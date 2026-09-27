Канализацията на космоса: Как свръхмасивните черни дупки издухват строителния материал на галактиките

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия астрофизиката се препъва в един неочаквано банална счетоводна грешка – масата на наличния междугалактически газ фундаментално не съответства на броя регистрирани нови звезди. Барионната материя е там, гравитационният кладенец е налице, но поточната линия за формиране на нови слънчеви системи просто стои блокирана. Ново публикувано изследване в The Astrophysical Journal Letters нанася сериозен удар върху досегашните опростени модели на галактическия метаболизъм, показвайки, че активните ядра не просто излъчват радиация, а пробиват тесни, силно замерени енергийни канали през така наречената окологалактическа среда, нагрявайки водородните резервоари на разстояния, които доскоро се смятаха за безопасно изолирани.

Галактическото счетоводство и термичният парадокс

От години статистиката на видимата вселена страда от системен дефицит, който теоретиците опитваха да замажат с елегантни, но недоказани сценарии. Огромните масиви от неохладен газ, капсулирани в окологалактическата среда, по всички изчисления на хидродинамиката трябва постепенно да губят кинетична и топлинна енергия, да колапсират под собственото си тегло към центъра и да захранват масови вълни от раждания на нови звезди. Това обаче не се случва с очакваната темповост. В центровете на повечето масивни галактики лежи гравИТАционен обект с маса от милиони до милиарди слънчеви маси, чийто акреционен диск работи като гигантска термоядрена централа. Въпросът винаги е бил механичен: как точно тази енергия, концентрирана в обем, по-малък от слънчевата система, успява да упражни кинетичен натиск върху газ, разположен на стотици хиляди светлинни години в дълбоката периферия.

Данните, анализирани в новото изследване, показват, че взаимодействието далеч не е хомогенно кълбо от радиация, а представлява строго насочен механичен и термичен удар. Изследвайки спектралните линии на йонизирания водород, екипът от астрономи е засякъл асиметрия в сиянието на плазмата. Векторите, по протежение на които свръхмасивната черна дупка изхвърля релативистки плазмени струи (джетове), показват рязък скок в йонизацията и температурата на средата.