Откриване на Културния форум в Пекин

/Поглед.инфо/ На 22 септември бе открит Културният форум в Пекин. Членът на Политбюро на ЦК на ККП и ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП Ли Шулей произнесе реч.

Китайски и чуждестранни гости изразиха мнение, че инициативата за глобална цивилизация, предложена от председателя Си Дзинпин, активно насърчава международното сътрудничество в областта на културното наследство и подпомага изграждането на общност на споделена съдба, което е от голямо значение за развитието на културното наследство в Китай и по света. Културното наследство е общо богатство на цялото човечество, а неговото опазване, предаване и разумно използване са изисквания за продължаването на човешката цивилизация и устойчивото развитие на света, както и наша обща отговорност.

Участниците от Китай и чужбина заявиха, че трябва да споделят твърдата убеденост за опазването на културното наследство на човечеството и да се придържат към принципа „опазване на първо място“, както и към принципите за разумно използване и минимална намеса.