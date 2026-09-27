Две клетъчни програми в един череп: Защо ембриологията пренаписва монолита на човешкия мозък

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия учебниците по неврология поддържаха една удобна, монолитна догма: мозъкът е единен орган, възникващ от хомогенна нервна плоча, която постепенно се диференцира под въздействието на градиент от химически сигнали. Публикувано на 18 септември в списание Nature Neuroscience изследване от екипа на Кайл Лоу в Станфордския университет обаче разкрива сериозни пробойни в тази класическа рамка. Данните от транскриптомен анализ на клетъчно ниво при миши ембриони показват, че предният и средният мозък възникват от напълно различна прогениторна линия спрямо задния мозък. Това не е козметична детал, а кардинална промяна в разбирането за ембриогенезата, която обяснява защо лабораторното отглеждане на специфични неврони за терапия на заболявания като ALS беляза толкова много неуспехи.

Десетилетия наред лабораторните протоколи за отглеждане на нервна тъкан се базираха на една елегантна, но очевидно непълна хипотеза. Приемаше се, че ембрионалната нервна тръба започва като заготовка с „преден“ идентитет, а впоследствие морфогени като ретинолова киселина, Wnt и FGF физически „избутват“ част от клетките към формиране на заден мозък, продълговат мозък и гръбначен мозък. Този модел изглеждаше логичен върху хартия, но в реален контекст срещаше постоянни технологични лимити: опитите да се пренастроят зрели или частично диференцирани прогенитори до точно определени двигателни неврони често завършваха с клетъчна смърт или аберативна генна експресия.

Данните, публикувани от изследователската група на Кайл Лоу в Станфорд, базирани на единично-клетъчно РНК секвениране и анализ на хроматиновата достъпност по време на гаструлация, посочват съвсем различна оперативна реалност. Гаструлацията е онзи критичен физически момент, в който клетъчната маса се реорганизира в три основни зародишни слоя. Изследвайки ранните ембриони, Станфордският екип установи, че още преди завършването на този процес съществуват две транскрипционно независими групи прогениторни клетки. Едната популация е програмирана изключително за изграждане на предния и средния мозък – структурата, отговорна за висшите когнитивни функции, речта и асоциативното мислене. Втората популация, развиваща се по напълно отделен епигенетичен маршрут, дава началото на задния мозък, моста, продълговатия мозък и малкия мозък, които контролират дишането, вазомоторния тон, преглъщането и моторната координация.

Границата между тези две територии не е просто анатомична линия, чертана на ръка. Тя се дефинира от сурова биохимична бариера между транскрипционните фактори Otx2 и Gbx2. В продължение на години ембриолозите използваха тази граница просто като маркер за определяне на средно-задномозъчния организатор. Новите архивни и геномни данни обаче показват, че на ниво триизмерна организация на ДНК (хроматинова архитектура) клетките от двете страни на границата Otx2/Gbx2 са опаковани по коренно различен начин. За клетките от задномозъчната линия критичните за предния мозък енхансери са физически блокирани, и обратно. Опитите едната клетка да се превърне в другата с прости химически сигнали в лабораторни условия са били еквивалент на опит да се строи спретната сграда по погрешна архитектурна скица.