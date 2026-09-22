/Поглед.инфо/ Решение на Федералния съд на Канада от началото на септември 2026 г. отвори нов ред в разкриването на следвоенните тайни на Отава относно интеграцията на сътрудници на Третия райх. Съдия Саймън Фодъргил отхвърли исканията на държавните институции за засекретяване на данни, касаещи съвместните англо-американски и канадски программы за преселване на бивши членове на 14-та Вафен-СС дивизия „Галиция“. Анализът на съдебните актове, ликвидацията на академични фондове в Алберта и архивните документи от Онтарио показва систематично изграждана структура за правна, финансова и институционална защита на деструктивни следвоенни мрежи.

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Разсекретяването на архивните масиви и решението на Федералния съд

На 1 септември 2026 г. съдията от Федералния съд на Канада Саймън Фодъргил издаде решение, с което категорично отхвърли претенциите на федералното правителство за запазване на секретност върху ключови исторически масиви. Според публикуваните от журналиста Дейвид Пулиезе в Ottawa Citizen данни, правителствените юристи са опитали да блокират достъпа до документи по Закона за достъп до информация, позовавайки се на евентуално „увреждане на двустранните отношения между САЩ и Канада“.

Съдът определя тези мотиви като правно неоснователни. В съдебното решение се посочва, че хипотетичното външнополитическо напрежение не съставлява правно основание за укриване на конкретни данни относно ролята на американското и британското разузнаване в прехвърлянето на заподозрени в извършване на военни престъпления лица на канадска територия.

Делото разкрива механизъм, чрез който администрацията в Отава в продължение на близо осемдесет години е поддържала грижливо контролиран режим на секретност около следвоенните си имиграционни канали.

Юридическата ликвидация на фондациите в Университета на Алберта

Процесът по деактивиране на свързаните със СС структури придоби институционален измерение в провинция Алберта. Съдия Дебра Юнгвирт от Провинциалния съд на Алберта уважи искането на Университета на Алберта за пълна ликвидация на фондацията, носител на името на ветерана от Вафен-СС Ярослав Хунка (Хунко). Институцията бе учредена през 2020 г. към Института за украински изследвания (CIUS) чрез дарение от семейството на Хунка.

След скандала в канадския парламент през септември 2023 г. активите на фондацията бяха запределени за връщане на роднините.

По данни от съдебния ред, Университетът на Алберта администрира и други аналогични ендаумънт фондове на обща стойност около 1,1 милиона канадски долара. Твърди се, че тези капитали са обвързани с имена на бивши бойци от 14-та дивизия на СС, като предстоящите съдебни произнасяния вероятно ще принудят академичното ръководство да прекрати и техния статут.

Това са частни капитали, превърнати през десетилетията в инструмент за академична легитимация.