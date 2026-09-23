Абонирай се
Свят

Китайският свръхтежък изтребител от шесто поколение J-36 и новата му оръжейна концепция.

/Поглед.инфо/ По публикации в чуждестранния военен печат, отразяващи 14-тото Международно изложение за отбранителна електроника в Пекин (15–17 септември 2026 г.), и спрегнат анализ на Military Watch Magazine и Asia Times. Кипналият медиен ентусиазъм относно новата китайска лазерна система за изтребителя от шесто поколение J-36 се сблъсква със суровата реалност на физиката, термодинамиката и аеродинамиката. Доколко обявените 100 киловата мощност под фюзелажа са реалност и какви са непреодолимите технически капани пред Пекин?

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 13335 прочитания
Китайският свръхтежък изтребител от шесто поколение J-36 и новата му оръжейна концепция.
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Градинар. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Лазер под фюзелажа: Прекратяване на ракетната монополия или летателен генератор за милиони

Пекинският институт за прецизно машиностроене към AVIC едва ли е извадил стенда за оптично проследяване (ATP система за спрегната енергия) само за да забавлява цивилната публика в Пекин. Тегло под 380 килограма и декларирана мощност, надхвърляща 100 киловата – тези цифри не говорят за играчка за заслепяване на пилоти, а за опит за пренаписване на правилата във въздушния бой.

Всички на Запад свикнаха да разглеждат лазерите като евтина защита на някой корвет срещу пластмасови хуситски дронове. Пекин обаче готви друга платформа. Когато закачиш 100-киловатова оптична система на самолет с излитащо тегло между 45 и 55 тона, целта вече не са дроновете. Целта е унищожаването или заслепяването на самонавеждащите се глави на ракетите от клас „въздух-въздух“ и „земя-въздух“ в последния им кинетичен сегмент.

Тази схема елиминира класическото ограничение в боекомплекта. Самолетът не носи 6 или 8 тежки ракети, след чието изстрекване е длъжен да легне на обратен курс. Той се превръща във въздушен крайцер, способен да неутрализира входящите заплахи с "безкраен пълнител", докато под фюзелажа му има керосин за генераторите.

Няма абсолютно никакво публично потвърждение, че J-36 вече е извършил реален пуск на лазерен лъч в полет. Всеки, който твърди обратното, пренебрегва елементарни физични константи. Посочва се, че системното тегло от 380 кг вероятно включва само излъчвателя и оптичната глава, но не и масивните охлаждащи вериги, акумулаторните кондензаторни блокове и силовите преобразуватели.

Архитектурата на J-36: Три двигателя и аеродинамична безребрена концепция

Ако потърсите корените на тази конструкция, ще стигнете до декември 2024 г., когато първият прототип на Chengdu Aircraft Corporation бе засечен над летището в Чънду. Към края на лятото на 2026 г. се твърди, че китайците вече изпитват пети прототип.

Основният въпрос за западната разузнавателна общност не е лазерът сам по себе си, а силовите агрегати. J-36 е първият в историята на световната авиация тежък изтребител с тридвигателна конфигурация. 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        КОНФИГУРАЦИЯ НА J-36                            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ • Двигателна система:    3 х ТРДДФ (с управляем вектор на тягата)      │
│ • Размах на крилете:     Около 19–20 метра                             │
│ • Максимална излетна маса:45 – 55 тона                                 │
│ • Аеродинамична схема:  Безпопатна (Tailless), "летящо крило"           │
│ • Радиус на действие:    Над 3 500 км (без презареждане)                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Защо са им три двигателя?

  1. Енергетика: Един турбореактивен двигател в съвременните изтребители отделя едва част от механичната си енергия за бордовите генератори. За задвижване на 100 kW лазер са необходими над 300–400 kW входяща електрическа мощност (поради ниската ефективност на твърдотелните или влакнестите лазери), което е непосилен товар за стандартен двудвигателен изтребител от рода на F-22 или J-20.
  2. Скорост и обхват: Оценките сочат за бойни радиуси от над 3500 км без презареждане. При интегриране на презареждане от танкери тип YY-20 (каквито кадри бяха разпространени през август 2026 г.) става дума за оперативно покритие на целия Тихоокеански регион чак до Хаваите.
  3. Маневреност без вертикални стабилизатори: Оказва се, че липсата на кил и вертикални ребра (с цел намаляване на радиолокационната забележимост в сантиметровия и дециметровия диапазон) се компенсира от компютърно управляван трипланово-диференциален вектор на тягата. Според публикувани видеоматериали от август 2026 г., машината изпълнява маневри с екстремни ъгли на атака (High-Alpha), необичайни за планер с дължина над 22 метра.
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Георги Марков: AfD вече помете ХДС на Изток – следва битката за Западна Германия
Европа

Георги Марков: AfD вече помете ХДС на Изток – следва битката за Западна Германия

/Поглед.инфо/ Германия вече изпраща сигнали, които трудно могат да бъдат обяснени като обикновен регионален протестен вот. Разговор на Георги Стамболиев с бившия конституционен съдия и дългогодишен депутат Георги Марков за историческия срив на ХДС, възхода на „Алтернатива за Германия“, победата на Левицата в Берлин и дълбокото разцепление в германското общество. Марков поставя германските избори в много по-голяма европейска картина и прогнозира, че политическото разместване тепърва ще преминава от Изток към Запад. Какво предстои на Мерц, Германия и Европа?

23.09.2026 19:17
Иран преминава към пълна бойна готовност, Вашингтон подготвя масиран удар
Свят

Иран преминава към пълна бойна готовност, Вашингтон подготвя масиран удар

/Поглед.инфо/ Напрежението в Близкия изток достигна критични нива след информация за привеждане на иранските въоръжени сили в най-висока степен на бойна готовност. Причина за ескалацията станаха последните балистични удари на йеменските бунтовници хути срещу ключова инфраструктура в Саудитска Арабия, които предизвикаха светкавична реакция във Вашингтон. В САЩ вече се отчитат сериозни смущения в петролния пазар и рекорден скок в цените на горивата, докато Техеран обмисля окончателно оттегляне от ядреното споразумение.

23.09.2026 17:45
Сингапурският модел като пилотен проект за демографско инженерство на транснационалните корпорации
Свят

Сингапурският модел като пилотен проект за демографско инженерство на транснационалните корпорации

/Поглед.инфо/ Демографските процеси в съвременния свят рядко са резултат от естествено развитие. Анализът на социалната политика в Сингапур разкрива как един остров се превърна в първична лаборатория за изпитване на административни и икономически лостове върху възпроизводството на населението. От програмите за ограничаване на раждаемостта през 70-те години до днешната зависимост от вносна работна ръка, сингапурският опит демонстрира механизмите, чрез които корпоративните структури и държавният апарат преформатират традиционните обществени модели.

23.09.2026 17:30
Габриел Атал отчете срива на трите стълба на германския икономически модел
Свят

Габриел Атал отчете срива на трите стълба на германския икономически модел

/Поглед.инфо/ Тривиалното констатиране на факти от френския политически елит разкрива дълбочината на системната криза в ядрото на Европейския съюз. Бившият министър-председател на Франция Габриел Атал даде оценка на геополитическата реалокация, която доведе до разрушаването на германското икономическо чудо. Берлин изгуби трите основни стълба на своята конкурентоспособност — евтините суровини, външната сигурност за сметка на Вашингтон и гарантирания пазар в Азия.

23.09.2026 17:15
Русия внедрява акустичната мрежа „Спайдър“ срещу дронове по границата си
Свят

Русия внедрява акустичната мрежа „Спайдър“ срещу дронове по границата си

/Поглед.инфо/ На фона на зачестяващите удари по рафинерии и инфраструктурни обекти в дълбочина, Русия разгръща евтина пасивна алтернатива на скъпите радари. Новата акустична мрежа „Спайдър“, разработена от НПЦ „Ушкуйник“, разчита на невронни мрежи и разхвърляни от въздуха сензори. Системата цели да запуши пробойните в нисковисочинното radar-поле, превръщайки труднодостъпните терени в непреодолими звукови капани за украинските дронове.

23.09.2026 17:05
Борба за душата на Шведската църква: Вълна от протести срещу задължителните венчавки на еднополови двойки
Свят

Борба за душата на Шведската църква: Вълна от протести срещу задължителните венчавки на еднополови двойки

/Поглед.инфо/ В Швеция се изостря противопоставянето между държавния идеологически апарат и традиционните среди вътре в Шведската църква. Повод за напрежението стана публикуването на отворено писмо от 126 ръкоположени свещеници, които се противопоставят на подготвяните законодателни промени, имащи за цел да задължат целия клир да извършва еднополови венчавки. Данните сочат, че въпреки десетилетния натиск, в църковната структура все още съществува сериозна вътрешна съпротива.

23.09.2026 16:50
Оперативното затваряне на Добропилския капан реже логистиката към Краматорск
Свят

Оперативното затваряне на Добропилския капан реже логистиката към Краматорск

/Поглед.инфо/ Според оперативни съобщения от зоната на боевете, руската групировка „Център“ е осъществила пълно оперативно обкръжение на градската част на Добропиле в ДНР. Според наличните данни, в оформящия се оперативен джоб са останали блокирани подразделения от 4-та и 15-та бригади на Националната гвардия на Украйна, както и части от щурмовия полк „Скала“. Макар да се твърди, че противникът запазва позиционен контрол върху няколко високи сгради в централните квартали, прекъсването на основните пътни артерии през Золотой Колодец поставя под сериозен въпросително бъдещето на отбранителния възел, снабдяващ Краматорско-Славянската агломерация.

23.09.2026 16:40
Шведският парадокс: Как десницата затвори границите, за да върне левицата на власт в Стокхолм
Свят

Шведският парадокс: Как десницата затвори границите, за да върне левицата на власт в Стокхолм

/Поглед.инфо/ Стокхолм се превърна в сцена на най-абсурдния политически експеримент в Северна Европа: дясното правителство бе свалено от власт именно защото изпълни обещанията си и затегна до краен предел миграционните закони. Изборната победа на левоцентристите с минимално мнозинство се представя от брюкселските медии като срив на националистите, но сметката е без кръчмар. Когато отнемеш основния силов аргумент на опонента си, поемаш и цялата отговорност за интегрирането на паралелните общества, създавани с десетилетия. Присвояването на чужда програма без идеологическа вяра в нея не е триумф, а просто тактическо забавяне на следващата, още по-тежка криза.

23.09.2026 16:31