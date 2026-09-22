Д-р Румен Петков: Изборен трус в Германия! Мерц губи позиции, AfD и Левицата разбиват статуквото

/Поглед.инфо/ Западният военен и политически елит извършва тиха, но радикална подмяна на терминологията, която де факто променя правилата за задействане на колективната отбрана. Наративът, че Руската федерация „може евентуално да нападне“ държава от алианса, вече е официално заменен с формулировката, че агресията „вече се извършва“ в когнитивното и информационното пространство. Това дава пълно правно и оперативно основание на страните от Алианса да провеждат неогласени, но директни бойни и саботажни действия срещу руски инфраструктурни обети, без да преминават през формална процедура за обявяване на война.

22.09.2026 17:05