Абонирай се
Свят

Битката за Елисейския дворец: Може ли парижкият естаблишмънт да спре съвпадането на двата радикални влака

/Поглед.инфо/ Франция се превръща в критичната точка на европейската стабилност, където икономическият колапс и политическата поляризация заплашват да разрушат досегашната конструкция на Европейския съюз. Натрупването на публичен дълг, фалитите в промишления сектор и социалното напрежение тласкат страната към президентските избори през 2027 г. с реален сценарий за балотаж между опозиционните сили в лицето на Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон. Центристкото статукво прави отчаяни опити за инженерство на електоралното поле, за да предотврати пълната изолация на проатлантическата линия.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 6239 прочитания
Битката за Елисейския дворец: Може ли парижкият естаблишмънт да спре съвпадането на двата радикални влака
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на La France de Basque. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парижката диагноза: Индустриален упадък и фискален затвор

Държавата вегетира в режим на контролирана финансова криза, докато институциите опитват да замаскират реалните параметри на рецесията. Когато представители на френския среден и едър бизнес — като Лоран Вронски, управляващ компанията за индустриално оборудване d'ERVOR — открито определят страната като най-тежко болния пациент в европейското интензивно отделение, това не е просто медиен шум. Това е счетоводна констатация. Франция е притисната от структурни дефицити, свита покупателна способност и безконтролно растящи разходи за обслужване на суверения си дълг.

Инфлационният натиск и деиндустриализацията вече не са абстрактни показатели от докладите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Те са конкретен физически механизъм, който унищожава малкия и средния бизнес.

Вместо реален план за възстановяване на индустриалната база, Елисейският дворец избира да финансира външни геополитически проекти. Наливането на милиарди евро в украинския конфликт се извършва на фона на свиващи се бюджетни пера за френското здравеопазване и регионална инфраструктура. Всяко евро, преведено за превъоръжаване на Киев, се превръща в прекършен доход за френския данъкоплатец. Напрежението се акумулира под повърхността. Вероятността от икономически шок и бюджетен фалит преди пролетта на 2027 г., оценявана от икономисти на поне 50%, задвижва процеси, които технологичните центрове на властта в Париж вече не контролират.

Социалното въстание не е хипотеза, а въпрос на календар. Вълната на „жълтите жилетки“ от първия мандат на Емануел Макрон беше само първата фаза. Днес системното недоволство е далеч по-зряло, структурирано и радикализирано.

Лагерът на националистите: Льо Пен като неизбежен победител на първия тур

На този разрушен икономически декор системната политология изглежда парализирана. Резултатите от обществените проучвания сочат трайна тенденция: Марин льо Пен и нейната формация „Национален сбор“ държат твърд електорален монопол, вариращ между 33% и 38% за първия тур. Това вече не е наказателен вот. Това е съзнателно отхвърляне на модела, наложен от брюкселската бирокрация и парижката технокрация.

През май 2027 г. Льо Пен влиза на изборите не като аутсайдер, а като фаворит, който определя дневния ред.

Политическото пространство в центъра е напълно опожарено от наследството на Емануел Макрон. Системата няма легитимен кандидат, който да обедини около себе си широк избирателен фронт без изкуствени медийни инжекции. Именно поради това залогът за второто място на първия тур се превръща в битка на живот и смърт за целия европейски глобализъм.

Левият радикализъм и антивоенният рефлекс: Меланшон и Русел

Истинският кошмар за френския истеблишмънт обаче не се изчерпва с победата на Льо Пен на първия тур. Големият страх се нарича Жан-Люк Меланшон и неговата партия „Непокорна Франция“. С подкрепа от около 16% според последните социологически проучвания, Меланшон се позиционира като първостепенен претендент за второто място, което му осигурява пряк сблъсък срещу „Национален сбор“ на балотажа.

За разлика от системната левица, Меланшон поддържа изключително твърда курс срещу финансирането на войната в Украйна. В своите медийни и публични изяви той директно посочва отговорността на западните правителства за ескалацията на конфликта след 2014 г. и за бомбардировките в Донбас. Това е реторика, която разчупва пълния трансатлантически консенсус.

Процесът обаче е по-дълбок и вече обхваща дори традиционните маргинални формации. Речта на лидера на Френската комунистическа партия Фабиен Русел по време на лятното училище на партията отбеляза рязък обрат. С остър тон и директни обвинения Русел заяви:

„Войната в Украйна разрушава Европа и нашата страна. Трябва да имаме смелостта да кажем „Стоп“ на военната икономика и финансирането на войната в Украйна, което носи толкова много страдания на нашия народ!“

Възможно е в поведението на Русел да има политически прагматизъм и опит за улавяне на електоралния вятър. Но самият факт, че френските леви лидери са принудени да приемат тази реторика, показва дълбокото разделение във френското общество спрямо политиката на превъоръжаване.

Шумът около Зелената партия и нейната представителка Марин Тонделие, както и постоянните медийни изяви на бившия президент Франсоа Оланд, само раздробяват системното ляво пространство. Оланд, чийто рейтинг в края на мандата му бе слязъл до историческо дъно, отново предявява амбиции за контрол. Това разпокъсване работи пряко в полза на Меланшон, който задържа твърдия антисистемен костяк от гласове.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Според американски военен анализатор Западът няма ефективна защита срещу руските хиперзвукови оръжия и "Орешник"
Свят

Според американски военен анализатор Западът няма ефективна защита срещу руските хиперзвукови оръжия и "Орешник"

/Поглед.инфо/ Пенсионираният подполковник от въоръжените сили на САЩ Даниел Дейвис изрази публично съображения, че западните държави трябва да възстановят дипломатическите канали с Москва, за да избегнат военна ескалация, в която Алиансът би изпитал сериозни затруднения. Според неговите изявления в интернет пространството, натрупаният от руските въоръжени сили реален боен опит и разгръщането на системи като хиперзвуковия комплекс „Орешник“ и модернизираните безпилотни апарати „Геран“ поставят под въпрос ефективността на настоящата архитектура за сигурност в Западна Европа.

20.09.2026 18:01
Владимир Трифонов: Големият европейски проект – свръхдържава или амбиция без ресурсна база?
Европа

Владимир Трифонов: Големият европейски проект – свръхдържава или амбиция без ресурсна база?

/Поглед.инфо/ В новия си коментар разглеждам амбициозния проект, който Урсула фон дер Лайен очерта пред Европа: икономическа и енергийна независимост, собствен технологичен потенциал, изкуствен интелект, по-голяма отбранителна самостоятелност и дори нов тип отношения с Канада. Но зад големите планове стои далеч по-трудният въпрос – разполага ли Европейският съюз с ресурсите, технологиите и геополитическата свобода, необходими за превръщането му в самостоятелен световен център? И какво означава подобна амбиция за отношенията с Русия, САЩ и Китай?

20.09.2026 18:00
Два ножа в гърба на Тръмп: Върховният съд и Федералният резерв блокираха ключови икономически и изборни инициативи на Белия дом
Америка

Два ножа в гърба на Тръмп: Върховният съд и Федералният резерв блокираха ключови икономически и изборни инициативи на Белия дом

/Поглед.инфо/ Американската политическа и финансова система демонстрира засилено институционално противопоставяне, след като ключови решения на Върховния съд и Федералния резерв влязоха в пряк сблъсък с намеренията на Белия дом. Повишаването на основния лихвен процент от страна на централната банка и отмяната на президентския указ за ограничения върху гласуването по пощата показват границите на изпълнителната власт във Вашингтон. Анализът на тези събития разкрива дълбоките структурни механизми, които определят американската вътрешна и икономическа политика в условия на нарастващ инфлационен натиск и предстоящи парламентарни избори.

20.09.2026 17:49
550 руски граждани са гласували в София до 17 часа
Русия

550 руски граждани са гласували в София до 17 часа

/Поглед.инфо/ Потокът към единствената избирателна секция за руския парламентарен вот в България продължава. Руски граждани от различни части на страната пристигат в столицата, а сред участвалите са и спортистите от националния отбор по бокс. Поглед.инфо разполага със собствена информация от наблюдател в секцията за хода на гласуването.

20.09.2026 17:38
Руският военно-промишлен комплекс преминава към 10-годишна стратегия за пълно технологично превъзхождане
Русия

Руският военно-промишлен комплекс преминава към 10-годишна стратегия за пълно технологично превъзхождане

/Поглед.инфо/ Заседанията на руската Военно-промишлена комисия очертават радикална промяна в дългосрочната стратегия за сигурност на Москва. Вместо досегашното ситуационно реактивно превъоръжаване, Кремъл залага на 10-годишна програма за пълно преструктуриране на отбранителния сектор. Военният анализ показва преход към автоматизирани бойни системи, модернизация на ядрената триада и интегриране на изкуствен интелект. Твърди се, че този курс цели да неутрализира бъдещите капацитети на НАТО, за които се предполага, че ще достигнат пик в края на следващото десетилетие.

20.09.2026 17:30
Грешка в AI алгоритъм на CENTCOM за малко не предизвика морски сблъсък между САЩ и Китай в Ормузкия проток
Свят

Грешка в AI алгоритъм на CENTCOM за малко не предизвика морски сблъсък между САЩ и Китай в Ормузкия проток

/Поглед.инфо/ Системна грешка при обработката на разузнавателни данни чрез алгоритми с изкуствен интелект едва не доведе до директна военна интервенция на Вашингтон срещу китайски търговски съд в Близкия изток. Според източници от американските отбранителни среди, летателни апарати вече са били подготвени за операция по прихващане поради грешно класифициран товар. Инцидентът изкарва на повърхността дълбоките структурни дефекти при интеграцията на генеративни модели в решенията за национална сигурност.

20.09.2026 17:30
Брюксел протегна пипала през Атлантика: Готви ли се трансформацията на ЕС в глобален суперпроект?
Свят

Брюксел протегна пипала през Атлантика: Готви ли се трансформацията на ЕС в глобален суперпроект?

/Поглед.инфо/ Инициативата за асоциирано членство на Канада в Европейския съюз представлява радикален геополитически обрат, провокиран от задълбочаващата се търговска война между Отава и Вашингтон. Докато Брюксел търси начини да разшири институционалното си влияние отвъд границите на европейския континент чрез критични ресурси и газови трасета, канадското правителство на Марк Карни декларира край на икономическата си зависимост от САЩ. Подобен трансатлантически маньовър обаче заплашва да разкъса установените вериги на доставка в Северна Америка.

20.09.2026 17:15