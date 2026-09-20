Българин е избран в Изпълнителното бюро на Международното движение на русофилите в Москва

/Поглед.инфо/ Български представител влезе в Изпълнителното бюро на Международното движение на русофилите по време на IV конгрес в Москва. Георги Стамболиев поема ключова организационна роля с фокус върху младежкото направление, Балканския регион и отбелязването на 150-годишнината от Плевенската епопея.

Предизвикателствата пред народната дипломация в епоха на геополитически разлом

В условията на невиждано досега институционално противопоставяне и ожесточена геополитическа криза, въпросът за съхраняването на каналите за комуникация между обществата придобива фундаментално значение. Проведеният от 16 до 18 септември 2026 г. в Москва IV конгрес на Международното движение на русофилите (МДР) беляза нов етап в развитието на тази организация, като събра над 300 участници и представители от повече от 50 държави. Официалното откриване на 17 септември в знаковия Музей на Победата даде ясен сигнал, че въпреки външния натиск и опитите за изолация, идеята за сближаване и сътрудничество между народите продължава да търси и намира своите институционални и обществени форми.

Важен акцент в работата на форума стана изборът на българския представител Георги Стамболиев за член на Изпълнителното бюро на организацията. Това решение не просто възстановява българското присъствие в ръководните структури, но и задава съвсем нов профил на българското участие – ориентиран към конкретни проекти, младежки политики и дългосрочна стратегия за съхраняване на историческата памет.

Младежкото направление като стратегически мост към бъдещето

Един от централните акценти на тазгодишния конгрес бе поставен върху младежкото направление. В рамките на форума бе организирана специализирана младежка конференция, а България бе откроена като една от страните с вече изградена и активно функционираща младежка група.

Позиционирането на младите хора в центъра на организацията представлява стратегическо преориентиране. Както посочва самият Георги Стамболиев, решението за създаване на младежки структури е ясен знак за преход от декларативна политика към трайна приемственост. За всяка международна организация, работеща в сложна геополитическа среда, е от първостепенна важност да формира следващо поколение от лидери и общественици, способни да общуват отвъд моментната политическа конюнктура.

150 години от Плевенската епопея и Балканският вектор

Прагматичното измерение на българското участие се изразява в поемането на конкретни организационни ангажименти. Сред ключовите инициативи, по които българското младежко крило ще има водеща роля, е мащабният проект, свързан с предстоящото през 2027 г. отбелязване на 150-годишнината от Плевенската епопея. Тъй като боевете край Плевен са един от най-драматичните и решаващи епизоди в Руско-турската освободителна война от 1877–1878 г., тази годишнина представлява мощен исторически и духовен мост.

Успоредно с това се предвижда организирането на Балканска среща на младежките структури на движението. Целта е да се създаде постоянен регионален формат за контакти, който да свърже представители от страните на Балканите. В регион, където историческите наслагвания и външното въздействие често са причинявали разделения, подобна платформа за пряк диалог придобива допълнителна стойност.

Парадоксите на европейската политика и ролята на обществения диалог

В рамките на панелните дискусии, в които участва като говорител, Стамболиев постави акцент върху задълбочаващия се парадокс в съвременните европейски отношения. От една страна, официалният брюкселски дискурс издига като основни ценности плурализма, диалога и приемането на различното мнение. От друга страна обаче, спрямо Русия се прилага политика на безпрецедентни ограничения, блокиране на медиен достъп, прекъсване на икономически връзки и драстично свиване на културния, научния и спортния обмен.

В тази ситуация народната дипломация се очертава като жизненонеобходим коректив. Тя не претендира да замени държавните институции или официалната външна политика, но има историческата задача да не допусне временните политически конфликти да се превърнат в трайна омраза и скъсване на връзките между поколенията. За България е от критично значение да запази своята историческа памет, като същевременно осигури възможности на младежта сама да опознава съвременна Русия – с нейната култура, наука и технологичен потенциал.

Ново начало за българското участие

Изборът на нов български представител в Изпълнителното бюро идва след структурните промени в ръководството на организацията от декември 2025 г., когато на III конгрес досегашният генерален секретар Николай Малинов освободи поста си. Настоящето преформатиране показва, че българското присъствие навлиза в нов етап – насочен към конкретна работа, изграждане на институционални мрежи и активизиране на младите хора. Символичен израз на тази отвореност и динамика бе и участието в международния проект „Ретро-рали на русофилите“, където исторически автомобили потеглиха от сградата на Министерството на външните работи в Москва, а българският представител се включи лично в автопробега.

Бъдещето на международните отношения няма да се реши единствено в кабинетите на дипломатите, а в способността на обществата да съхранят мостовете помежду си. Българското участие в Москва показва, че въпреки трудните времена, народната дипломация продължава да търси градивни пътища за диалог.