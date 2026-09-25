Си Дзинпин: Бъдещето на китайско-американските отношения е светло

Тръмп оцени държавното посещение на председателя Си Дзинпин в САЩ като изключително конструктивно и много успешно. Той изрази надежда да продължи да поддържа тесен контакт със Си Дзинпин и съвместно да водят развитието на двустранните отношения.
Ръководителите на двете държави се договориха да обогатят допълнително съдържанието на китайско-американските отношения и съвместно да изградят „конструктивни и стабилни стратегически отношения, основани на уважение, справедливост и взаимност“.
След срещата Си Дзинпин и Пън Лиюен, придружени от Тръмп и Мелания, се отправиха към Националния архив на САЩ.
Си Дзинпин коментира, че архивите съхраняват мъдростта на предците и съдържат прозрения за бъдещето. Китай и САЩ са две страни със собствени характеристики, но въпреки че се различават по история, култура, социална система и път на развитие, стремежът на народите им към по-добър живот е общ.