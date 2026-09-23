Сингапурският модел като пилотен проект за демографско инженерство на транснационалните корпорации

/Поглед.инфо/ Демографските процеси в съвременния свят рядко са резултат от естествено развитие. Анализът на социалната политика в Сингапур разкрива как един остров се превърна в първична лаборатория за изпитване на административни и икономически лостове върху възпроизводството на населението. От програмите за ограничаване на раждаемостта през 70-те години до днешната зависимост от вносна работна ръка, сингапурският опит демонстрира механизмите, чрез които корпоративните структури и държавният апарат преформатират традиционните обществени модели.

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Деконструкция на икономическия модел и демографският дефицит

Икономическите кризи от втората половина на XX век поставиха началото на преразглеждане на отношението между ресурси и население. Колапсът на Бретън-Удската система през 1971 г. и последвалата петролна криза от 1973 г. разкриха уязвимостта на индустриалните стопанства. Докладът на Римския клуб „Границите на растежа“ (1972 г.) систематизира опасенията на част от западните икономически елити относно изчерпването на суровинната база.

В този контекст се ситуира и известният меморандум NSSM 200, съставен под ръководството на Хенри Кисинджър през 1974 г. Документът, разсекретен десетилетия по-късно, разглежда бързия демографски растеж в развиващите се страни като риск за достъпа до суровини и стабилността на доставките.

Институционалният отговор не закъснява. Чрез структури като Световната здравна организация и международни програми за подпомагане започва финансово подкрепяне на политики за семейно планиране в редица региони. В самия Запад процесите вървят по линия на социокултурна промяна, докато в Югоизточна Азия се прилагат директни държавни регулации.

Сингапурският протокол: Административни регулации и фази

След получаването на пълна независимост през 1965 г., Сингапур, под ръководството на премиера Лий Куан Ю, е изправен пред висока безработица и липса на естествени ресурси. Решението на държавното ръководство е да трансформира острова в привлекателна зона за чуждестранни инвестиции, което изисква стриктен контрол върху социалните разходи.

Административна рамка на кампанията „Спрете на две“ (1970–1986)

През 1970 г. е създаден Бордът за семейно планиране и население (SFPB). Държавата въвежда рестриктивни мерки, предназначени да намалят коефициента на плодовитост:

Финансови санкции: Таксите за раждане в държавните болници нарастват с всяко следващо дете.

Таксите за раждане в държавните болници нарастват с всяко следващо дете. Социални преференции: Семействата с до две деца получават предимство при разпределението на жилища от Борда за развитие на жилищното строителство (HDB).

Семействата с до две деца получават предимство при разпределението на жилища от Борда за развитие на жилищното строителство (HDB). Образователни ограничения: Приемът в начално училище се обвързва със размера на семейството и статуса на стерилизация на родителите.

Според наличните исторически данни, програмата постига бърз спад в раждаемостта, като към края на 70-те години коефициентът пада под нивото на възпроизводство (2.1).