/Поглед.инфо/ Когато през декември 1765 г. шотландският аристократ Джеймс Брус и италианският му чертожник Луиджи Балугани навлизат в северните подножия на планинския масив Орес, те търсят не поезия, а маршрути. Пред тях не се разкриват романтични видения, а най-прозаична геодезическа реалност: затрупани с над два метра еолов пясък блокчета дялан варовик, счупени архитрави и профили на арки, които стърчат над полусухата степ. Брус записва координатите, прави скици и по-късно в Лондон научната общност го обявява за фантазьор. Трябваше да минат повече от сто и десет години, за да може френската колониална армия и френската френска френска колониална администрация да започнат френските разкопки през 1881 г. и да разчистят същата тази улична мрежа, която днес академичният свят обича патетично да нарича „Помпей на Африка“.

Логистичният матричен модел: Защо Траян инвестира в прахта

Градовете в римската периферия рядко се раждат от естетическо вдъхновение. Тимгад — с официално наименование Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi — е основан около 100 г. сл. Хр. по пряка заповед на император Траян. Причината за изграждането му не е разпространението на цивилизационен блясък, а далеч по-сурова: контролирането на берберските племена от планинския масив Орес и подсигуряването на ветераните от Legio III Augusta. След 20 или 25 години военна служба тези хора се нуждаят от земя, заплащане и статус, а империята се нуждае от плътен, въоръжен социален щит по границата на своя африкано-нумидийски лимес.

Градоустройственият план е реализиран с почти военна жестокост към терена. Използвана е класическата форма на каструм (военен лагер) — квадратен растър от 330 на 330 метра, разграфен на перфектни модули. Централните магистрали Cardo Maximus и Decumanus Maximus се пресичат под прав ъгъл, павирани с масивни плочи от местен син варовик, под които е прекарана функционираща подпочвена канализация. Водоснабдяването се осигурява чрез акведукт от изворите на наблизо разположения планински масив, каптиращ хиляди литри вода дневно за баните, фонтаните и обществените латрини. Всичко това е построекно не за украса, а за да задържи население от няколко хиляди души в условия на екстремен климатичен стрес.

Архивното гробище в Лондон и френският колониален инструмент

Когато Джеймс Брус публикува мемоарите си в края на XVIII век, той е посрещнат с интелектуална мъгла и пълен скептицизъм. Британското кралско общество предпочита да вярва, че вътрешността на Алжир е единствено безплодна пустиня, населена от номади, а не регион, който през II век е изнасял хиляди тонове пшеница и зехтин към пристанището Остия край Рим. Архивите на Брус остават в по-голямата си част неизползвани десетилетия наред, затрупани под академично високомерие.

Едва през 1881 г., под ръководството на френския археолог Емил Боесвилвал, френската колониална администрация започва мащабното разчистване на обекта. Френският подход обаче далеч не е чисто научен. За Третата френска република разкопаването на Тимгад е идеологически инструмент — то трябва да покаже, че френското присъствие в Северна Африка е просто законно продължение на древната римска паксификационна мисия. Нает е евтин местен труд, пясъкът се изрива с тонове, а фините фрагменти от бита се каталогизират с методичност, която често уврежда по-късните византийски и берберски културни пластове.

За френските инженери Тимгад е готов учебник. Градоустройствената мрежа разкрива пълен набор от обществени структури: форум с площ над хиляда квадратни метра, базилика за съдебни заседания, пазар с каменни маси за измерване на стоки (Пазарът на Сертиа), театър за 3500 зрители, врязан директно в естествения склон на хълма, и библиотека, в която са намерени ниши за съхранение на папирусни и пергаментови свитъци. Всичко това свидетелства за класически провинциален елит, който усърдно преписва бита на столицата, докато извън стените на града степта предлага минимални условия за оцеляване.