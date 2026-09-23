Китай обяви класацията на 500-те най-големи частни предприятия за 2026 г.

/Поглед.инфо/ Китай публикува класацията на 500-те най-големи частни предприятия в страната за 2026 г., като 110 от тях отчитат оперативни приходи над 100 милиарда юана (около 14,82 милиарда щатски долара), което подчертава силния растеж в частния сектор на страната.

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JD.com, Alibaba (China) и Hengli Group запазиха първите три места, според списъка „Топ 500 частни предприятия в Китай за 2026 г.“, обявен от Всекитайската федерация на промишлеността и търговията в Тиендзин.

Това е 28-ото мащабно проучване на частните предприятия, проведено от федерацията. Общо 6 350 компании, всяка с оперативни приходи над 1 милиард юана през 2025 г., участваха в проучването тази година. Списъкът включва първите 500 компании по приходи.

Проучването показа, че през 2025 г. частните предприятия в Китай продължиха да подобряват иновационния си капацитет, оперативната си ефективност и основната си конкурентоспособност, демонстрирайки обща тенденция към ново и по-качествено развитие.

Тези частни предприятия отчетоха общи оперативни приходи от 44,93 трилиона юана през 2025 г., което е с 4,35% повече в сравнение с предходната година. Те отбелязаха и обща нетна печалба от 1,83 трилиона юана, като 17 компании отчетоха по над 20 милиарда юана нетна печалба.

Освен това 500-те най-големи компании са платили 1,3 трилиона юана данъци през миналата година, като 254 от тях са платили по над 1 милиард юана всяка.