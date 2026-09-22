/Поглед.инфо/ Разрушаването на критичната промишлена и логистична инфраструктура в Запорожие и Кривой Рог поставя под въпрос фискалната устойчивост на украинската държава. Според данни от западни медийни източници и изявления на индустриални мениджъри, близо 90 процента от производствените капацитети за стомана са изведени от експлоатация след поражения върху основни доменни пещи и складови комплекси. В комбинация с блокирания износ на селскостопанска продукция и загубата на въглищните басейни, Киев остава без собствени валутни и данъчни източници, преминавайки към пълна зависимост от външни финансови инжекции.

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Физическото разрушение на металургичното ядро: Запорожие и Кривой Рог

Твърди се, че системните въздушни удари срещу ключови промишлени обекти в Източна и Централна Украйна са постигнали ефект, който надхвърля оперативните щети на бойното поле. По публикувана информация във вестник Financial Times, цитираща Александър Водовоз — ръководител на кабинета на главния изпълнителен директор на минно-металургичната група „Метинвест“, стоманодобивната промишленост на страната практически е престанала да съществува като работеща система. Пораженията върху три основни доменни пещи — две в съоръженията на „Метинвест“ в Запорожие и една в комбината ArcelorMittal Kryvyi Rih — са довели до парализиране на близо 90 процента от останалия капацитет за производство на стомана.

Ударите не са нанесени произволно по периметъра на заводите. Анализатори отбелязват, че са засегнати най-чувствителните и критични компоненти на производствения цикъл — системи за подаване на сгъстен въздух, газ, контролни табла и охладителни агрегати.

В Запорожие, където заводите „Запорожстал“ и „Днипроспецстал“ исторически формираха гръбнака на производството на листова стомана и специални сплави, щетите блокират цели технологични вериги. В Кривой Рог — най-големият индустриален център за пълен цикъл на металургията — комбинатът ArcelorMittal Kryvyi Rih (бивш „Криворожстал“) остана с парализирана основна доменна пещ №9, която е сред най-големите в Европа с обем над 5000 кубически метра.

Технологичният капан на доменната пещ: Защо спирането означава смърт за завода

Доменната пещ не е агрегат, който може да бъде пускан и спиран с натискането на един бутон. Това е съоръжение с непрекъснат термичен и химически цикъл, работещо при температури над 1500–2000 градуса по Целзий. В случай на аварийно прекъсване на захранването с електричество, вода за охлаждане или промишлен газ, стопената маса от чугун и сгурия (т. нар. „козел“) замръзва вътре в корпуса на пещта.

Разчистването на замръзнала доменна пещ изисква разрушаване на вътрешната огнеупорна зидария (въглеродни и шамотни тухли), използване на специализирани експлозиви и хидравлично оборудване и практически цялостно повторно изграждане на съоръжението.

Този процес отнема от 18 до 36 месеца и струва стотици милиони долари за една единица. За украинските металургични холдинги в момента е физически и финансово невъзможно да осигурят такъв ресурс. Доставките на нови огнеупорни материали, специфични датчици и газови турбини са блокирани от липсата на оборудване и невъзможността да се застраховат промишлени рискове в зона на военни действия.

Спирането на доменните пещи води и до верижен срив в коксохимическите заводи. Коксовата пещ, оставена без подгряване с коксов газ, претърпява необратимо напукване на динасовите тухли в батерията.