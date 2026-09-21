Проф. Нако Стефанов: Върви страшна милитаризация – някой се готви за война

/Поглед.инфо/ В първата част от разговора ми с проф. Нако Стефанов търсим отговор на въпроса, който все по-трудно може да бъде заобикалян: кой има интерес войната да продължава и кой действително има интерес от мир? Говорим за Русия и САЩ, за огромните икономически интереси около военните конфликти, за кризата на европейския модел и за технологичния капитал, който все по-тясно се свързва с националната сигурност и военното производство. Проф. Стефанов предупреждава за ускоряваща се милитаризация и за опасността оръжията, които днес се натрупват, утре да бъдат използвани.