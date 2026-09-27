Каменният рециклаж в Египет: Как част от саркофага на Рамзес II се оказа под пода на манастир

/Поглед.инфо/ Новото идентифициране на фрагмент от гранитен саркофаг, открит в Абидос, не е просто поредната сензация за медийния шум, а студен и суров документ за икономическата катастрофа на Късната бронзова епоха. Зад заглавията за „преоткрития Рамзес II“ се крие бруталната логистика на древния канибализъм на ресурси: жречеството от XXI династия, останало без достъп до кариерите в Асуан и без златен еквивалент за търговия, систематично е отваряло царските гробници в Тива. Вторичното използване на розов гранит под пода на коптски манастир показва как след разпада на Царството най-големият монументален строител в историята е бил просто изсечен на парчета за битовите и погребални нужди на своите наследници.

Анатомия на един гранитен фрагмент

Когато през 2009 година археологическият екип под ръководството на Фредерик Пайро открива масивен гранитен блок под пода на манастирски комплекс в Абидос, никой в гилдията не си прави илюзии. Сградата е от коптския период, но камъкът крещи за много по-ранен произход. Първичният анализ на йероглифния слой идентифицира името на Менхепер – върховен жрец на Амон в Тива около 1000 г. пр.н.е., управлявал регион, раздиран от хиперинфлация, суша и липса на централна власт. В продължение на повече от десетилетие това парче камък се водеше в научните каталози като просто още един пример за вторично използване на материал от периода на XXI династия. Чак преразглеждането на микро-гравюрите и палимпсестните надписи от френския египтолог Емерeк Тено разкрива нещо, което системно бе пропускано: под плитките изсичания на жреческите титли лежи полузаличен картуш с царуващото име на Рамзес II (Усермаатра Сетепенра).

Това откритие не е триумф на романтичната археология, а потвърждение на сухото криминалистично уравнение. Рамзес II умира през 1213 г. пр.н.е. след близо 67 години на трона, като оставя след себе си най-мащабната архитектурна инфраструктура в Египет – от Абу Симбел до луксорските хипостилни зали. Но да се вярва, че неговото тяло е почивало необезпокоявано в монолитен гранит през вековете, означава да се игнорира счетоводството на империята. Текстът върху фрагмента от Абидос доказва логистичната верига на унищожението: тялото на фараона първоначално е поставено в златен ковчег, той е вложен в алабастров саркофаг, а целият ансамбъл е запечатан във външен монолитен ковчег от асуански розов гранит. Всеки един от тези слоеве е имал различна съдба, dictated от пазарната стойност на материала през ХI век пр.н.е.

Финансовият колапс и логистиката на държавното мародерство

За да се разбере как външният гранитен саркофаг на най-могъщия владетел от XIX династия е бил нарязан, за пренасяне до Абидос на близо 100 километра северно от Тива, трябва да се излезе от хипотезите за „случайни разграбвания от грабители на гробници“. Данните от Папирус Абат и Папирус Майер – известните съдебни протоколи от царуването на Рамзес IX и Рамзес XI – категорично показват, че проникването в Долината на царете не е било хаотично насилие, а организирано от държавната администрация преразпределение на ресурси.

Когато Египет губи контрола върху левантинските търговски пътища и медната мина в Синай, среброто и златото спират да влизат в хазната. Единственият останал ликвиден актив се намира под земята в тиванския некропол. Гранитът обаче не се разплаща на пазара. Защо жрецът Менхепер би откраднал тонове твърд камък, вместо просто да вземе благородните метали? Отговорът се крие в логистичния срив на транспорта. Изсичането, транспортирането по Нил и полирането на нов блок розов гранит от Асуан изисква стотици работници, тонове провизии (emmer пшеница, бира, сушена риба) и метален инструмент, за каквито властта в Тива вече е нямала капацитет. Палеоклиматичните изследвания на д-р Брандън Дрейк потвърждават рязко спадане на нивата на валежите в Източното Медитерание именно в този период, което води до системни суши и аграрен срив.

При тези условия е било далеч по-евтино да се влезе в KV7 (гробницата на Рамзес II), да се разбие алабастровият саркофаг, за да се вземе позлатата, и с помощта на лостове и ролки гранитният му ковчег да бъде нарязан и транспортиран по течението до Абидос. Разходите за труд спадат с пъти, а фактът, че се посяга на самото име на царя, показва, че свещената идеология отдавна е отстъпила пред суровия прагматизъм на оцеляването.