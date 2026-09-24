Пекин: Всеки диалог на Форума „Сяншан“ носи надежда за мира

/Поглед.инфо/ Всеки диалог и всяко изслушване в рамките на Пекинския форум „Сяншан“ допринасят за надеждата за мир, заяви говорителят на китайското Министерство на отбраната полковник Дзян Бин.

На 24 септември, по време на редовната пресконференция на Министерството на отбраната, той коментира изказванията на участници в 13-ото издание на форума, според които именно Пекинският форум „Сяншан“ предоставя възможност представители на страните, въвлечени в различни конфликти по света, да се съберат на едно място и да изложат своите позиции.

Дзян Бин посочи, че след 20 години развитие форумът се е утвърдил като международна платформа за диалог по въпросите на сигурността и отбраната. По думите му тазгодишното издание отново е събрало представители на различни държави и е постигнало значими резултати.

Той подчерта, че форумът насърчава равноправния диалог чрез отвореност и приобщаване, като дава възможност на всички държави, независимо от техния размер и сила, да изразяват своите виждания и интереси в областта на сигурността. Този подход е получил положителна оценка от участниците във форума.