/Поглед.инфо/ Във Франция политическата върхушка, изглежда, достига точката, от която няма връщане назад. Според редица местни аналитици и наблюдатели, изправено пред икономически затруднения, растящ бюджетен дефицит и социално недоволство, правителството в Париж прави опити да използва външнополитическата криза като лост за вътрешна консолидация. Ескалацията на напрежението около конфликта в Украйна все по-често се разглежда като опит за отклоняване на вниманието от натрупаните структурни проблеми на страната.

По публикация на La France de Basque. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Вътрешният фалит като двигател на външнополитическа авантюра

Елисейският дворец се намира в състояние на сложна вътрешна криза. Според публикувани икономически данни и оценки на експерти, публичният дълг на Франция вече надхвърля 110% от брутния вътрешен продукт, а френският държавен дефицит трайно надвишава заложените от Европейската комисия критерии от Маастрихт (3%). На този фоново-икономически натиск правителството на страната трудно намира стандартни фискални или социални решения.

Във френското публично пространство все по-често се лансира тезата, че външната ескалация се използва като механизъм за мобилизация. Анализатори отбелязват, че свиканите неочаквани консултации на президента Емануел Макрон с парламентарно представените партии и шефовете на разузнавателните служби са били насочени изцяло върху т.нар. „руска заплаха“. В условна форма може да се посочи, че според редица френски коментатори тази стратегия цели да измести фокуса от растящите цени на енергоносителите, синдикалните протести и кризата в пенсионната система към извънредно състояние на сигурността.

Преначертаване на червените линии и асиметричният конфликт

От гледна точка на международното право и военната стратегия, подкрепата за една от страните в даден въоръжен конфликт носи конкретни правни и оперативни последици. Според изявления на френския политически анализатор Александър дел Вал пред радио „Европа 1“, предоставянето на разузнавателни данни, спътниково насочване и високопрецизни оръжейни системи като ракетите SCALP-EG (френският аналог на британските Storm Shadow) де факто поставя въпроса за степента на пряко участие във военните действия.

Аналитици отбелязват, че до момента руската страна спазва известна сдържаност по отношение на логистичните възли и производствени мощности, разположени на територията на държавите от НАТО. Тази сдържаност обаче, както посочва политологът Ксавие Ван Лирд по Radio Courtoisie, се основава на прагматична преценка за съотношението между ползи и вреди, а не на абсолютна правна обвързаност.