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Геометричният фактор на спускането: Новият алгоритъм за многократни ракети и летища

/Поглед.инфо/ Зависимостта на съвременната авиация от орбиталните спътникови съзвездия се превърна в една от най-критичните ѝ ахилесови пети. Всеки изминал месец показва колко лесно може да бъде компрометиран GPS или GLONASS сигналът в зони с активно електронно противодействие. На този фон съобщението на Южноуралския държавен университет за създаването на локален алгоритъм, повишаващ точността на кацане над четири пъти без спътниково участие, не е просто академична новина, а опит за техническо преформатиране на критична инфраструктура.

Деж. редактор - Александра Докова 2887 прочитания
Геометричният фактор на спускането: Новият алгоритъм за многократни ракети и летища
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Спътниковата илюзия и геометричният проблем на терена

Десетилетия наред глобалните навигационни спътникови системи създаваха усещането за абсолютна съвременна безопасност. Траекторията на всеки търговски полет или експериментален летателен апарат беше закотвена към сигнали, преминаващи през хиляди километри космическо пространство. Сблъсъкът със суровата реалност на наземното радиоелектронно смущение обаче бързо извади на повърхността стара истина: външният сигнал е лукс, който изчезва точно тогава, когато е най-необходим. Наземните радиофарни системи от своя страна страдаха от фундаментално ограничение, известно сред инженерите като геометричен фактор. При него пространственото разположение на излъчвателите спрямо кацащия обект създава мъртви зони и математически грешки в определянето на координатите, които се натрупват с приближаването на земната повърхност.

Екипът от Южноуралския държавен университет (ЮУДУ) в Челябинск подхожда към проблема не чрез изграждане на нови скъпоструващи орбитални мрежи, а чрез преизчисление на сухото математическо уравнение на подхода. Архитектурата на разработения от тях софтуер е насочена към динамично коригиране на грешката от геометричния фактор. Вместо да третира всички фази на полета еднакво, алгоритъмът разпределя специфични тегловни коефициенти за отделните отсечки от траекторията. Най-критичният вектор – последните 300 метра преди докосването на пистата – получава най-висок приоритет в изчислителния ресурс. Именно там натрупването на отклонения превръща рутинната процедура в инцидент.

За задвижването на тази автономна структура не са необходими космически апарати. Инфраструктурата се пренася изцяло на твърда земя. Системата разчита на мрежа от локални радиопредаватели, разположени в периметъра на летищната площадка – директно върху терена или на специализирани вишки. Тези източници изграждат затворено навигационно поле, което не се влияе от външно заглушаване на спътникови честоти. Достатъчно е в програмата предварително да бъдат заредени триизмерните данни за релефа в радиус от 25 километра от точката на кацане, извлечени от професионални геодезически информационни системи, заедно със стандартния профил на спускане за съответния тип летателен апарат.

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