Си Дзинпин отправи поздравление до 48-ото Световно състезание по професионални умения

/Поглед.инфо/ На 22 септември китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително послание до 48-ото Световно състезание по професионални умения, което същия ден беше открито в Шанхай.

Си Дзинпин посочи, че ускореното развитие на новата научно-технологична революция и индустриалната трансформация оказва силно влияние върху развитието на професионалните умения в световен мащаб. По думите му състезанието, съобразено с потребностите на индустрията, предоставя платформа за усъвършенстване на уменията и обмен на опит между професионалисти от различни страни.

Си Дзинпин подчерта, че Китай ще използва домакинството на състезанието, за да насърчи повече работници, особено млади хора, да изберат пътя на професионалното развитие чрез придобиване на умения. Китай е готов да засили обмена и сътрудничеството с други страни и да допринася за развитието на световното движение за професионални умения, глобалния икономически растеж и подобряването на благосъстоянието на хората.

48-ото Световно състезание по професионални умения се провежда в Шанхай под мотото „Уменията променят света, уменията осветяват бъдещето“.