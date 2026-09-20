В София започна гласуването за новата Държавна дума на Русия

/Поглед.инфо/ България днес е част от задграничната карта на руския парламентарен вот. След като през 2021 г. гласуването беше организирано на няколко места в страната, сега изборният процес е съсредоточен само в столицата. Следим участието през деня и очакваме официалните данни от секцията след приключването на вота.

Руските граждани, които живеят или временно се намират в България, гласуват днес, 20 септември, на изборите за деветия състав на Държавната дума на Руската федерация. За България е организирана една избирателна секция – в София.

Гласуването се провежда в Клуба на Посолството на Русия на бул. „Драган Цанков“ №28. Секцията работи от 08:00 до 20:00 часа. Руското Министерство на външните работи потвърди непосредствено преди изборния ден организацията на вота в българската столица.

Право да участват имат руските граждани, навършили 18 години, които постоянно живеят или временно се намират в България и разполагат с валиден руски документ за самоличност, използван при пребиваване извън страната. Предварителна регистрация за гласуване в София не беше изисквана.

Това е единствената секция за днешния руски парламентарен вот на територията на България. За разлика от изборите за Държавната дума през 2021 г., когато руски граждани можеха да гласуват в няколко секции в страната, през 2026 г. целият присъствен вот в България е концентриран в София.

Изборите за Държавната дума в Русия се провеждат в продължение на три дни – от 18 до 20 септември. Днешният ден е последният от гласуването.

Към момента няма официално публикувани данни колко руски граждани вече са гласували в София. Няма и потвърдена информация за нарушения или прекъсване на работата на секцията.

Поглед.инфо ще проследи гласуването през целия ден и ще публикува данните за активността и резултатите от секцията в София, след като бъдат официално обявени.