Абонирай се
Поглед към Китай

Хан Джън: Китай е готов да насърчава стабилното развитие на отношенията с България

/Поглед.инфо/ Китайският зам.-председател Хан Джън се срещна с българския президент Илияна Йотова в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

КМГ 5867 прочитания
Хан Джън: Китай е готов да насърчава стабилното развитие на отношенията с България
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По време на разговора им Хан Джън заяви, че през последните години двустранното политическо доверие се задълбочава, а сътрудничеството в различни области се развива устойчиво.

Сред сферите, в които вече има практически резултати, китайският зам.-председател посочи селското стопанство, информационните и комуникационните технологии и производството на автомобилни части. Той изрази готовност за разширяване на обмена в образованието, културата, туризма и между младите хора, както и за по-тясна координация в международните организации.

Илияна Йотова също определи развитието на отношенията между България и Китай през последните години като стабилно. Тя заяви, че София има интерес от разширяване на двустранното сътрудничество.

Сред посочените от българския президент области са електромобилите, високотехнологичното производство и телекомуникациите. Йотова подчерта и необходимостта от увеличаване на двустранната търговия и от по-активни контакти между гражданите на двете страни.

Двамата обсъдиха и възможностите за задълбочаване на културния и хуманитарния обмен и за реализиране на нови съвместни проекти.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Влогът на Чан Ъ
Поглед към Китай

Влогът на Чан Ъ

/Поглед.инфо/ Аз съм Чан Ъ. Да, точно аз — онази, която живее на Луната... Всяка година по време на Празника на средата на есента разказват моята история, но никой никога не ме е питал лично. Добре тогава! Днес ще си направя влог и ще отговоря на всички въпроси наведнъж. Всъщност, историята е следната...

25.09.2026 23:00
Символиката във Вашингтон: Как Тръмп и Си Дзинпин си размениха дипломатически предупреждения
Свят

Символиката във Вашингтон: Как Тръмп и Си Дзинпин си размениха дипломатически предупреждения

/Поглед.инфо/ Държавното посещение на китайския лидер Си Дзинпин във Вашингтон и разговорите му с Доналд Тръмп завършиха с временни технически споразумения, които едва ли ще спрат дълбокото геополитическо противопоставяне между двете най-големи икономики. Под блясъка на протоколните церемонии и публичните уверения в приятелство, Пекин така и не получи фундаментални отстъпки по въпроса за Тайван. Размяната на скулптура на орел и наемането на панди илюстрират сблъсъка на две коренно различни стратегически култури в условията на преразпределяне на глобалната власт.

25.09.2026 21:42
Си Дзинпин: Бъдещето на китайско-американските отношения е светло
Поглед към Китай

Си Дзинпин: Бъдещето на китайско-американските отношения е светло

/Поглед.инфо/ На 25 септември, по време на среща с американския президент, Си Дзинпин подчерта, че бъдещето на китайско-американските отношения е светло и това е тенденцията на историята. Той заяви: „Аз съм готов, заедно с президента Тръмп, с мъжество и чувство за отговорност към историята, заедно да напишем съдбоносна страница в развитието на китайско-американските отношения.“

25.09.2026 21:19
Париж търси спасение от вътрешния си фалит чрез контролирана ескалация срещу Москва
Свят

Париж търси спасение от вътрешния си фалит чрез контролирана ескалация срещу Москва

/Поглед.инфо/ Във Франция политическата върхушка, изглежда, достига точката, от която няма връщане назад. Според редица местни аналитици и наблюдатели, изправено пред икономически затруднения, растящ бюджетен дефицит и социално недоволство, правителството в Париж прави опити да използва външнополитическата криза като лост за вътрешна консолидация. Ескалацията на напрежението около конфликта в Украйна все по-често се разглежда като опит за отклоняване на вниманието от натрупаните структурни проблеми на страната.

25.09.2026 18:01
Яков Кедми: САЩ тръгват към Русия, Европа продължава войната със собствените си интереси
Свят

Яков Кедми: САЩ тръгват към Русия, Европа продължава войната със собствените си интереси

/Поглед.инфо/ Разминаването между Вашингтон и Брюксел вече не може да бъде скрито зад общите декларации за „единен Запад“. В разговора ми с Яков Кедми обсъждаме посланията на Доналд Тръмп от ООН, възможността за нова среща с Владимир Путин, разговорите Лавров–Рубио и защо САЩ не се присъединяват към част от европейските инициативи срещу Русия. Кедми анализира и амбициите на Макрон за Украйна, бъдещето на ЕС, американската политика към отделните европейски държави и икономическия натиск на Китай. Един разговор за свят, в който старото понятие „Запад“ започва да означава все по-малко.

25.09.2026 18:00
В кулоарите на щабовете: Минно-индустриалните агломерации в Донбас се превръщат в оперативен капан
Свят

В кулоарите на щабовете: Минно-индустриалните агломерации в Донбас се превръщат в оперативен капан

/Поглед.инфо/ Натискът по линията на съприкосновение навлиза в нов етап, за който твърденията на военните аналитици сочат, че се базира на адаптация на финландската тактика „Моти“. Вместо фронтални щурмове и дълбоки пробиви, се залага на методично разпокъсване на противниковите сили в малки, плътно блокирани джобове. Позиционната защита на укрепените райони в Донбас е изправена пред логистична блокова криза, след като ключови транспортни възли като Доброполе попадат под директен артилерийски и огневи контрол.

25.09.2026 17:45
Проф. Нина Дюлгерова: Старият европейски модел се пропуква – от Берлин и Париж до София
Европа

Проф. Нина Дюлгерова: Старият европейски модел се пропуква – от Берлин и Париж до София

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме един въпрос, който вече не може да бъде заобикалян: кой всъщност губи позиции в новото международно пренареждане? Говорим за Русия след изборите, тежкия политически удар срещу управляващите в Германия, възхода на AfD, променящата се реторика на Марин льо Пен и президентската битка в България. Европа продължава конфронтационния курс, но европейските избиратели все по-често изпращат различни сигнали. Какво идва след това и докъде може да стигне разривът между управляващи и общества?

25.09.2026 17:30