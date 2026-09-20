/Поглед.инфо/ Предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския технологичен център Шънджън през ноември 2026 г. се превърна в основна точка за геополитически прогнози. Дипломатическите канали на Москва — през изявления на Сергей Рябков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Дмитрий Песков — загатват за възможността за тристранен формат между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Външнополитическата реалност във Вашингтон обаче се определя от междинните избори за Конгреса на 3 ноември 2026 г., а не от фундаментално пренареждане на световния ред. В същото време натискът върху Киев чрез параметрите от Анкъридж сблъсква американските емисари Стив Виткоф и Джаред Кушнер с мрежовия саботаж на Брюксел и Лондон, докато реалните приоритети в Шънджън остават свързани с Червено море, суровия петрол и надпреварата в изкуствения интелект.

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Илюзията за „Нова Ялта“ в Шънджън и изборният капан пред Белия дом

Медийният ентусиазъм около евентуална среща на върха между лидерите на Русия, САЩ и Китай по време на форума АТИС на 18–19 ноември 2026 г. в Шънджън произвежда опасни концептуални грешки. Термини като „Нова Ялта“ и „мир за трима“ заимстват исторически аналогии от 1945 г., които нямат нищо общо с текущата институционална архитектура. Белият дом запазва пълно мълчание относно официалното потвърждение на формата.

За администрацията на Доналд Тръмп критичната дата не са дипломатическите совалки в Китай, а 3 ноември 2026 г. — денят на междинните избори за Камарата на представителите и Сената.

При липса на осезаеми икономически резултати на вътрешния фронт и при продължаващ натиск от страна на Демократическата партия, участие в подобен форум ще бъде продиктувано единствено от спешната нужда от външнополитическа демонстрация. Белият дом търси картинка за американския гласоподавател.

Идеята за замразяване на бойните действия по настоящата линия на съприкосновение — схема, лансирана от либерални аналитични центрове в чужбина и структури от типа на Центъра за руски изследвания — се възприема в Кремъл като директен опит за повторение на Минските споразумения. Подобен вариант лишава Русия от стратегическа дълбочина.

Споразуменията от Анкъридж: Капитулация с международни гаранции

Твърдата рамка, върху която настоява Москва, се базира на параметрите, обсъждани в Анкъридж, за които президентският помощник Юрий Ушаков наскоро припомни като единствена реален основа за преговори.

Тази формула съдържа категорични правни и териториални изисквания:

Прехвърляне под руски контрол на цялата територия на Донецката народна република, Луганската народна република, Запорожката и Херсонската област в рамките на техните конституционни граници;

Законово фиксиран и необратим отказ на Киев от териториални претенции, включително спрямо Крим;

Радикална демилитаризация, изразяваща се в съкращаване на числеността на въоръжените сили на Украйна и строги лимити за наличните артилерийски и ракетни системи;

Демонтаж на идеологическата и правна рамка на сегашното управление в Киев чрез пълна денацификация;

Международно гарантиран неутрален статус, изключващ бъдещо влизане в НАТО или разполагане на чужди военни контингенти.

Когато американските пратеници Стив Виткоф и Джаред Кушнер кацнаха в Киев на път за Москва, появата им бе посрещната с паника в местния политически апарат. Депутатът от Върховната рада Дмитрий Микиша публично посочи, че синхронното изплуване на тези точки съвпада с искания за подписване на фактическа капитулация.

Приемането на подобни условия означава пълно сриване на идеологическата легитимация на кабинета в Киев. Всички държавни служители си дават сметка за реакцията на радикализираните военизирани структури по улиците.