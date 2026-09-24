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Поглед към Китай

Пекин: Всеки диалог на Форума „Сяншан“ носи надежда за мира

/Поглед.инфо/ Всеки диалог и всяко изслушване в рамките на Пекинския форум „Сяншан“ допринасят за надеждата за мир, заяви говорителят на китайското Министерство на отбраната полковник Дзян Бин.

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Пекин: Всеки диалог на Форума „Сяншан“ носи надежда за мира
Източник: 38picres.cgtn.com
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На 24 септември, по време на редовната пресконференция на Министерството на отбраната, той коментира изказванията на участници в 13-ото издание на форума, според които именно Пекинският форум „Сяншан“ предоставя възможност представители на страните, въвлечени в различни конфликти по света, да се съберат на едно място и да изложат своите позиции.

Дзян Бин посочи, че след 20 години развитие форумът се е утвърдил като международна платформа за диалог по въпросите на сигурността и отбраната. По думите му тазгодишното издание отново е събрало представители на различни държави и е постигнало значими резултати.

Той подчерта, че форумът насърчава равноправния диалог чрез отвореност и приобщаване, като дава възможност на всички държави, независимо от техния размер и сила, да изразяват своите виждания и интереси в областта на сигурността. Този подход е получил положителна оценка от участниците във форума.

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