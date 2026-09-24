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Поглед към Китай

Китай е произвел 59% от новоинсталираните индустриални роботи в света през 2025 г.

/Поглед.инфо/ Китай е инсталирал 354 000 индустриални робота през 2025 г., което е с 20% повече спрямо предходната година и представлява 59% от всички новоинсталирани индустриални роботи в света, съобщи Международната федерация по роботика (IFR) в доклада си „Световната роботика 2026“ (World Robotics 2026). Така страната затвърждава позицията си на най-големия пазар за индустриални роботи в света.

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Китай е произвел 59% от новоинсталираните индустриални роботи в света през 2025 г.
Източник: 38picres.cgtn.com
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Според доклада успехът на Китай в модернизирането на промишлеността се дължи на националната стратегия за развитие на роботиката, започнала преди десет години. Актуализираната стратегия в рамките на 15-ата петилетка (2026-2030) поставя акцент върху приложението на изкуствения интелект във физическия свят, като роботите се очаква да бъдат важен двигател на икономическия растеж.

Най-голямо е търсенето на индустриални роботи в електротехническата и електронната промишленост, автомобилостроенето и производството на метали и машини. Китайските производители също разширяват присъствието си на вътрешния пазар, като през 2025 г. местните компании са доставили 195 000 робота – 55% от всички инсталирани в страната.

В доклада се прогнозира, че китайският пазар все още е далеч от насищане и до 2029 г. се очаква средногодишният му ръст да бъде между 5% и 10%, като недостигът на работна ръка, свързан с демографските промени, ще продължи да стимулира автоматизацията на производството.

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