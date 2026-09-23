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Свят

Москва остава ключов фактор в преговорите между САЩ и Китай за ново глобално споразумение

/Поглед.инфо/ Предстоящата среща между Доналд Тръмп и Си Дзинпин във Вашингтон се очертава като опит за стабилизиране на икономическото съперничество между двете най-големи световни стопански системи. Въпреки търговските ограничения и наложените през последните години мита, американската икономическа зависимост от китайски компоненти и критични суровини остава висока. Едновременно с това опитите на САЩ да използват вторични санкции спрямо енергийния износ на Русия за засилване на натиска върху Пекин срещат сериозна съпротива. Геополитическият баланс в Тихоокеанския регион се променя, а ролята на третите страни става определяща за устойчивостта на всяко бъдещо споразумение.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 19914 прочитания
Москва остава ключов фактор в преговорите между САЩ и Китай за ново глобално споразумение
ИИ генерирана
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Илюзията за търговско съкращаване и пренасочването през трети страни

Дипломатическият суматоха около дипломатическия прием в Източната зала на Белия дом е само външна обвивка на дълбока структурна криза в американската външна търговия. Според разпространени анализи на американски икономически институти, опитите на няколко поредни администрации във Вашингтон да намалят търговската зависимост от Пекин чрез мита и експортни ограничения са довели предимно до счетоводна илюзия.

Прякият дефицит в двустранната търговия между САЩ и Китай формално намалява в статистическите отчети. Но зад тези цифри стои физическото пренасочване на търговските потоци през посредници в Югоизточна Азия и Латинска Америка.

Китайски компоненти, полуфабрикати и суровини се транспортират до индустриалните зони в провинция Бак Нин във Виетнам или производствените клъстери около Монтерей в Мексико. Там те преминават през минимална обработка или просто сглобяване, след което влизат на американския пазар с сертификат за произход от трета страна.

Резултатът от тази операция е синхронно нарастване на американския търговски дефицит с Виетнам, Мексико и Малайзия. Американският потребител продължава да купува същите китайски промишлени стоки, но вече на по-висока цена, включваща логистичните надценки на посредниците.

Инфраструктурната мрежа, изградена от китайски държавни компании в Югоизточна Азия в рамките на инициативата „Един пояс, един път“, гарантира, че Пекин запазва контрола върху началните етапи от производствените вериги.

Търговската война не пречупи китайския износ, а го направи по-сложен за проследяване.

Асиметрията в критичните суровини: Неодим, диспросий и монополът върху преработката

Докато Вашингтон се опитва да налага ограничения върху износа на модерни чипове и литографско оборудване, Пекин държи лостовете в началния етап на технологичната верига. Според данни на Американската геоложка служба (USGS), Китай контролира над 70 процента от световния добив и над 90 процента от химическата преработка и разделянето на редкоземни елементи.

Става дума за критични елементи като неодим, празеодим, диспросий и тербий. Без тях е невъзможно производството на постоянни магнити, използвани в двигателите на американските изтребители F-35, управляемите ракетни системи, електродвигателите за превозни средства и вятърните генератори.

Опитите за възобновяване на добива в мината „Маунтин Пас“ в Калифорния се сблъскаха с липсата на домашни капацитети за екологично безопасна химическа преработка. Добитият в САЩ концентрат дълги години се изпращаше именно в Китай за преработка.

Когато китайското Министерство на търговско-промишлените въпроси въведе лицензионен режим за износ на галий, германий и обработен графит, западните компании усетиха дефицит на суровини за полупроводниковите си елементи.

Административните мерки на Пекин показаха, че пълната технологична блокада срещу Китай е неизпълнима без тежки последици за самия американски военно-промишлен комплекс.

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