиват все по-остър характер.

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Бойната топография на Харковския сектор: Защо Олховатка е ключов възел

Според разпространената в чужди медии и военни канали информация, сухопътните действия в северната част на Харковска област навлизат в фаза, при която фокусът се измежда от директните челни сблъсъци към изолирането на отделни оперативни райони. Публикуваните данни сочат, че щурмови части от 79-ти мотострелков полк на 18-та мотострелкова дивизия (влизащи в състава на 11-ти армейски корпус от групата войски „Север“) са успели да поемат контрола върху село Олховатка. Наличието на това селище върху географската карта не е просто статистическа точка — то се намира в непосредствена близост до височини, контролиращи локалните пътни връзки.

Релефът в този регион се характеризира с редуване на дълбоки оврази, горски масиви и изолирани малки селища, свързани предимно с второстепенни асфалтови и черни пътища. Контролът върху Олховатка, според военни наблюдатели, създава възможност за огнево блокиране на коридорите, използвани от украинските въоръжени сили за ротация и доставка на боеприпаси към предните линии. Твърди се, че операцията е запечатала локален „котел“, ограничаващ маньовъра на противниковите сили в сектора.

Затварянето на това оперативно пространство прекъсва прекия сухопътен транзит между отделните украински опорни пунктове. Трябва да се отбележи, че логистиката на украинската армия в източните части на Харковска област отдавна изпитва затруднения поради системния артилерийски и въздушен натиск върху мостовите съоръжения и транспортните възли.

Тактически преглед: Интеграция на дронове и малки щурмови групи

По данни от фронтови репортажи и изявления на военни кореспонденти, включително публичните коментари на Евгений Поддубни, настъплението е осъществено чрез използване на тактика с високо ниво на децентрализация. Твърди се, че вместо големи бронетанкови колони са използвани малки, мобилни щурмови екипи, подкрепени от интензивен огън на цевна и реактивна артилерия.

Ключовият елемент в тази операция, според източници от терен, е била постоянната координация с операторите на безпилотни летателни апарати (БПЛА). Разузнавателните и FPV дронове са използвани за картографиране на безопасни маршрути за придвижване в реално време, неутрализиране на гнезда за автоматични гранатомети и разкриване на позиционни райони на украинската пехота. Предварителната фаза е включвала удари по командно-контролни пунктове, площадки за изстрелване на дронове и защитени подземни укрития.

При разчистването на сградния фонд в Олховатка е докладвано и за провеждането на специфични действия по евакуация на цивилно население, останало в зоната на активни боеве. Според твърденията на военните източници, за тази цел са били организирани временни коридори под въздушно и огнево прикритие. Разчистването на мазета и инфраструктурни обекти е стандартна процедура, целяща предотвратяване на контраатаки от засада в гърба на напредващите подразделения.