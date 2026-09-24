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Поглед към Китай

Си Дзинпин започна държавното си посещение в САЩ

/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин пристигна на 23 септември във Вашингтон за държавно посещение в САЩ по покана на американския президент Доналд Тръмп.

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Си Дзинпин започна държавното си посещение в САЩ
Източник: 38picres.cgtn.com
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Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен бяха посрещнати от Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп във военновъздушната база „Андрюс“.

Тръмп заяви, че е радостен да посрещне китайския лидер и определи визитата като „посещение, което привлича вниманието на целия свят“. Той нарече Си Дзинпин „велик лидер“ и изрази очакване двамата да обсъдят развитието на двустранните отношения.

В писмено изявление Си Дзинпин предаде поздрави и добри пожелания от китайския към американския народ. Той подчерта дългогодишните приятелски контакти между двата народа и заяви, че интересите на Китай и САЩ са дълбоко преплетени.

Според китайския председател двете страни трябва да бъдат партньори, а не съперници. Той посочи, че възраждането на китайската нация и стремежът на Тръмп „да направи Америка отново велика“ могат да вървят успоредно, да се допълват и да носят полза на света.

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