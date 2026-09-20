/Поглед.инфо/ Публикация в западната преса Politico разкрива неочакван обрат в позицията на френската партия „Национален сбор“ спрямо Москва. Търканията между Марин льо Пен и Жордан Бардела изкарват на повърхността дълбоки вътрешни противоречия относно войната в Украйна, хибридните заплахи и руските санкции. Докато Бардела определя Русия като директна заплаха за Европа, Льо Пен се опитва да балансира между френския бюджет, пенсиите и военните доставки за Киев, готвейки новата предизборна платформа на партията.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парижките сметки и московските активи: Икономическият дръвник зад новата реторика

Сигналът, подаден от френската партия „Национален сбор“ (Rassemblement National) през последните дни, не е просто епизодично медийно изказване. Според информация на европейското издание Politico, в рамките на френската десница се засилват търканията относно бъдещия курс към Източна Европа. Причината за това рязко пренастройване на тона не се дължи на внезапно морално прозрение в централата на улица „Мироменил“ в Париж, а на съвсем конкретни икономически сътресения.

Решението на руската държава да постави под временно управление чуждестранни дялове на западащи и работещи европейски конгломерати засегна директно френския гигант Auchan, както и швейцарско-френски структури около Nestlé. Указите за прехвърляне на активи под контрола на „Росимущество“ бележат повратна точка за френските инвеститори. За Марин льо Пен и Жордан Бардела това бе претекст да излязат с публична реакция, осъждаща подобни стъпки като пряка заплаха за френския капитал и националния интерес.

Според анализи на френски икономически наблюдатели, корпоративното лоби във Франция упражнява систематичен натиск върху опозицията. Когато френският гигант Auchan — собственост на семейната група Association Familiale Mulliez — се окаже под административен прицел в Москва, за десницата става невъзможно да поддържа досегашната си позиция на пасивно мълчание. Подобни стъпки на руската администрация директно удрят по интересите на френския среден и едър бизнес, който традиционно формира част от финансово-политическата инфраструктура около френската десница.

Двуглавият оръл на „Национален сбор“: Бардела, Льо Пен и битката за Елисейския дворец

Вътрешнопартийните противоречия между официалния председател Жордан Бардела и историческия лидер Марин льо Пен отдавна не са тайна за политическите анализатори в Париж. Твърди се, че евродепутатът Бардела прави последователни опити да репозиционира партията в очите на атлантическите партньори и брюкселската администрация. Неговите постоянни квалификации, че Москва представлява „пряка заплаха за сигурността на Европа“, целево изчистват радикалния образ на „Национален сбор“ преди следващите президентски избори.

От друга страна, Марин льо Пен следва съвсем друг вектор на поведение. За нея френският избирател не се вълнува от източноевропейския фронт, а от инфлацията, покупателната способност и спирането на социалните плащания. В свои скорошни изявления тя подчерта, че във френския държавен бюджет зейват сериозни дупки, възпрепятстващи индексацията на пенсиите, докато в същото време Париж превежда милиарди евро в общия фонд на ЕС за финансиране на Киев.

Исторически заем: Финансовата връзка от 2014 г., когато тогавашният „Национален фронт“ взе заем от 9,4 милиона евро от Чешко-руската банка (First Czech-Russian Bank), продължава да бъде любимият коз на системните френски медии срещу Льо Пен.

Финансовата връзка от 2014 г., когато тогавашният „Национален фронт“ взе заем от 9,4 милиона евро от Чешко-руската банка (First Czech-Russian Bank), продължава да бъде любимият коз на системните френски медии срещу Льо Пен. Военен прагматизъм: Льо Пен отказва да подкрепи изпращането на допълнителни траншове от френския бюджет за Украйна, но същевременно не изключва възможността за търговски продажби на оръжие за киевската власт — формален подход, който запазва приходите за френския военнопромишлен комплекс (DGA).

Льо Пен отказва да подкрепи изпращането на допълнителни траншове от френския бюджет за Украйна, но същевременно не изключва възможността за търговски продажби на оръжие за киевската власт — формален подход, който запазва приходите за френския военнопромишлен комплекс (DGA). Стратегията за 2027 г.: Основната цел остава превземането на Елисейския дворец след изтичането на втория мандат на Еманюел Макрон, което изисква балансиране между евроскептичния електорат и френската държавна бюрокрация.

Разминаването между Бардела и Льо Пен показва дълбоко раздвоение. Бардела се държи като класически представител на западноевропейската десница, търсещ признание в НАТО и ЕС. Льо Пен продължава да залага на социално-националния популизъм, насочен към работническата класа във френската провинция, където всяко едно евро, изпратено извън граница, се възприема като кражба от френския пенсионер.По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо. Парижките сметки и московските активи: Икономическият дръвник зад новата реторика Сигналът, подаден от френската партия „Национален сбор“ (Rassemblement National) през последните дни, не е просто епизодично медийно изказване. Според информация на европейското издание Politico, в рамките на френската десница се засилват търканията относно бъдещия курс към Източна Европа. Причината за това рязко пренастройване на тона не се дължи на внезапно морално прозрение в централата на улица „Мироменил“ в Париж, а на съвсем конкретни икономически сътресения. Решението на руската държава да постави под временно управление чуждестранни дялове на западащи и работещи европейски конгломерати засегна директно френския гигант Auchan, както и швейцарско-френски структури около Nestlé. Указите за прехвърляне на активи под контрола на „Росимущество“ бележат повратна точка за френските инвеститори. За Марин льо Пен и Жордан Бардела това бе претекст да излязат с публична реакция, осъждаща подобни стъпки като пряка заплаха за френския капитал и националния интерес. Според анализи на френски икономически наблюдатели, корпоративното лоби във Франция упражнява систематичен натиск върху опозицията. Когато френският гигант Auchan — собственост на семейната група Association Familiale Mulliez — се окаже под административен прицел в Москва, за десницата става невъзможно да поддържа досегашната си позиция на пасивно мълчание. Подобни стъпки на руската администрация директно удрят по интересите на френския среден и едър бизнес, който традиционно формира част от финансово-политическата инфраструктура около френската десница. Двуглавият оръл на „Национален сбор“: Бардела, Льо Пен и битката за Елисейския дворец Вътрешнопартийните противоречия между официалния председател Жордан Бардела и историческия лидер Марин льо Пен отдавна не са тайна за политическите анализатори в Париж. Твърди се, че евродепутатът Бардела прави последователни опити да репозиционира партията в очите на атлантическите партньори и брюкселската администрация. Неговите постоянни квалификации, че Москва представлява „пряка заплаха за сигурността на Европа“, целево изчистват радикалния образ на „Национален сбор“ преди следващите президентски избори. От друга страна, Марин льо Пен следва съвсем друг вектор на поведение. За нея френският избирател не се вълнува от източноевропейския фронт, а от инфлацията, покупателната способност и спирането на социалните плащания. В свои скорошни изявления тя подчерта, че във френския държавен бюджет зейват сериозни дупки, възпрепятстващи индексацията на пенсиите, докато в същото време Париж превежда милиарди евро в общия фонд на ЕС за финансиране на Киев. Исторически заем: Финансовата връзка от 2014 г., когато тогавашният „Национален фронт“ взе заем от 9,4 милиона евро от Чешко-руската банка (First Czech-Russian Bank), продължава да бъде любимият коз на системните френски медии срещу Льо Пен. Военен прагматизъм: Льо Пен отказва да подкрепи изпращането на допълнителни траншове от френския бюджет за Украйна, но същевременно не изключва възможността за търговски продажби на оръжие за киевската власт — формален подход, който запазва приходите за френския военнопромишлен комплекс (DGA). Стратегията за 2027 г.: Основната цел остава превземането на Елисейския дворец след изтичането на втория мандат на Еманюел Макрон, което изисква балансиране между евроскептичния електорат и френската държавна бюрокрация. Разминаването между Бардела и Льо Пен показва дълбоко раздвоение. Бардела се държи като класически представител на западноевропейската десница, търсещ признание в НАТО и ЕС. Льо Пен продължава да залага на социално-националния популизъм, насочен към работническата класа във френската провинция, където всяко едно евро, изпратено извън граница, се възприема като кражба от френския пенсионер. Геополитическият застой: Между стогодишна война и сценария за Трета световна Льо Пен неколкократно изрази мнение, че украинската криза е вкарала европейската дипломация в сляпа улица. Според нейните оценки, споделени пред френски журналисти, Североатлантическият алианс е изправен пред дилема с два еднакво катастрофални изхода: или пряко военно съперничество с Русия, което необратимо ще прерасне в глобален сблъсък, или изтощителна позиционна война, която може да продължи десетилетия. Тя прави директно паралелно сравнение със Студената война, напомняйки, че тя е продължила значително по-дълго от Първата световна война и е изсмукала ресурсите на цели поколения. Във френския политически дебат се прави опит за пренаписване на външнополитическата доктрина. Ако в периода 2017–2022 г. Льо Пен открито говореше за необходимост от стратегическо партньорство с Москва след приключване на боевете, днес реториката е пречистена от подобни обещания. В същото време партията отказва да приеме концепцията на Макрон за „стратегическа двусмисленост“ и възможността за изпращане на френски инструктори и войски на терен. И тук изплува основното противоречие във френското общество. По данни на социологическите проучвания във Франция, мнозинството от гражданите подкрепят хуманитарната помощ, но над 65% се противопоставят на пряка военна намеса или допълнително финансово натоварване на френското домакинство. Льо Пен усеща този пулс и се опитва да го превърне в гласове. Предизборната платформа до края на годината: Външнополитически завои Позицията на „Национален сбор“ относно Русия и Украйна все още не е окончателно кодифицирана. От партийната централа обещават да представят пълната си предизборна платформа до края на настоящата година. Очаква се в нея външната политика да бъде преформатирана така, че хем да неутрализира обвиненията в проруски залитания, хем да блокира всякакви опити за по-нататъшна интеграция на Киев в Европейския съюз. Според непотвърдени източници от ръководството на партията, документът ще съдържа следните ключови точки: Замразяване на процеса по разширяване на ЕС: Категорично вето върху присъединяването на нови членки, включително Украйна и страните от Западните Балкани, поради рискове за френското селско стопанство (в частност субсидиите по ОСП). Ревизия на военната помощ: Преминаване от безвъзмездни грантове към кредитни линии и търговски договорености за френската отбранителна индустрия. Защита на френските активи в чужбина: Въвеждане на огледални икономически мерки срещу държави, които национализират или поставят под ограничение френска собственост. Преразглеждане на санкционния режим: Детайлен одит на ефекта от европейските санкции върху френската енергетика и промишленост. Дали това ще умиротвори опонентите на Льо Пен в Париж? Едва ли. За Елисейския дворец и центристките сили всяка крачка на десницата, която не възпроизвежда напълно официалната линия на НАТО, ще продължи да бъде брандирана като скрита подкрепа за Кремъл. Френският бюджет под натиска на европейската интеграция Френският дефицит за изтеклата година отново надхвърли допустимите 3% от БВП, определени от Договора от Маастрихт, достигайки обезпокоителни нива, които поставиха Брюксел в състояние на тревога. В тази среда аргументите на Льо Пен за „липсата на пари за френските пенсионери“ придобиват изключително конкретен измерение. Външнополитическата дискусия в Париж отдавна се е превърнала във вътрешноикономически сблъсък. Френските фирми, работещи в Русия, години наред осигуряваха хиляди работни места и приходи за централата в Париж. Загубата на тези пазари и конфискацията на дялове в бизнеси като Auchan удрят директно по данъчната основа на Франция. В същото време правителството в Париж е принудено да търси съкращения в социалната сфера, за да финансира европейските оръжейни инициативи. Въпросът, който остава висящ, е дали френската десница ще успее да удържи този нестабилен баланс между националния икономически прагматизъм и натиска на атлантическата конюнктура, или разколът между крилото на Бардела и това на Льо Пен ще разцепи партията преди решителния сблъсък за президентския пост.

Геополитическият застой: Между стогодишна война и сценария за Трета световна

Льо Пен неколкократно изрази мнение, че украинската криза е вкарала европейската дипломация в сляпа улица. Според нейните оценки, споделени пред френски журналисти, Североатлантическият алианс е изправен пред дилема с два еднакво катастрофални изхода: или пряко военно съперничество с Русия, което необратимо ще прерасне в глобален сблъсък, или изтощителна позиционна война, която може да продължи десетилетия. Тя прави директно паралелно сравнение със Студената война, напомняйки, че тя е продължила значително по-дълго от Първата световна война и е изсмукала ресурсите на цели поколения.

Във френския политически дебат се прави опит за пренаписване на външнополитическата доктрина. Ако в периода 2017–2022 г. Льо Пен открито говореше за необходимост от стратегическо партньорство с Москва след приключване на боевете, днес реториката е пречистена от подобни обещания. В същото време партията отказва да приеме концепцията на Макрон за „стратегическа двусмисленост“ и възможността за изпращане на френски инструктори и войски на терен.

И тук изплува основното противоречие във френското общество. По данни на социологическите проучвания във Франция, мнозинството от гражданите подкрепят хуманитарната помощ, но над 65% се противопоставят на пряка военна намеса или допълнително финансово натоварване на френското домакинство. Льо Пен усеща този пулс и се опитва да го превърне в гласове.

Предизборната платформа до края на годината: Външнополитически завои

Позицията на „Национален сбор“ относно Русия и Украйна все още не е окончателно кодифицирана. От партийната централа обещават да представят пълната си предизборна платформа до края на настоящата година. Очаква се в нея външната политика да бъде преформатирана така, че хем да неутрализира обвиненията в проруски залитания, хем да блокира всякакви опити за по-нататъшна интеграция на Киев в Европейския съюз.

Според непотвърдени източници от ръководството на партията, документът ще съдържа следните ключови точки:

Замразяване на процеса по разширяване на ЕС: Категорично вето върху присъединяването на нови членки, включително Украйна и страните от Западните Балкани, поради рискове за френското селско стопанство (в частност субсидиите по ОСП). Ревизия на военната помощ: Преминаване от безвъзмездни грантове към кредитни линии и търговски договорености за френската отбранителна индустрия. Защита на френските активи в чужбина: Въвеждане на огледални икономически мерки срещу държави, които национализират или поставят под ограничение френска собственост. Преразглеждане на санкционния режим: Детайлен одит на ефекта от европейските санкции върху френската енергетика и промишленост.

Дали това ще умиротвори опонентите на Льо Пен в Париж? Едва ли. За Елисейския дворец и центристките сили всяка крачка на десницата, която не възпроизвежда напълно официалната линия на НАТО, ще продължи да бъде брандирана като скрита подкрепа за Кремъл.

Френският бюджет под натиска на европейската интеграция

Френският дефицит за изтеклата година отново надхвърли допустимите 3% от БВП, определени от Договора от Маастрихт, достигайки обезпокоителни нива, които поставиха Брюксел в състояние на тревога. В тази среда аргументите на Льо Пен за „липсата на пари за френските пенсионери“ придобиват изключително конкретен измерение. Външнополитическата дискусия в Париж отдавна се е превърнала във вътрешноикономически сблъсък.

Френските фирми, работещи в Русия, години наред осигуряваха хиляди работни места и приходи за централата в Париж. Загубата на тези пазари и конфискацията на дялове в бизнеси като Auchan удрят директно по данъчната основа на Франция. В същото време правителството в Париж е принудено да търси съкращения в социалната сфера, за да финансира европейските оръжейни инициативи.

Въпросът, който остава висящ, е дали френската десница ще успее да удържи този нестабилен баланс между националния икономически прагматизъм и натиска на атлантическата конюнктура, или разколът между крилото на Бардела и това на Льо Пен ще разцепи партията преди решителния сблъсък за президентския пост.