Защо математическият модел на Вселената се разпада в една песъчинка

/Поглед.инфо/ Когато Макс Планк въвежда своите универсални константи в самото навечерие на ХХ век, едва ли е предполагал, че конструира най-удобното архивно гробище за класическите представи за материята. Въпросните единици определят границите, отвъд които познатите концепции просто спират да функционират. Всеки опит да се анализира процеса под тези мащаби се удря в интелектуална мъгла, в която общата теория на относителността и квантовата механика започват да си противоречат директно. Фокусът тук пада върху една конкретна стойност — масата на Планк, която бележи точката на пълна парализа за настоящите математически модели.

Границата, в която теориите отказват сътрудничество

Първоначалният опит на теоретичната физика да изгради универсална система от мерки се основаваше на фундаменталните константи — скоростта на светлината във вакуум, гравитационната константа и константата на Планк. На хартия това изглежда като елегантно решение, премахващо субективните човешки стандарти като метъра и секундата. Проблемът обаче настъпва тогава, когато абстрактните сметки трябва да се приложат към реалната материя. Повечето Планкови единици са толкова екстремни, че нямат нищо общо с физическия опит на човечеството. Планковата дължина е изключително малка, а Планковата плътност — невъобразимо голяма.

Масата на Планк обаче прави рязък и неудобен отклон от тази закономерност. Тя се равнява на около 22 микрограма. В макросвета това е масата на незабележима песъчинка, яйце на прахообразен акар или прашинка, която едва регистрираме върху лабораторната везна. В микросвета обаче това количество е астрономическо — то надвишава масата на протона близо 20 милиарда пъти. Точно тук се отварят първите сериозни пробойни в теорията.

Пресечната точка между гравитационния коллапс и квантовата неопределеност

В рамките на квантовата механика всяка частица притежава така наречената Комптънова дължина на вълната. Това е пространственият мащаб, в който квантовите ефекти и локализацията започват да доминират нейното поведение. Колкото по-тежка е една частица, толкова по-малка е тази дължина. От друга страна, релативистката физика на Айнщайн изисква всеки обект с определена маса да притежава радиус на Шварцшилд — физическия размер, до който ако тази маса се свие, тя неизбежно формира събитиен хоризонт и се превръща в черна дупка.

За всички познати елементарни частици Комптъновата дължина на вълната е много по-голяма от техния въображаем радиус на Шварцшилд, което прави гравитационните им ефекти напълно пренебрежими. За астрофизичните обекти като звезди и планети положението е точно обратното — радиусът на Шварцшилд е доминиращ, а квантовите вълнови свойства са абсолютно невидими. Стойността от 22 микрограма бележи единствената точка в природата, в която тези две абсолютно различни дължини стават идентични.

Това означава, че ако опитваме да сбием маса от порядъка на Планковата в обект с нейната квантова дължина, получената структура започва едновременно да се държи като микроскопична черна дупка и като локализирана квантова частица. В полукласическия модел на Стивън Хокинг черните дупки губят маса чрез термично излъчване. Големите макроскопски черни дупки губят енергия изключително бавно и могат да съществуват трилиони години. Но колкото по-малка е масата на една черна дупка, толкова по-висока е нейната температура и толкова по-бързо протича изпарението.

При доближаване до прага от 22 микрограма, полукласическите уравнения на Хокинг просто спират да дават физически смислени резултати. Скоростта на излъчване клони към безкрайност, а времето на живот на такава микроскопична черна дупка става толкова кратко, че самият термин „обект“ губи смисъл. На теория това е минималната маса, при която една черна дупка би могла да съществува като самостоятелна стабилна структура, преди квантовите флуктуации на самия вакуум да я разкъсат.