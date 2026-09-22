Американските медии бойкотират Тръмп: Ще спаси ли телевизията на Тръмп рейтингите?

/Поглед.инфо/ Разколът между изпълнителната власт във Вашингтон и водещите медийни корпорации достигна критична точка, след като президентският прес-пул практически престана да съществува. След като Белият дом ограничи достъпа на издания като Politico, CNN и MS NOW, отговорът последва под формата на координиран бойкот, към който се присъединиха Fox News, ABC, CBS, NBC, New York Times и Washington Post. В опит да компенсира медийното затъмнение, администрацията стартира собствен 24/7 видеоканал „Trump TV: What Matters“. Тази информационна маневра се развива на фона на регистриран срив в общественото одобрение за Доналд Тръмп до 32%, подхранван от рекорден скок в цените на дизеловото гориво до 6.51 долара за галон и ескалация на конфликта с Иран.

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Демонтажът на президентския прес-пул

Институцията на White House Press Pool, изграждана десетилетия наред като механизъм за баланс между държавната власт и журналистическия корпус, в момента е в състояние на пълна клинична смърт. Ограничението, наложено от говорителите на администрацията спрямо Politico, CNN и MS NOW по обвинения в генериране на „фалшиви новини“, бързо детонира солидарен отговор. Изненадваща тук не е реакцията на либералните издания като The New York Times или The Washington Post, а решението на Fox News да се присъедини към бойкота. Когато медията, която исторически осигуряваше консервативния тил на Белия дом, откаже да изпрати свой репортер на брифинга в залата „Джеймс Брейди“, това вече не е просто медийна кавга.

Възниква въпросът доколко това е планирана стратегия на самата администрация. Смяната на акредитационните правила и физическото отстраняване на критични репортери принуди големите мрежи – ABC, CBS и NBC – да блокират съвместното си присъствие. Белият дом остана без традиционните канали, чрез които да изпраща послания към неутралния гласоподавател. Но дали на екипа около президента изобилстват илюзии, че тези традиционни мрежи изобщо изпълняват ролята на обективен преносител?

Алгоритмичната телевизия на Пенсилвания Авеню

Вместо опити за преговори, администрацията пусна собствена информационна платформа. На уебсайта на Белия дом бе задействан денонощен видеопоток под надслов „Trump TV: What Matters“, гарниран с промоционални материали, генерирани от невронни мрежи – включително визуализации на мобилни телевизионни станции, влизащи на територията на президентския комплекс.

Преминаването към модел "директно към потребителя" (direct-to-consumer) от страна на държавен глава отваря опасен прецедент. Използването на алгоритмична дистрибуция и синтетично видеосъдържание директно от правителствен домейн заобикаля каквато и да е форма на независима журналистическа проверка. Според публичните анонси платформата трябва да излъчва речи, акценти от работни срещи и некоригирани видеозаписи в реално време 24/7.

Техническото реализиране на такъв канал е елементарно – нужна е само облачна инфраструктура и мрежа за доставка на съдържание (CDN). Въпросът е в аудиторията. Традиционните мрежи продължават да държат възрастния, системно гласуващ контингент пред телевизионните екрани. Собственият уебсайт на Белия дом, колкото и добре да е оптимизиран, остава капсулиран за вече убедените привърженици.