Мита за Горгона и нейното обезглавяване

/Поглед.инфо/ Анатомията на архаичните гръцки митове рядко се подава на романтични интерпретации, когато срещу тях се изправят теренните данни от археологическите разкопки в Арголида и Пелопонес. Разказът за Медуза и Персей, превърнат от век и половина класическа филология в приказка за страха и победата, всъщност крие далеко по-банални, но и по-сурови реалности. Става дума за геополитическо маркиране на сухопътни търговски маршрути, за метални ресурси и за институционализиране на хтоничните култове от ранната полисна аристокрация. Докато съвременният читател търси психологически метафори в змийските коси и вкаменяващия поглед, материалните останки от ранножелезната епоха разкриват сложна мрежа от икономически интереси, войни за бреговите ивици и сблъсък между различни етно-религиозни субстрати.

Когато премахнете дебелия слой романтичен прах, натрупан от викторианските митолози и съвременните популярни адаптиви, приказката за Персей и Горгоната Медуза придобива доста по-студени, почти прагматични очертания. Изчистеният от поетизъм разказ разкрива не триумф на човешкия дух над първичния страх, а типичен за ранната желязна епоха процес на прочистване и присвояване на чужди териториални култове. В аналите на ранния Аргос и свързаните с него династични претенции, описвани от автори като Хезиод в неговата „Теогония“ и по-късно систематизирани от Псевдо-Аполодор в „Библиотека“, образът на Смъртната Горгона служи за идеологическа опора при колонизацията и овладяването на ключови сухопътни и морски трасета.

Разделението на сестрите Горгони – Стено, Евриала и Медуза – на две безсмъртни и една смъртна фигура е първият сериозен пробой в опитите за чисто митологична хармонизация. От гледна точка на класическата филология и археологическите проучвания на Карл Керени и по-късно на Валтер Буркерт, наличието на смъртно същество сред безсмъртни хтонични божества винаги сигнализира за исторически наслоявания. Смъртността на Медуза е необходимост за самия сюжет: за да бъде присвоен даден регион или култ, неговото централно божество трябва да бъде физически елиминирано, демонизирано или сведено до трофей. Археологическите находки от Спарно и Тиринт показват, че изображението на Горгонейона – страшното маскаровидно лице с изпънат език и змии – съществува като защитен апотропеен символ дълго преди самият мит за Персей да придобие каноничната си писмена форма през VI в. пр. н. е.

Физическите параметри на тази операция, препредадена в епичната традиция, разкриват сериозна логистична мрежа, която трудно се връзва с представата за единичен герой. Оръжията на Персей – крилатите сандали, торбата (кибисис), шлемът на Хадес за невидимост и полираният медeн щит на Атина – са нищо повече от литературна съкратена форма за комплексно оборудване и тактическо предимство, предоставено от коалиция от центрове. Наличието на "отражателен щит" е интересен технологичен детайл. В бронзовата и ранната желязна епоха полираният бронз от коринтски или аргоски тип е бил изключително скъп ресурс, достъпен само за висшата военна аристокрация. Да наблюдаваш противника чрез отражение, вместо в директен сблъсък, е метафора за индиректни военни действия – засада, нощно нападение или използване на психологическа война срещу население, чиято ценностна система е парализирана от религиозен табу-страх.