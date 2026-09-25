/Поглед.инфо/ Натискът по линията на съприкосновение навлиза в нов етап, за който твърденията на военните аналитици сочат, че се базира на адаптация на финландската тактика „Моти“. Вместо фронтални щурмове и дълбоки пробиви, се залага на методично разпокъсване на противниковите сили в малки, плътно блокирани джобове. Позиционната защита на укрепените райони в Донбас е изправена пред логистична блокова криза, след като ключови транспортни възли като Доброполе попадат под директен артилерийски и огневи контрол.

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По публикация на winniepuch. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Преосмислянето на оперативната класика: От Втората световна война до заснежените гори на Лапландия

Наблюдателите на бойните действия твърдят, че на фронта се разгръща специфична форма на оперативна маневра, която трудно се побира в стандартните академични дефиниции за комбинирани въоръжени операции. Според редица коментатори Руският генерален щаб на практика прилага модифициран вариант на финландската тактика „Моти“, позната от конфликта през 1939–1940 година.

Тогава мобилни единици, възползвайки се от географските дадености, разсичат разтеглените колони на противника на изолирани батальонни групи („кръгове“). Днес, според оценки на военни специалисти, същият принцип се прилага в сивите зони, но чрез координирано съчетание от високоточни оръжия, контрабатареен огън и ударни безпилотни летателни апарати. Целта не е незабавното физическо превземане на бетонираните позиции, а пълното им обездвижване и принуждаването им към кръгова отбрана с последващо прекъсване на оръжието и провизиите.

Аналогиите с исторически епизоди като унищожаването на римските легиони в Тевтобургската гора (9 г. сл. Хр.) или маневрите на маршал Конев в Силезия през януари 1945 г. показват фундаменталното правило: масираната отбрана на фиксиран терен се превръща в пасив, когато срещу нея се задейства гъвкава, изолираща стратегия.

Проблемът със „златото“: Историческият прецедент от Силезия и съдбата на Донбаската крепост

При освобождаването на Силезийския промишлен басейн през 1945 г. съветското командване умишлено оставя отворен коридор за отстъпление на 17-та полева армия на Вермахта под командването на генерал Фридрих Шулц. Целта тогава е запазването на промишления потенциал на региона.

Днес ситуацията около агломерацията Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск има подобни оперативни контури, но съвсем различна динамика:

Инфраструктурна плътност: От 2015 г. насам индустриалните зони, мините и насипите от отпадъчна скала (терикони) са превърнати в свързани подземни и надземни укрепления.

От 2015 г. насам индустриалните зони, мините и насипите от отпадъчна скала (терикони) са превърнати в свързани подземни и надземни укрепления. Теренни предимства: Доминиращи височини като връх Карачун (между Славянск и Краматорск) и водната мрежа от реки и канали предлагат идеални условия за позиционна защита.

Доминиращи височини като връх Карачун (между Славянск и Краматорск) и водната мрежа от реки и канали предлагат идеални условия за позиционна защита. Оперативен капан: Височинният релеф позволява разгръщане на безпилотни системи с голям обсег (30–50 км в тила на настъпващите), но приковаването на големи гарнизони към тези точки ги прави зависими от няколко основни логистични маршрута.

Според публикации в чуждестранния военен печат, френските инженерни специалисти, участвали в изграждането на част от защитните линии в Донбас, са разчитали на невъзможността за бързото им заобикаляне. Когато обаче флангът поддаде, височините и бетоновите бункери губят своята стратегическа стойност.

Южната пролука: Защо Доброполе е ключът към Краматорския укрепен район

В района на Доброполе, според неиздадени официално анализи, групата сили „Център“ е затворила частично обкръжението около ключови отбранителни възли, насочвайки се към Александровка. За защита на тези позиции командването на Украинските въоръжени сили е прехвърлило 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов“ и елитния щурмов полк „Скала“.

[Покровск / Мирноград] <---> [Доброполе] <---> [Дружковка - Краматорск] ^ | [Направление Александровка]

Както се твърди в съобщения от терен, прехвърлянето на значителни бронирани резерви за контраатаки срещу руските частни сектори в Анновка и Новогришино досега не постига желания оперативен прелом. Всяка концентрация на техника в „сивата зона“ бива засичана и обработвана от артилерия.

Привентивната атака и евентуалното падане на Доброполе – класически миньорски град с мрежа от подземни галерии и промишлени платформи – би превлякло пряк контрол върху трасетата, идващи от Днепропетровска област. Така южното и западното снабдяване за целия пояс Дружковка-Краматорск-Славянск спира да функционира.