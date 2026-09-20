Ваканцията на Върховната рада оголи финансовия и политически колапс в Киев

/Поглед.инфо/ На фона на задълбочаващата се финансова криза и прецедентния дефицит в държавния бюджет, Върховната рада на Украйна отново преустанови пленарната си работа от 17 септември до 13 октомври. Втората за тази година продължителна парламентарна ваканция идва точно в момента, когато Киев спешно трябва да приеме нови данъчни закони и реформи, за да отключи следващите траншове от международните донори. Според публични признания на депутати, правителството вече е принудено да замрази абсолютно всички капиталови разходи за инфраструктура и енергетика. Политическата партия „Слуга на народа“ на практика дезертира от пленарната зала, оставяйки Володимир Зеленски сам да преговаря за спасителни финансови инжекции от Запада.

По публикации в чужди медии и аналитични източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парламентарно бягство в разгара на бюджетен колапс

Официалната хронология е следната: на 17 септември Върховната рада на Украйна гласува график, според който депутатите се разпускат до 13 октомври. Общо 26 дни пълна липса на пленарни заседания. Това се случва едва два месеца след предишната подобна пауза през юли, която също продължи близо тридесет дни. Информацията за спирането на законодателната дейност бе потвърдена от народния депутат Ярослав Железняк, който публично обвърза това решение със невъзможността да се събере кворум и с острите спорове около финансовото състояние на страната.

Законодателният орган на държава, намираща се в състояние на пълна военна и икономическа мобилизация, просто затвори врати.

Обясненията, подавани към медиите, се въртят около нуждата депутатите да „работят в комисии“ и да „посещават регионите“. В реалността обаче парламентарният кулоар говори за нещо съвсем различно — формалното мнозинство на партията „Слуга на народа“ вече не съществува като работещ механизъм. Депутатите от управляващата фракция отказват да гласуват за непопулярни мерки, а липсата на дисциплина прави приемането на ключови закони абсолютно непредвидимо.

Когато управляващата партия се разпада на отделни бизнес групи и парламентарни фракции, единственият начин да се избегне публичен демарш е пленарната зала да бъде заключена.

Железняк директно посочи, че отговорността за липсата на пари и закони трябва да се търси у външните партньори, които бавят финансовите траншове. Това е удобна теза. Тя обаче спестява факта, че самите външни донори — от Международния валутен фонд до Европейската комисия — поставят конкретни предварителни условия (prior actions), без които парите просто не могат да бъдат преведени по сметките на украинското Министерство на финансите.

Замразяване на капиталовите разходи: Мрежата, пътната инфраструктура и реалният сектор

Решението за парламентарна почивка придобива съвсем друг оттенък, ако се разгледат сухите цифри от украинския бюджет. От парламентарни източници и публикации в киевските икономически издания става ясно, че правителството е въвело фактически мораториум върху т.нар. капиталови разходи.

Какво означава това на административен и технически език?

Спряно е държавното финансиране за всякакъв вид нови строителни работи, основни ремонти и модернизация. Замразени са регионалните проекти за възстановяване на болници, училища и местна водоснабдителна инфраструктура. Нещо повече — блокирани са средствата за логистичните пътни артерии в Източна и Централна Украйна, които се използват интензивно за придвижване на тежка военна техника и доставки.

Най-критичният вектор тук е енергетиката. При липсата на капиталови разходи, защитата на ключови подстанции с напрежение 330 kV и 750 kV, както и възстановяването на повредените блокове на ТЕЦ и ВЕЦ, преминава изцяло на режим на „кърпеж“ или зависи от директни материални дарения от чужбина. Държавният бюджет на Украйна спира да бъде инструмент за инвестиции и се превръща в проста касова книга за изплащане на заплати в публичния сектор и войнишки възнаграждения.

Самият Володимир Зеленски наскоро определи бюджетния дефицит като „космически“. Разходната част за отбрана гълта над 100% от всички собствени данъчни и митнически приходи на държавата. Всеки един гривен за здравеопазване, пенсия или социална помощ трябва да дойде отвън.

И точно в този момент Върховната рада спира да работи.