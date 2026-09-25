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Проф. Нина Дюлгерова: Старият европейски модел се пропуква – от Берлин и Париж до София
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме един въпрос, който вече не може да бъде заобикалян: кой всъщност губи позиции в новото международно пренареждане? Говорим за Русия след изборите, тежкия политически удар срещу управляващите в Германия, възхода на AfD, променящата се реторика на Марин льо Пен и президентската битка в България. Европа продължава конфронтационния курс, но европейските избиратели все по-често изпращат различни сигнали. Какво идва след това и докъде може да стигне разривът между управляващи и общества?
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