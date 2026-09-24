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Ineos спира три завода в Хъл заради цената на газа: Европа губи базовото си производство на ацетили

/Поглед.инфо/ Затварянето на трите завода на химическия гигант Ineos в британския град Хъл не е просто вътрешнофирмен епизод или локална новина от Йоркшир. Това е диагноза за цялостната европейска промишленост. Когато цените на суровинния и енергиен газ в Европа се окажат 12 пъти по-високи от тези в САЩ, тежката химия спира да функционира. В Хъл изчезват последните големи европейски мощности за ацетили — суровина, без която не могат нито фармацевтиката, нито производството на перилни препарати, нито отбранителният сектор. Сривът на 4000 висококвалифицирани работни места е пряко последица от системната деиндустриализация на континента.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 7938 прочитания
Ineos спира три завода в Хъл заради цената на газа: Европа губи базовото си производство на ацетили
ИИ генерирана
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По публикация на Александър Бекер. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сривът в Хъл като огледало на европейската промишлена агония

Новината, че международният конгломерат Ineos затвори заводите си край река Хъмбър, бе поднесена от британските медии като счетоводно решение. Компанията просто пресметнала цифрите. Финансовият математически модел показвал, че поддържането на дейността в Обединеното кралство генерира загуби, които нито един борд на директорите не може да оправдае пред акционерите.

Но за всеки, който е прекарал поне десетилетие в политическите и стопански анализи, тук няма нищо изненадащо. Химическата промишленост е първият лакмус. Тя не понася реторика за „зелен преход“ или медийни заклинания за „независимост“. Тя работи с молекули и мегавати.

Според информацията от компанията, природният газ в Европа в момента струва 12 пъти повече, отколкото на американския бряг. При такава пропаст в разходите всякакви приказки за „конкурентоспособност на британската и европейската икономика“ се превръщат в лошо написана комедия. Трите завода в Хъл не просто произвеждаха химия. Те бяха последният европейски бастион за промишлено производство на ацетилови съединения — ацетилов анхидрид и оцетна киселина.

Сега тези мощности са мъртви.

Физиката на разрухата: Защо ацетилите са гръбнакът на икономиката

За лаика думата „ацетили“ звучи като сух термин от учебник по органична химия за десети клас. В реалността обаче без тези съединения съвременната икономика спира да функционира за часове.

Ацетилите са в основата на синтеза на парацетамол и основни болкоуспокояващи във фармацевтиката. Те са компонент в перилните препарати, разтворителите, текстилните влакна и пластмасите. И тук идва най-неудобният детайл, който официалните лица в Лондон предпочитат да премълчават: ацетиловите съединения са пряк прекурсор при производството на експлозиви и барути за артилерийски боеприпаси.

Как се гради „стратегическа автономия“ или „военна готовност“, когато ликвидираш последния си собствен производител на суровина за боеприпаси?

Официално се твърди, че затворените фабрики осигуряваха близо четири хиляди висококвалифицирани работни места — не само директно в инсталациите, но и чрез съпътстващата логистична, инженерна и поддържаща инфраструктура около пристанището на Хъл. В регион, който и без това с десетилетия се бори с последиците от британската деиндустриализация, загубата на 4000 инженери, техници и химици е катастрофа. Тези хора няма да станат бариста или дигитални маркетолози. Те просто ще напуснат сектора.

Енергийната борса като екзекутор на тежката индустрия

Причината за затварянето не е в липсата на търсене или остарели технологии. Заводите в Хъл бяха модернизирани. Проблемът е в суровината. Природният газ в химическия синтез не е просто гориво за отопление на халето — той е реактив, въглеводородна суровина, от която се извлича водород и въглероден оксид.

Хронологията на борсовия срив показва ясна тенденция:

  • Пролетта на 2026 г.: Ескалацията на геополитическото напрежение в Близкия изток и смущенията в ормузкия трафик тласнаха средните борсови цени на газа в Европа с близо 60 процента нагоре спрямо предходните месеци, надхвърляйки 600 долара за хиляда кубически метра.
  • Началото на септември 2026 г.: Котировките на нидерландския хъб TTF безпроблемно преминаха психологическата бариера от 900 долара.
  • 14 септември 2026 г.: Пазарът регистрира краткотраен, но разрушителен пик над 1000 долара за хиляда кубически метра.

При тези стойности химическият баланс на Ineos просто затворя врати. Може ли един завод да работи на загуба? Може — за месец, за два, за да запази екипа. Но когато виждаш, че в САЩ конкурентите ти купуват газ на безценница благодарение на шистовия си добив, а ти плащаш десеторно по-високи сметки заради европейската спот политика, решението е едно: спираш кранчето.

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