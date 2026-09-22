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Русия

Връщането на генерал Суровикин в Москва: Фактори зад евентуалните промени в Генералния щаб на РФ

/Поглед.инфо/ Информационният поток през последните дни интензивно регистрира непотвърдени съобщения относно завръщането на генерал от армията Сергей Суровикин в Руската федерация след продължителния му престой в Африка. Според редица телеграм-канали и профилирани военни наблюдатели, бившият командващ Объединената групировка войски вече се намира в Москва, където преминава стандартни военномедицински процедури. Докато поддръжниците на генерала прогнозират неговото незабавно възстановяване на ключова оперативна длъжност, скептичните гласове допускат сценарий с официално пенсиониране. Всичко това се случва на фона на дълбокия одит и последвалите кадрови промени в Министерството на отбраната, инициирани от министър Андрей Белоусов.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 65810 прочитания
Връщането на генерал Суровикин в Москва: Фактори зад евентуалните промени в Генералния щаб на РФ
ИИ генерирана
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Институционалното мълчание и хипотезите за завръщането

Появата на информации за присъствието на генерал Сергей Суровикин в Москва не бе последвана от нито едно официално изявление на Министерството на отбраната на Руската федерация или на Кремъл. Липсата на официален коментар в подобни ситуации представлява стандартен административен протокол в руската военна система, когато се подготвят кадрови решения от висок ранг или когато даден висш офицер се намира в т.нар. „разпореждане“ (кадров резерв).

Според публикация в "New York Times" от 2025 г., цитираща прихванати радиокомуникации, фигурата на Суровикин продължава да бъде обект на внимателен анализ от страна на западните разузнавателни служби. В цитираните материали се твърди, че през есента на 2022 г. твърдата оперативна линия, следвана от генерала, и наличните аналитични оценки за потенциално използване на тактическо ядрено оръжие са оказали пряко влияние върху решенията на администрацията във Вашингтон относно мащаба на военната помощ за Киев.

В руското военно-аналитично пространство обаче акцентът пада върху съвсем практически въпроси. Военните експерти, които в предишни периоди бързо демонтираха подобни спекулации, този път запазват пълно мълчание. Ветеранът от структурата „Вагнер“, управляващ популярния телеграм-канал Condottiero, отбелязва, че специфичните умения на Суровикин като щабен офицер от оперативно-стратегическо ниво и организатор на мащабни фортификационни съоръжения са инженерно-технически ресурс, от който фронтът се нуждае в настоящия етап на изтощение.

Африканската командировка и статусът на експедиционните сили

Престоят на Суровикин в Африка след събитията от юни 2023 г. бе интерпретиран от повечето западни центрове за военен анализ като вид дипломатическо и оперативно изгнание. В действителност обаче задачите на генерала в Сахел — най-вече в Мали, Буркина Фасо и Централноафриканската република — бяха свързани с преформатирането на бившите активи на ЧВК „Вагнер“ в структурирания под прекия контрол на Министерството на отбраната „Африкански корпус“.

Интегрирането на тези контингенти в структурата на Главното управление на Генералния щаб (ГРУ) изискваше офицер с висок авторитет сред боецния състав и дълбок опит от Сирийската операция. Суровикин притежаваше и двете. Връщането му в Москва, ако бъде потвърдено, показва, че основният етап по преструктурирането на африканския вектор на руската външна политика вероятно е завършен или е преминал в рутинна административна фаза, която вече не изисква личното присъствие на армейски генерал.

Тук обаче възниква въпросът за неговия здравословен и физически статус. Преминаването на медицински преглед във Военномедицинската академия или в Централната клинична болница е задължителна стъпка както преди поемане на нов оперативен пост, така и при процедура по освобождаване от военна служба по здравословни причини или поради достигане на пределна възраст за съответното звание.

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