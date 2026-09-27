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Пукнатини в термичната бариера: НАСА регистрира вътрешен срив на топлинните екрани при 900 градуса

/Поглед.инфо/ Новината, че инженерите на НАСА най-накрая са успели да виждат в реално време как аблативните материали за космически кораби се разграждат отвътре, звучи като технологичен триумф. За онези от нас, които прекарват десетилетия в ровене из технически архиви и доклади за аерокосмически инциденти, тя звучи по съвсем различен начин: официално признание за системна слепота. С помощта на синхротронно излъчване и алгоритми за триизмерна реконструкция, Националната лаборатория „Лорънс Бъркли“ и НАСА пробиха десетилетната практическа неизвестност около това какво точно се случва вътре в топлинния щит, когато върху него връхлети адът на атмосферното триене.

Деж. редактор - Александра Докова 6328 прочитания
Пукнатини в термичната бариера: НАСА регистрира вътрешен срив на топлинните екрани при 900 градуса
ИИ генерирана
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Когато капсулата „Орион“ от мисията „Артемида 1“ се върна на Земята след обиколката около Луната през декември 2022 година, инженерите в Хюстън се изправиха пред студен душ. Външната обвивка от аблативен материал бе претърпяла отлепвания и неравномерно овъгляване, които математическите им модели и суперкомпютърните симулации просто не бяха предвидили. Космическата индустрия с десетилетия бе принудена да работи по метода на затворената черна кутия: тестваш пробата в плазмен тунел, изгаряш я, чакаш да изстине, режеш я с диамантен диск и анализираш статичните остатъци. Това е все едно да се опитваш да разбереш механиката на автомобилна катастрофа, разглеждайки единствено сплесканите ламерини в моргата часове след сблъсъка.

Проблемът не е просто теоретичен, той е логистичен и строго ограничен от тонажа. В аерокосмическото инженерство всеки килограм излишна пасивна защита е килограм по-малко полезен товар – научно оборудване, гориво или животоподдържащи системи за Марс. Поради тази причина проектите се движат по ръба на бръснача. Ако изчислиш термичната защита твърде дебела, ракетата става прекалено тежка и не може да напусне орбита. Ако я направиш с милиметър по-тънка, плазменият поток с температура от хиляди градуси изгаря алуминиевата или титановата конструкция, превръщайки екипажа в прах за броени секунди.

За да пробият тази интелектуална мъгла, изследователите са пренесли опитите си в National Synchrotron Light Source II и най-вече в Advanced Light Source (ALS) в Бъркли. Използваната технология за рентгенова микротомография с висока резолюция позволява заснемането на вътрешната микроструктура на детайла, докато той се нагрява интензивно до около 900 градуса по Целзий. Досега пречката бе, че синхротронът генерира гигабайти сурови двуизмерни проекции за частици от секундата – обем данни, чиято обработка по класически път отнемаше месеци. Тук се намесват алгоритмите за машинно обучение, които компютърно реконструират сканиранията в динамични 3D модели, разкриващи микроскопичните кухини, деформации и вътрешни напрежения в реално време.

Сравнението между двата изпитани материала – добре познатите SLA-220 и SLA-561V – демонстрира защо лабораторията често се превръща в архивно гробище за красиви теории. Смяташе се, че и двата състава, използвани още от времето на програмата „Викинг“ и ранните мисии на совалките, реагират сходно под въздействието на термичния шок. Данните от ALS обаче показват драстична физическа разлика в микроструктурния им срив.

SLA-561V използва естествен корков пълнител, затворен в силикатна матрица. При преминаване на прага от няколкостотин градуса коркът пиролизира и буквално се изпарява, оставяйки след себе си изолирани, но големи кухини. Тези джобове с уловен газ теоретично забавят топлопредаването, но при определено налягане на външния поток създават вътрешни микроексплозии, разрушаващи механичната цялост на повърхността.

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