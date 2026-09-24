Си Дзинпин: Визията за конструктивните стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ трябва да се превърне в реалност

Си Дзинпин отбеляза, че новото позициониране на конструктивните стратегически стабилни отношения между Китай и Съединените щати отразява реалното състояние на двустранните връзки, изразява очакванията за тяхното бъдещо развитие и представлява важна стъпка към изграждането на правилен модел на съвместно съществуване между двете страни. Китай и САЩ трябва да превърнат тази визия в реални действия и да открият по-стабилно, здравословно и устойчиво бъдеще на двустранните отношения.

Говорейки за тайванския въпрос, Си Дзинпин подчерта, че позицията на китайската страна за защита на националното единство и териториалната цялост е категорична. Той изрази надежда американската страна да се придържа към правилната позиция срещу „независимост на Тайван" и да подхожда внимателно към въпроса. По този начин ще се положи твърда основа за стратегическото сътрудничество между Китай и Съединените щати и за развитието на двустранните отношения.

Коментирайки въпроса за Близкия изток Си Дзинпин отбеляза, че китайската страна винаги е считала, че суверенитетът и сигурността на всички държави трябва да бъдат зачитани. Китай непрекъснато играе конструктивна роля за облекчаване на напрежението, като насърчава всички страни да се придържат към мирния избор и да поддържат импулса на преговорите. Китайската страна подкрепя връщането на САЩ и Иран към Меморандума за разбирателство от Исламабад и се надява двете страни възможно най-скоро да се върнат към пътя на решаване на проблемите чрез диалог и преговори. Освен това Китай очаква да бъде постигнато всеобхватно споразумение, включващо ядрения въпрос, осигуряващо мира възможно най-скоро.