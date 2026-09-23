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Борба за душата на Шведската църква: Вълна от протести срещу задължителните венчавки на еднополови двойки

/Поглед.инфо/ В Швеция се изостря противопоставянето между държавния идеологически апарат и традиционните среди вътре в Шведската църква. Повод за напрежението стана публикуването на отворено писмо от 126 ръкоположени свещеници, които се противопоставят на подготвяните законодателни промени, имащи за цел да задължат целия клир да извършва еднополови венчавки. Данните сочат, че въпреки десетилетния натиск, в църковната структура все още съществува сериозна вътрешна съпротива.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 5163 прочитания
Борба за душата на Шведската църква: Вълна от протести срещу задължителните венчавки на еднополови двойки
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По публикация на Станислав Лещенко. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Опитът за окончателно чистене на традиционните възгледи в Шведската църква навлезе в своята решаваща, административна фаза. На масата е поставена инициативата „Брак и брак“, зад която стоят политически представители на Социалдемократите, Центристката партия, Зелените и Лявата партия. Целта на този нормативен документ е юридическото премахване на текстовете от 2009 г., които даваха възможност на отделните пастори да отказват отслужване на венчавки за еднополови двойки по съображения за съвест.

Ако това решение бъде утвърдено от църковното ръководство, това няма да бъде просто "реформа", а административно прочистване. Чрез премахването на правото на отказ се създава правен механизъм, който автоматично прави невъзможно пребиваването на ортодоксални или традиционалистки настроени духовници в структурата на институцията.

Партийното превземане на олтара

Шведската църква не е просто религиозна общност в класическия европейски смисъл. След официалното ѝ отделяне от държавата през 2000 г., тя запази една специфична, дълбоко порочна система на управление. Нейният Върховен орган – Църковният съвет (Kyrkomötet) – се избира на всеки четири години чрез преки избори, в които участват регистрираните политически партии.

Това означава, че богословските въпроси в Стокхолм и Упсала не се решават от канонични съвети или епископални колегии, а от политически апаратчици, издигнати от партийните централи.

Хронология на институционалния натиск

  • 2009 г.: Шведската църква гласува за въвеждане на венчавки за еднополови двойки, но запазва „клауза за съвест“, позволяваща на отделни свещеници да отказват извършването им.
  • Март 2022 г.: Епископската колегия излиза със съвместно изявление за „обща цел“, според която всички нови пастори трябва доброволно да венчават еднополови двойки.
  • Април 2026 г.: Публикуван е документът „Пътища напред“, предвиждащ превъзпитателни курсове и стажове в „инклюзивни“ енории за консервативни духовници.
  • Лято 2026 г.: Внасяне на проекторешението „Брак и брак“, целящо пълно премахване на клаузата за съвест.

Документът „Пътища напред“, изработен през пролетта на 2026 г., разкрива административните методи, с които се обработва клирът. Предвидените там мерки включват изпращане на „проблемните“ свещеници на специализирани квалификационни курсове и задължителни практически стажове в енории с изявена ЛГБТ ориентация. В същността си това представлява пренасяне на политически техники за превъзпитание в структура, която исторически е трябвало да се уповава на Писанието.

Срещу тази машинария се изправиха 126 свещеници. Бройката на пръв поглед изглежда скромна на фона на хилядите пастори в страната, но в условията на тотален медиен и социален натиск това подписване е пряк акт на институционално непокорство.

В своето изложение те посочват нещо много съществено: пълното уеднаквяване на позицията на Шведската църква окончателно ще прекъсне екуменическия диалог с мнозинството християнски църкви по света – от Източното православие до Католическата църква и консервативните протестантски деноминации в Африка и Азия.

Свободата на съвестта под опеката на държавата

Интересен детайл, който остава извън широкото медийно отражение, е разцеплението сред самите епископи. Твърди се, че въпреки натиска от Стокхолм, едва четири от тринадесетте епархии прилагат строга филтрация и отказват ръкополагане на кандидати с традиционни възгледи. Останалите девет епископи тихомълком пренебрегват директивите, за да предотвратят пълния колапс от липса на кадри в провинциалните енории.

Сблъсъкът в църквата обаче е само един от фронтовете. Нормативният натиск отдавна е преминал границите на религиозните среди и се прилага директно от държавните институции.

Пример за това е случаят с Министерството на гражданската защита от 2026 г., където с официално разпореждане от ръководството бе изискано всеки отдел да излъчи задължителна квота от поне двама служители, които да дефилират в ежегодния София Прайд (Sofia Pride/Stockholm Pride). Данните сочат, че служителите са изразили несъгласие пред независими журналисти, но единствено под условие за пълна анонимност, поради страх от незабавни дисциплинарни уволнения.

Държавата финансира с милиони крони организации като Rainbow Riots. Тази конкретна структура получи над 1 милион крони (около 100 000 евро) правителствена субсидия през юни 2026 г. за провеждане на четения от драг-артисти пред деца в публичните библиотеки и детски градини.

Според наличната информация, опитите на граждани да критикуват тези практики в социалните мрежи бързо биват пресичани чрез съдебната система. Лидерът на въпросната организация е подал над 200 жалби в полицията за „подбуждане към омраза“. В резултат на това вече са произнесени над десет осъдителни присъди с тежки парични глоби – включително глоба от 27 200 крони за 61-годишен гражданин, дръзнал да изрази публично несъгласие с тези пърформанси.

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