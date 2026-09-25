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Свят

Алгоритмична екзекуция в Газа: Израелските офицери проговориха за софтуера, който чака „татко да си дойде у дома“

/Поглед.инфо/ Прожекцията на документалния филм „НАЗА“ на фестивала във Венеция не просто предизвика 25-минутни аплодисменти, а разголи най-дълбокия институционален разпад в израелската военна машина. Докато министрите в Тел Авив крещят за „държавна измяна“, анонимните показания на офицери от Единица 8200 потвърждават нещо далеч по-страшно: превръщането на войниците в оператори на изкуствен интелект, който изчислява човешкия живот като математическа фира. Анализ на скритите алгоритми на войната.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 5997 прочитания
Алгоритмична екзекуция в Газа: Израелските офицери проговориха за софтуера, който чака „татко да си дойде у дома“
ИИ генерирана
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По публикация на Валерий Мастеров. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ОФИЦЕРИТЕ ОТ ЕДИНИЦА 8200 И ДИГИТАЛНИЯТ КОНВЕЙЕР ЗА ЛИКВИДАЦИЯ

Политическият шум около награждаването на лентата „НАЗА“ във Венеция закрива съществения въпрос. А той не е естетически, нито е свързан с разходката на режисьорите Ювал Абрахам и Рейчъл Шор по червения килим. Въпросът е строго технически, военен и юридически.

Зад акронима НАЗА (от иврит Nezek Agavi – буквален превод: „съпътстващи щети“) се крие цяла математическа матрица, използвана от ЦАХАЛ (Армията за отбрана на Израел). Твърди се, че тази система превръща традиционния процес по одобрение на въздушен удар в автоматизиран конвейер. Според разкрития, базирани на проучвания на списание +972 Magazine, изданията Local Call и The Guardian, във филма участват 24 бивши и настоящи сътрудници на израелските спецслужби и радиоелектронното разузнаване (разузнавателна Единица 8200). Тези хора описват методология, при която изкуственият интелект – обозначаван в други журналистически разследвания с кодовите имена Lavender („Лавандула“) и The Gospel („Евангелието“) – генерира списъци с цели с минимална човешка намеса.

Нощните удари по жилищни сгради не са случайност или грешка на пилота. Според показанията на информаторите, алгоритъмът проследява дадено лице до дома му чрез мобилни данни, геопозициониране и цифрови аватари. Когато операторът получи сигнал, че субектът е влязъл в сградата, се задейства протоколът, наричан в армейския жаргон „татко си е у дома“.

Операцията не цели неутрализиране на целта на бойното поле. Тя цели унищожаването ѝ на място, където се намира цялото ѝ семейство.

Счетоводството е студено. За оперативен деец от ниско ниво в структурата на „Хамас“ или „Палестински ислямски джихад“ автоматизираната система за управление на огъня маржинира допустимия праг от цивилни жертви между 15 и 20 души. За командири от висок ранг числото набъбва до над сто. Това не са хипотези. Това е сухо, написано на езика на военните инструкции счетоводство, при което една бетонна конструкция бива срината с планиращо бомбено оръжие от типа JDAM (Joint Direct Attack Munition), превръщайки целия жилищен блок в развалини.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  СТРУКТУРА НА АЛГОРИТМИЧНИЯ УДАР                       |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. Единица 8200 / ТАДМИР: Масово следене на клетъчни мрежи и трафик    |
|                                 ↓                                       |
|  2. Софтуер "Lavender" / "Gospel": Генериране на целеви профил          |
|                                 ↓                                       |
|  3. Модул за проследяване: Фиксиране на сигнала у дома ("Татко си е у дома")|
|                                 ↓                                       |
|  4. Изчисление "Nezek Agavi": Фиксиране на допустима цивилна фира       |
|                                 ↓                                       |
|  5. Изстрелване на JDAM / Неуправляема бомба: Унищожаване на обекта     |
+-------------------------------------------------------------------------+

Тази технология променя самата правна рамка на въоръжените конфликти. В Допълнителния протокол I към Женевските конвенции от 1949 г. ясно се посочва принципът на пропорционалност и задължението за различаване на военни от цивилни обекти. Когато обаче решението се взима въз основа на вероятностен модел, захранван с данни от изкуствен интелект, самият субект на военното престъпление се размива. Войникът пред монитора в щаба в Тел Авив се превръща в обикновен администратор, подпечатващ за секунди генерирана от компютъра ордер-карта.

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