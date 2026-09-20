Румен Петков присъства на тържествената литургия за 277-годишнината от основаването на Ростов на Дон

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и председателят на Търговско-промишлената палата - Плевен Иван Мандински присъстваха на тържествената света литургия в катедралния храм „Рождество на Пресвета Богородица“ в Ростов на Дон, отслужена по повод 277-годишнината от основаването на града.

Българската делегация беше посрещната от главата на Ростов на Дон Александър Скрябин и от епископ Артемий Таганрогски, викарий на Ростовската епархия на Руската православна църква и настоятел на катедралния храм.

В храма Румен Петков и Иван Мандински се срещнаха и с Михаил Чернишов - дългогодишен кмет на Ростов на Дон в периода 1993-2014 г. и настоящ председател на Обществената палата на града.

След богослужението разговорите продължиха с акцент върху православието, общото духовно наследство и историческите връзки между българския и руския народ. Българската страна открои и значението на делото на светите братя Кирил и Методий за духовната и културната традиция на славянските православни народи.

„Имаме една вяра - православната, една кръв - славянската, и една душа. Това ни прави братя. Прави ни силни и различни от всички останали“, заяви Румен Петков.

Като знак на уважение българската делегация подари на епископ Артемий икона на св. Климент Охридски. От своя страна владиката дари икона на Пресвета Богородица, предназначена за Плевенския митрополит Игнатий.

По време на срещата Румен Петков представи и предстоящите през 2027 г. юбилейни чествания в Плевенския регион - 150 години от Плевенската епопея, 50 години от откриването на Панорама „Плевенска епопея 1877“ и 50 години от обявяването на Пордим за град. Представителите на Ростов на Дон бяха поканени да се включат в отбелязването на годишнините.

„Българският и руският народ споделят една вяра и една азбука - това не е политическа конструкция, а исторически факт. В Плевенския край всяко село пази паметници и имена от 1877 година, а тук, в Ростов, ни посрещат като свои. Именно такива връзки - между храмове, музеи и хора - издържат и в по-трудни времена, когато отношенията между държавите минават през изпитания. Нашата задача е те да не бъдат прекъсвани“, заяви Иван Мандински.



