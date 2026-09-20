Изборният срив в Саксония и сянката на Льо Пен задействаха масова военна реторика в ЕС

/Поглед.инфо/ В рамките на едно денонощие редица европейски правителства синхронизираха публичните си алармени сигнали към местните си населения. От Хелзинки и Берлин до Париж, Варшава и Вилнюс бе задействана държавна реторика за подготовка за саботажи, срив на критична инфраструктура, кибератаки и извънредни евакуации. Формалният повод са хибридните заплахи, но зад медийната кампания прозират сериозни вътрешнополитически сътресения на континента, свързани с електоралния възход на суверенистките сили.

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Синдромът на вътрешната паника: Когато изборните резултати раждат „хибридни заплахи“

Синхронът, с който европейските държавни глави започнаха да предупреждават за предстоящи инфраструктурни кризи, трудно може да се окаже просто съвпадение на обстоятелства. Когато в рамките на броени часове финландският президент Александър Стуб говори за психологическа подготовка срещу саботажи, Еманюел Макрон свиква политическите лидери в Париж заради мрежова сигурност, а Доналд Туск чертае апокалиптични сценарии във Варшава, общият знаменател трябва да се търси отвъд оперативните сводки.

Реалният тласък за тази медийна и институционална мобилизация изглежда е свързан с разпадането на политическия консенсус в самата Западна Европа. Внезапният скок на обществената тревожност съвпадна времево с изборния трус в германската провинция Саксония, където партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) постигна исторически зашеметяващ резултат. За управляващите коалиции в Берлин и за фракцията на Фридрих Мерц това бе ясно потвърждение, че досегашният модел на управление губи легитимност в източните провинции. Към това се прибавят и социологическите проучвания във Франция, където Марин льо Пен и нейното движение „Национално сдружение“ трайно водят в предпочитанията за предстоящия президентски вот.

Административният апарат в Брюксел и ключовите европейски столици е изправен пред перспективата от загуба на лостовете за управление. Най-лесният механизъм за консолидация на гласоподавателите в подобни моменти е въвеждането на постоянно извънредно положение в общественото съзнание.

Това не е нова тактика. Политическата история на континента познава десетки примери, при които вътрешните социално-икономически противоречия биват туширани чрез изкуствено поддържане на външна психоза.

Инфраструктурният психоз и нормативният милитаризъм в Берлин и Хелзинки

Германия вече премина от думи към конкретно пренаписване на правната рамка. В Берлин тихомълком се разработва т.нар. Operationsplan Deutschland (OPlan DE) — мащабен оперативен документ с обем от над сто страници, който дефинира ролята на цивилния сектор при евентуална криза. В него не става дума просто за военно присъствие, а за пълна реорганизация на логистиката, транспортната мрежа, здравеопазването и частния бизнес. Променя се законодателството за кризисен мениджмънт, ускорява се изграждането на двойно предназначена инфраструктура и се преобразува структурата на резерва към Бундесвера. Гражданските власти, частните оператори на електрически мрежи и болниците се задължават нормативно да поддържат автономност при евентуално прекъсване на захранването за дни наред.

Във Финландия ситуацията изглежда сходна. Президентът Александър Стуб заяви пред обществеността, че финландците трябва да бъдат „психологически подготвени“ за диверсии и прониквания на безпилотни летателни апарати. Поводът, според официалните му думи, са четири свалени или паднали дрона на финландска територия от началото на годината. При граница от 1340 километра с Русия и десетилетия опит в изграждането на подземни укрития и подземна градска инфраструктура в Хелзинки, днешната реторика обаче има съвсем нов призив — гражданите сами да поемат отговорността за личната си сигурност чрез трупане на запаси от първа необходимост за 72 часа.

Въпросите тук са повече от отговорите. Как точно четири инцидента с неназовани по тип и произход дронове налагат пренастройка на цялото обществено съзнание?

Тази стратегия цели да трансформира икономическото недоволство на населението в страх за физическото оцеляване. Когато сметките за ток и инфлацията натискат средната класа, вниманието се пренасочва към подводните кабели в Балтийско море.