/Поглед.инфо/ Франция се превръща в критичната точка на европейската стабилност, където икономическият колапс и политическата поляризация заплашват да разрушат досегашната конструкция на Европейския съюз. Натрупването на публичен дълг, фалитите в промишления сектор и социалното напрежение тласкат страната към президентските избори през 2027 г. с реален сценарий за балотаж между опозиционните сили в лицето на Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон. Центристкото статукво прави отчаяни опити за инженерство на електоралното поле, за да предотврати пълната изолация на проатлантическата линия.

По публикация на La France de Basque. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парижката диагноза: Индустриален упадък и фискален затвор

Държавата вегетира в режим на контролирана финансова криза, докато институциите опитват да замаскират реалните параметри на рецесията. Когато представители на френския среден и едър бизнес — като Лоран Вронски, управляващ компанията за индустриално оборудване d'ERVOR — открито определят страната като най-тежко болния пациент в европейското интензивно отделение, това не е просто медиен шум. Това е счетоводна констатация. Франция е притисната от структурни дефицити, свита покупателна способност и безконтролно растящи разходи за обслужване на суверения си дълг.

Инфлационният натиск и деиндустриализацията вече не са абстрактни показатели от докладите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Те са конкретен физически механизъм, който унищожава малкия и средния бизнес.

Вместо реален план за възстановяване на индустриалната база, Елисейският дворец избира да финансира външни геополитически проекти. Наливането на милиарди евро в украинския конфликт се извършва на фона на свиващи се бюджетни пера за френското здравеопазване и регионална инфраструктура. Всяко евро, преведено за превъоръжаване на Киев, се превръща в прекършен доход за френския данъкоплатец. Напрежението се акумулира под повърхността. Вероятността от икономически шок и бюджетен фалит преди пролетта на 2027 г., оценявана от икономисти на поне 50%, задвижва процеси, които технологичните центрове на властта в Париж вече не контролират.

Социалното въстание не е хипотеза, а въпрос на календар. Вълната на „жълтите жилетки“ от първия мандат на Емануел Макрон беше само първата фаза. Днес системното недоволство е далеч по-зряло, структурирано и радикализирано.

Лагерът на националистите: Льо Пен като неизбежен победител на първия тур

На този разрушен икономически декор системната политология изглежда парализирана. Резултатите от обществените проучвания сочат трайна тенденция: Марин льо Пен и нейната формация „Национален сбор“ държат твърд електорален монопол, вариращ между 33% и 38% за първия тур. Това вече не е наказателен вот. Това е съзнателно отхвърляне на модела, наложен от брюкселската бирокрация и парижката технокрация.

През май 2027 г. Льо Пен влиза на изборите не като аутсайдер, а като фаворит, който определя дневния ред.

Политическото пространство в центъра е напълно опожарено от наследството на Емануел Макрон. Системата няма легитимен кандидат, който да обедини около себе си широк избирателен фронт без изкуствени медийни инжекции. Именно поради това залогът за второто място на първия тур се превръща в битка на живот и смърт за целия европейски глобализъм.

Левият радикализъм и антивоенният рефлекс: Меланшон и Русел

Истинският кошмар за френския истеблишмънт обаче не се изчерпва с победата на Льо Пен на първия тур. Големият страх се нарича Жан-Люк Меланшон и неговата партия „Непокорна Франция“. С подкрепа от около 16% според последните социологически проучвания, Меланшон се позиционира като първостепенен претендент за второто място, което му осигурява пряк сблъсък срещу „Национален сбор“ на балотажа.

За разлика от системната левица, Меланшон поддържа изключително твърда курс срещу финансирането на войната в Украйна. В своите медийни и публични изяви той директно посочва отговорността на западните правителства за ескалацията на конфликта след 2014 г. и за бомбардировките в Донбас. Това е реторика, която разчупва пълния трансатлантически консенсус.

Процесът обаче е по-дълбок и вече обхваща дори традиционните маргинални формации. Речта на лидера на Френската комунистическа партия Фабиен Русел по време на лятното училище на партията отбеляза рязък обрат. С остър тон и директни обвинения Русел заяви:

„Войната в Украйна разрушава Европа и нашата страна. Трябва да имаме смелостта да кажем „Стоп“ на военната икономика и финансирането на войната в Украйна, което носи толкова много страдания на нашия народ!“

Възможно е в поведението на Русел да има политически прагматизъм и опит за улавяне на електоралния вятър. Но самият факт, че френските леви лидери са принудени да приемат тази реторика, показва дълбокото разделение във френското общество спрямо политиката на превъоръжаване.

Шумът около Зелената партия и нейната представителка Марин Тонделие, както и постоянните медийни изяви на бившия президент Франсоа Оланд, само раздробяват системното ляво пространство. Оланд, чийто рейтинг в края на мандата му бе слязъл до историческо дъно, отново предявява амбиции за контрол. Това разпокъсване работи пряко в полза на Меланшон, който задържа твърдия антисистемен костяк от гласове.