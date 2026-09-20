/Поглед.инфо/ Потокът към единствената избирателна секция за руския парламентарен вот в България продължава. Руски граждани от различни части на страната пристигат в столицата, а сред участвалите са и спортистите от националния отбор по бокс. Поглед.инфо разполага със собствена информация от наблюдател в секцията за хода на гласуването.

550 руски граждани са гласували до 17:00 часа в избирателна секция №8050 в София на изборите за Държавната дума на Руската федерация. Данните са предоставени на Поглед.инфо от наблюдател в избирателната секция.

Секцията отвори в 08:00 часа в Клуба на Посолството на Русия на бул. „Драган Цанков“ №28 и ще работи до 20:00 часа. Още през първите два часа повече от 100 души бяха упражнили правото си на глас. Сред избирателите има руски граждани, пристигнали от различни части на България.

Сред гласувалите днес е и руският национален отбор по бокс, който се намира в София за европейското първенство. Спортистите и треньорите от отбора посетиха секцията в пълен състав между ангажиментите си в състезателната програма.

Във вота могат да участват пълнолетни руски граждани, които постоянно живеят или временно пребивават в България. Предварителна регистрация не се изисква. Необходимо е представянето на валиден руски документ за самоличност, използван при пребиваване извън Руската федерация.

По информация на наблюдател в секция №8050 към 17:00 часа броят на гласувалите е достигнал 550 души. До приключването на изборния ден остават още три часа.

Към този час няма информация за прекъсване на гласуването или за инциденти в секцията.

След затварянето ѝ в 20:00 часа се очаква да стане известен окончателният брой на гласувалите в София, а след преброяването – и резултатите от секция №8050.