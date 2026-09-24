Абонирай се
Интересно

Опит за ревизия на теориите за образуването на кафявите въглища

/Поглед.инфо/ Официалната геология от десетилетия поддържа тезата, че гагатът е просто плътно, фосилизирано кафяво въглище. Когато обаче погледнем елементния състав, микроструктурата на ломка и характерното съдържание на сяра от близо 5%, органогенният произход от овъглени стволове на араукарии започва да изглежда като прекалено опростена схема. Натрупването на битуминозни шисти и хидротермалната минерализация сочат към съвсем друг физикохимичен сценарий, който стандартните учебници предпочитат да подминават с общата дума "метаморфизъм".

Деж. редактор - Александра Докова 3772 прочитания
Опит за ревизия на теориите за образуването на кафявите въглища
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Логистичният парадокс на фосилната дървесина

Класическият геологоантропогенен модел разглежда гагата (джет) като пряк продукт от преобразуването на дървесина от семейство Araucariaceae, паднала в анаеробна морска или езерна тиня през мезозоя. На хартия това звучи елегантно. Растението потъва, затрупано е от пясъчници и аргилити, липсата на кислород спира гниенето, а налягането върши останалото.

Когато обаче отворим архивите от добива в мина „Бешуйская“ край Симферопол, работила активно до 1949 година, или докладите от бреговите разкрития край Уитби в графство Йоркшир, излизат детайли, които не се връзват с тази идилична картинка. В мината край планината Бешуй, изследвана още през 1881 година от инженер П. Давидов, гагатът не се среща просто като изолирани, запазили структурата си клони, а образува специфични лещовидни тела и жили вътре в самия въглищен пласт с дебелина над три метра.

Основният проблем тук е механичен и химичен. Твърдостта на кафявите въглища по скалата на Моос рядко надвишава 1 до 1,5. Те са трошливи, хигроскопични и се разпадат при най-малкото атмосферно влияние. В същото време гагатът показва твърдост между 3 и 3,5, притежава плътност от 1300 до 1400 кг/м³ и демонстрира така наречения мидест лом. Ако направите пряк паралел между счупването на суров гагат и парче замръзнал при отрицателни температури промишлен битум, морфологичната прилика в микрорелефа на повърхността е практически пълна.

Сярата, която ботаниката не може да обясни

Анализът на сухия остатък на минерала показва елементно разпределение, което кара всеки органичен химик да се въоръжи със здравословен скептицизъм. Въглеродът е около 75,2%, кислородът – 12,5%, водородът – 7,0%, а сярата достигат стряскащите 4,6%. За сравнение, съдържанието на сяра в дървесината на съвременните или древните иглолистни видове рядко надхвърля части от процента. Откъде тогава идва тази маса?

Официалното обяснение залага на вторична сулфидизация под въздействието на сулфаторедуциращи бактерии в дънната тиня, водила до образуване на пиритни и марказитни микровключвания. Но при дифрактометричен анализ част от тази сяра се оказва органосвързана – типичен белег за тежките вискозни петроли, асфалтени и естествени битуми.

Ето тук изплува алтернативната хипотеза, според която гагатът не е просто „втвърдено дърво“, а продукт на импрегниране. Скалата-гостоприемач (често битуминозни или глинести шисти) е била подложена на проникване на тежки въглеводородни фракции, издигащи се по тектонични разломи. По-ранните ни изследвания относно механизмите на дълбочинния произход на въглеводородите ясно показват, че миграцията на флуиди под високо налягане е способен да насити всяка порозна матрица, превръщайки я в хомогенен блок.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Алгоритми дешифрираха как мозъкът компенсира загубата на цели функционални зони
Интересно

Алгоритми дешифрираха как мозъкът компенсира загубата на цели функционални зони

/Поглед.инфо/ Ново проучване на учени от университета във Вюрцбург използва машиноно обучение, за да разчете функционалната свързаност в човешкия мозък. Чрез анализ на fMRI данни от стотици здрави участници, изследователският екип установява, че така нареченият общ интелект не се намира в определен център, а е разпределен в сложна мрежа от хиляди микроскопични взаимодействия. Констатациите разкриват изключителна невронна излишност – дори при изключване на цели системи, мозъкът запазва когнитивния си капацитет.

24.09.2026 22:45
Геометричният фактор на спускането: Новият алгоритъм за многократни ракети и летища
Интересно

Геометричният фактор на спускането: Новият алгоритъм за многократни ракети и летища

/Поглед.инфо/ Зависимостта на съвременната авиация от орбиталните спътникови съзвездия се превърна в една от най-критичните ѝ ахилесови пети. Всеки изминал месец показва колко лесно може да бъде компрометиран GPS или GLONASS сигналът в зони с активно електронно противодействие. На този фон съобщението на Южноуралския държавен университет за създаването на локален алгоритъм, повишаващ точността на кацане над четири пъти без спътниково участие, не е просто академична новина, а опит за техническо преформатиране на критична инфраструктура.

24.09.2026 22:30
Физическите граници на една диктатура, въоръжена с 25 000 разрушителя
Интересно

Физическите граници на една диктатура, въоръжена с 25 000 разрушителя

/Поглед.инфо/ Анализът на логистичните възможности и ресурсното подсигуряване на Галактическата империя разкрива парадокс, който военните историци и стратегическите анализатори често пренебрегват. С флот, наброяващ приблизително 25 000 звездни разрушителя от класа Imperial, и с две суперструктури за планетарно унищожение, Палпатин привидно притежава пълно военно превъзходство. Документите и картните архиви обаче показват съвсем друга реалност: почти половината от галактическата маса остава физически недостъпна за масиран военен маневър. Проблемът не е идеологически, а чисто физически и астронавигационен – отвъд установените търговски коридори липсата на стабилни хиперпространствени трасета превръща всеки опит за експанзия в логистично самоубийство.

24.09.2026 22:15
Каменната догма: Защо геологията крие газовия произход на най-големите кратери
Интересно

Каменната догма: Защо геологията крие газовия произход на най-големите кратери

/Поглед.инфо/ Конвенционалната геология от десетилетия поддържа една удобна, почти митологична картина: Земята като пасивна мишена в космически стрелбище, браздена от небесни тела. Когато в официалните каталози се появи поредната „астроблема“, обяснението винаги е готово – астероид, екстремно налягане, импактен метаморфизъм. Но когато човек прекара достатъчно време над сондажните ядки и геофизичните профили, в академичната гладкост започват да зеят пробойни. Разпределението на тези структури, липсата на дълбочинни аномалии, съответстващи на външен удар, и пренебрегването на флуидната динамика на мантийните плюмове загатват за съвсем различен сценарий. Време е да извадим от архивното гробище фактите за дълбочинната дегазация, които академичният консенсус предпочита да не забелязва.

24.09.2026 22:05
Биологичният бункер Чунцин
Интересно

Биологичният бункер Чунцин

/Поглед.инфо/ Геоложката депресия Сяоджай Тиенкенг в китайския окръг Фънджие, провинция Чунцин, представлява най-големият карстов понор на планетата с вертикален срез от 662 метра и обем от 119.6 милиона кубически метра. Въпреки че медийният поток систематично лепи романтични етикети върху обекта, суровата реалност на терен опира до триаски варовикови плочи, перманентен хидростатичен натиск и изолирана биомаса, оцеляваща при минимални нива на фотосинтетично активна радиация. Докато стандартната туристическа инфраструктура се изчерпва с хлъзгав каскаден маршрут от 2800 стъпала, истинският научен профил на фунията се крие в нейния затворен хидрологичен и генетичен микроклиметър.

24.09.2026 21:40
Защо стенописите край Нил лъжат за истинския външен вид на египтяните
Интересно

Защо стенописите край Нил лъжат за истинския външен вид на египтяните

/Поглед.инфо/ Три хилядолетия една империя върху наносите на Нил възпроизвеждаше една и съща визуална матрица: мъже с цвят на печена тухла, жени с нюанс на сурово тесто, изпънати гърбове и права, въгленочерна коса. Зад тази монументална стандартна естетика обаче никога не е стояла антропологична реалност, а параноичен социален регламент и брутална хигиенна логика. Като човек, прекарал достатъчно време из прашните складове на архивите и сред теренните изследвания, свикваш да не вярваш на официалните фасади. Когато премахнете слоевете пчелен восък, смачкания папирус и религиозния канон, пред нас не изникват безсмъртни богове, а прагматични, изтощени от сушата хора, борещи се с въшки, жега и паразити.

24.09.2026 21:30
Защо 95% от космоса остават извън уравненията
Интересно

Защо 95% от космоса остават извън уравненията

/Поглед.инфо/ Когато отстраните академичната реторика и медийния шум около Големия адронен колаидер в ЦЕРН, пред очите остава доста неудобна счетоводна реалност. Съвременната физика разполага с изключително прецизни математически инструменти, но с тях описва едва 5 процента от физическия свят. Останалите 95 процента от Вселената се водят в балансовите заграждения под мъгливите названия „тъмна материя“ и „тъмна енергия“. Това не са конкретни субстанции, а абстрактни корекции на очевидни пробойни в теорията, измислени, за да не се срути цялата гравитационна архитектура на Нютон и Айнщайн. Докато апаратурата регистрира гравитационни деформации и ускорено разширяване, реални частици извън познатите атоми все още не са хванати в нито един детектор на планетата.

24.09.2026 21:15
Овча кост от VI в. пр.н.е. преобръща теориите за първите гръцки колонисти в Черно море
Интересно

Овча кост от VI в. пр.н.е. преобръща теориите за първите гръцки колонисти в Черно море

/Поглед.инфо/ Върху парче обработена и сготвена овча кост от VI век пр.н.е., извадена от почвата на черноморския остров Березан още през 1989 година, са врязани силуетите на две птици. Почти четири десетилетия този предмет прашасва в хранилищата, докато руски изследователи от Ермитажа и Института по история на материалната култура не решават отново да отворят кашоните. Вместо поредната битова останка, анализът разкрива сложна система от местни култове, смесица от класически гръцки пантеон и степен шаманизъм. Въпросът е дали става дума за реален ритуален инструмент на първите колонисти от Милет, или просто за занаятчийска досада, превърната от съвременната наука в академична сензация.

24.09.2026 21:01