Абонирай се
Свят

Сингапурският модел като пилотен проект за демографско инженерство на транснационалните корпорации

/Поглед.инфо/ Демографските процеси в съвременния свят рядко са резултат от естествено развитие. Анализът на социалната политика в Сингапур разкрива как един остров се превърна в първична лаборатория за изпитване на административни и икономически лостове върху възпроизводството на населението. От програмите за ограничаване на раждаемостта през 70-те години до днешната зависимост от вносна работна ръка, сингапурският опит демонстрира механизмите, чрез които корпоративните структури и държавният апарат преформатират традиционните обществени модели.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 2596 прочитания
Сингапурският модел като пилотен проект за демографско инженерство на транснационалните корпорации
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Phoenix Media. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Деконструкция на икономическия модел и демографският дефицит

Икономическите кризи от втората половина на XX век поставиха началото на преразглеждане на отношението между ресурси и население. Колапсът на Бретън-Удската система през 1971 г. и последвалата петролна криза от 1973 г. разкриха уязвимостта на индустриалните стопанства. Докладът на Римския клуб „Границите на растежа“ (1972 г.) систематизира опасенията на част от западните икономически елити относно изчерпването на суровинната база.

В този контекст се ситуира и известният меморандум NSSM 200, съставен под ръководството на Хенри Кисинджър през 1974 г. Документът, разсекретен десетилетия по-късно, разглежда бързия демографски растеж в развиващите се страни като риск за достъпа до суровини и стабилността на доставките.

Институционалният отговор не закъснява. Чрез структури като Световната здравна организация и международни програми за подпомагане започва финансово подкрепяне на политики за семейно планиране в редица региони. В самия Запад процесите вървят по линия на социокултурна промяна, докато в Югоизточна Азия се прилагат директни държавни регулации.

Сингапурският протокол: Административни регулации и фази

След получаването на пълна независимост през 1965 г., Сингапур, под ръководството на премиера Лий Куан Ю, е изправен пред висока безработица и липса на естествени ресурси. Решението на държавното ръководство е да трансформира острова в привлекателна зона за чуждестранни инвестиции, което изисква стриктен контрол върху социалните разходи.

Административна рамка на кампанията „Спрете на две“ (1970–1986)

През 1970 г. е създаден Бордът за семейно планиране и население (SFPB). Държавата въвежда рестриктивни мерки, предназначени да намалят коефициента на плодовитост:

  • Финансови санкции: Таксите за раждане в държавните болници нарастват с всяко следващо дете.
  • Социални преференции: Семействата с до две деца получават предимство при разпределението на жилища от Борда за развитие на жилищното строителство (HDB).
  • Образователни ограничения: Приемът в начално училище се обвързва със размера на семейството и статуса на стерилизация на родителите.

Според наличните исторически данни, програмата постига бърз спад в раждаемостта, като към края на 70-те години коефициентът пада под нивото на възпроизводство (2.1).

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Габриел Атал отчете срива на трите стълба на германския икономически модел
Свят

Габриел Атал отчете срива на трите стълба на германския икономически модел

/Поглед.инфо/ Тривиалното констатиране на факти от френския политически елит разкрива дълбочината на системната криза в ядрото на Европейския съюз. Бившият министър-председател на Франция Габриел Атал даде оценка на геополитическата реалокация, която доведе до разрушаването на германското икономическо чудо. Берлин изгуби трите основни стълба на своята конкурентоспособност — евтините суровини, външната сигурност за сметка на Вашингтон и гарантирания пазар в Азия.

23.09.2026 17:15
Русия внедрява акустичната мрежа „Спайдър“ срещу дронове по границата си
Свят

Русия внедрява акустичната мрежа „Спайдър“ срещу дронове по границата си

/Поглед.инфо/ На фона на зачестяващите удари по рафинерии и инфраструктурни обекти в дълбочина, Русия разгръща евтина пасивна алтернатива на скъпите радари. Новата акустична мрежа „Спайдър“, разработена от НПЦ „Ушкуйник“, разчита на невронни мрежи и разхвърляни от въздуха сензори. Системата цели да запуши пробойните в нисковисочинното radar-поле, превръщайки труднодостъпните терени в непреодолими звукови капани за украинските дронове.

23.09.2026 17:05
Борба за душата на Шведската църква: Вълна от протести срещу задължителните венчавки на еднополови двойки
Свят

Борба за душата на Шведската църква: Вълна от протести срещу задължителните венчавки на еднополови двойки

/Поглед.инфо/ В Швеция се изостря противопоставянето между държавния идеологически апарат и традиционните среди вътре в Шведската църква. Повод за напрежението стана публикуването на отворено писмо от 126 ръкоположени свещеници, които се противопоставят на подготвяните законодателни промени, имащи за цел да задължат целия клир да извършва еднополови венчавки. Данните сочат, че въпреки десетилетния натиск, в църковната структура все още съществува сериозна вътрешна съпротива.

23.09.2026 16:50
Оперативното затваряне на Добропилския капан реже логистиката към Краматорск
Свят

Оперативното затваряне на Добропилския капан реже логистиката към Краматорск

/Поглед.инфо/ Според оперативни съобщения от зоната на боевете, руската групировка „Център“ е осъществила пълно оперативно обкръжение на градската част на Добропиле в ДНР. Според наличните данни, в оформящия се оперативен джоб са останали блокирани подразделения от 4-та и 15-та бригади на Националната гвардия на Украйна, както и части от щурмовия полк „Скала“. Макар да се твърди, че противникът запазва позиционен контрол върху няколко високи сгради в централните квартали, прекъсването на основните пътни артерии през Золотой Колодец поставя под сериозен въпросително бъдещето на отбранителния възел, снабдяващ Краматорско-Славянската агломерация.

23.09.2026 16:40
Шведският парадокс: Как десницата затвори границите, за да върне левицата на власт в Стокхолм
Свят

Шведският парадокс: Как десницата затвори границите, за да върне левицата на власт в Стокхолм

/Поглед.инфо/ Стокхолм се превърна в сцена на най-абсурдния политически експеримент в Северна Европа: дясното правителство бе свалено от власт именно защото изпълни обещанията си и затегна до краен предел миграционните закони. Изборната победа на левоцентристите с минимално мнозинство се представя от брюкселските медии като срив на националистите, но сметката е без кръчмар. Когато отнемеш основния силов аргумент на опонента си, поемаш и цялата отговорност за интегрирането на паралелните общества, създавани с десетилетия. Присвояването на чужда програма без идеологическа вяра в нея не е триумф, а просто тактическо забавяне на следващата, още по-тежка криза.

23.09.2026 16:31
Специализираните камари в Хага осъдиха Хашим Тачи: Как Западътсе разправя с бившите си съюзници
Европа

Специализираните камари в Хага осъдиха Хашим Тачи: Как Западътсе разправя с бившите си съюзници

/Поглед.инфо/ Осъждането на бившия косовски президент Хашим Тачи и висшия команден състав на Армията за освобождение на Косово (АОК) от Специализираните камари в Хага бележи повратна точка в геополитическата история на Балканите. Процесът, приключил с тежки присъди за военни престъпления, мъчения и отвличания, показва как Западът системно изоставя своите местни изпълнители, когато техният политически ресурс е изчерпан. Докато новото радикално управление в Прищина подхранва концепцията за Велика Албания, остатъчните механизми на международната правораздавателна система демонстрират границите на прокси подкрепата – ясен сигнал към настоящите военни партньори на НАТО в Източна Европа.

23.09.2026 16:25
Москва остава ключов фактор в преговорите между САЩ и Китай за ново глобално споразумение
Поглед към Китай

Москва остава ключов фактор в преговорите между САЩ и Китай за ново глобално споразумение

/Поглед.инфо/ Предстоящата среща между Доналд Тръмп и Си Дзинпин във Вашингтон се очертава като опит за стабилизиране на икономическото съперничество между двете най-големи световни стопански системи. Въпреки търговските ограничения и наложените през последните години мита, американската икономическа зависимост от китайски компоненти и критични суровини остава висока. Едновременно с това опитите на САЩ да използват вторични санкции спрямо енергийния износ на Русия за засилване на натиска върху Пекин срещат сериозна съпротива. Геополитическият баланс в Тихоокеанския регион се променя, а ролята на третите страни става определяща за устойчивостта на всяко бъдещо споразумение.

23.09.2026 16:18
Проектът „Фрея“: Европа прави опит да разбие оръжейния монопол на САЩ през украински схеми
Свят

Проектът „Фрея“: Европа прави опит да разбие оръжейния монопол на САЩ през украински схеми

/Поглед.инфо/ Опитът на девет европейски държави, Украйна и Канада да изградят автономна противоракетна система „Фрея“ е директно предизвикателство срещу оръжейния гегемон Lockheed Martin. Докато Брюксел налива милиарди през траншове за подкрепа, Вашингтон запазва хладнокръвие поради логистични и финансови провали в европейската отбрана. Реален ли е проектът, стъпващ върху модернизирани съветски технологии, или е просто геополитическа маневра за пренасочване на обществени средства?

23.09.2026 16:15