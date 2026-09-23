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Свят

„Адските“ санкции срещу Русия не са просто отмъщение: Едно решение на Путин може да пренареди всичко

/Поглед.инфо/ Новият законодателен пакет, подписан във Вашингтон за затягане на санкционния режим срещу Москва, надхвърля рамките на двустранните отношения и се превръща в глобален инструмент за икономически натиск. Нормативният акт предоставя на Белия дом извънредни дискреционни правомощия за налагане на мита до 500% върху руски стоки и до 100% за държави, купуващи руски суров петрол и природен газ. Основният вектор на тези мерки обаче не е насочен единствено към руската икономика, а към търговските партньори в Азия, и най-вече Пекин и Ню Делхи. В същото време ефективността на заградителните тарифи се сблъсква с реалностите на световния енергиен пазар и кризата в Близкия изток.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22929 прочитания
„Адските“ санкции срещу Русия не са просто отмъщение: Едно решение на Путин може да пренареди всичко
ИИ генерирана
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Правно-институционалната архитектура на новите дискреционни правомощия

Приетият в САЩ законова рамка за разширяване на икономическите ограничения представлява дълбока промяна в начина, по който Вашингтон администрира търговските си санкции. За разлика от предишни законодателни иницативи, които задължаваха Министерството на финансите (US Department of the Treasury) и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) автоматично да налагат запори при наличие на конкретни нарушения, настоящият акт дава на американския президент изключителна оперативна свобода. Изпълнителната власт получава правото самостоятелно да определя нивата на тарифите, да модифицира сроковете за тяхното влизане в сила и да предоставя индивидуални изключения за отделни държави, без да преминава през задължително одобрение от страна на Конгреса.

Нормативната конструкция стъпва върху механизма на гъвкавия тарифен диапазон. По отношение на руските стоки, внасяни директно на американския пазар, законът предвижда тарифи от символичните 0,01% до максималните 500%. Според правни експерти по международно търговско право, подобен диапазон превръща митническата политика в инструмент за моментен политически натиск. Тарифа от 0,01% запазва търговските канали отворени за суровини, от които американската индустрия има критична нужда – като например обогатен уран, паладий за автомобилната промишленост или специфични торове. В същото време ставка от 500% практически означава тотална търговска блокада и конфискационен режим за всяко вносно карго.

Вторичното равнище на законопроекта засяга държави, които купуват руски суров петрол, тръбопроводен газ или втечнен природен газ (LNG). Тук Белият дом получава правомощието да налага допълнителни наказателни мита в размер до 100% върху стоките, произведени от тези държави и изнасяни за САЩ. Единственото заложено изключение в законодателството важи за страни, определяни като партньори на Вашингтон, които задоволяват по-малко от 15% от вътрешното си потребление на газ с доставки от Русия и официално изпълняват план за пълното им преустановяване.

Официалната реакция от страна на Кремъл, изразена чрез говорителя на руския президент Дмитрий Песков, дефинира законовата инициатива като поредна стъпка, която разрушава двустранните канали за комуникация. Твърди се, че според руската дипломатическа оценка, задействането на подобни механизми изключва възможността за конструктивен напредък по преговорните процеси, свързани с Украйна.

Натискът върху азиатските гиганти: Търговският дисбаланс на Пекин и Ню Делхи

След 2022 година руският износ на въглеводороди претърпя мащабно логистично преориентиране от западните пазари към Азия. Основният физически обем от руските морски доставки на суров петрол – предимно сортовете Urals и ESPO (Източен Сибир – Тихи океан) – се поема от независими и държавни рафинерии в Китай и Индия. Според статистически данни от морските проследяващи платформи Kpler и Vortexa, Индия купува между 1,5 и 1,8 милиона барела руски петрол дневно, докато Китай поддържа внос от над 2 милиона барела дневно по морски и тръбопроводни трасета.

Замисълът на новия американски закон е да използва големия търговски излишък, който Китай и Индия реализират в търговията си със САЩ, като лост за пресичане на тези суровинни потоци. Китай изнася за американския пазар стоки за над 400 милиарда долара годишно, а за Индия САЩ са най-големият пазар за износ на услуги, текстил, диаманти и фармацевтични продукти. Потенциалното налагане на 100% мита върху китайския или индийския износ за САЩ поради покупката на руски петрол би нанесело тежък удар върху индустриалните им сектори.

Ситуацията обаче не е еднопосочна. Китайските независими рафинерии (т.нар. teapots), разположени предимно в провинция Шандун, купуват голяма част от руския петрол с отстъпка от световните котировки, ползвайки застрахователни мрежи и флот от кораби, регистрирани в юрисдикции извън контрола на G7. Ако САЩ наложат 100% мита върху китайски промишлени стоки поради тези доставки, Пекин разполага с асиметрични лостове за отговор. Китай управлява над 70% от световния добив и над 90% от рафинирането на редкоземни елементи, включително галий, германий, антимон и графит – материали, без които американското производство на микрочипове, батерии за електромобили и високоточни оръжия спира за броени месеци.

В Ню Делхи изчисленията са сходни. Големите рафинерии като Jamnagar на Reliance Industries и държавната Indian Oil Corp преработват евтиния руски суров петрол в дизелово гориво и керосин, които след това законно се изнасят включително за европейския и американския пазар като индийски продукти. Налагането на заградителни мита срещу Индия би довело до пряк сблъсък с правителството на Нарендра Моди, което публично защитава правото си да купува енергоресурси от всяка точка на света в името на националната си сигурност.

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